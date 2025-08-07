Sissi su Canale 5 finisce nella bufera: finale frettoloso e confuso, fan delusi e social in rivolta contro il flop La quarta stagione della serie chiude tra critiche feroci: finale senza pathos né coerenza, personaggi snaturati e pubblico indignato per un finale deludente.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Martedì 5 e mercoledì 6 agosto è andata in onda la quarta stagione di Sissi, l’amatissima serie tv diretta da Sven Bohse, la cui prima stagione ha debuttato in Italia nel 2021. Con protagonisti Jannik Schümann e Dominique Devenport, la serie, nel corso di questi anni, ha catturato l’attenzione di milioni di persone per le trame che toccano intrighi di corte, lotte interiori e passioni più che travolgenti. Ma l’atto finale conclusosi ieri sera in prima serata su Canale 5, ha deluso le aspettative del pubblico italiano che, sui social, si è lasciato andare a commenti molto duri e velenosi. Di seguito, vi spieghiamo nel dettaglio cos’è successo.

Sissi 4, l’ira dei fan sul finale della quarta stagione: i commenti ‘al veleno’

L’atto finale di Sissi, è andato in onda martedì e mercoledì su Canale 5 e, inutile negare, che tutti noi ci aspettavamo qualcosa di più. La serie, una rilettura moderna della vita dell’imperatrice Elisabetta d’Austria, si è distinta per un tono più crudo e psicologico rispetto ai classici con Romy Schneider, approfondendo le difficoltà personali, le dinamiche familiari e le tensioni politiche della protagonista. Durante le quattro stagioni, Sissi ha ripercorso i momenti salienti della vita dell’imperatrice: l’incontro con Francesco Giuseppe, i contrasti con la corte, le rivoluzioni, i conflitti internazionali e il suo declino psicologico e fisico. Tuttavia, è proprio il finale della quarta stagione ad aver generato il malcontento: molti spettatori lo hanno giudicato affrettato, poco coerente e privo di una vera conclusione emotiva. Molti, sui social hanno espresso il loro disappunto e tra i commenti si legge: "Ma è finito così senza neanche un flashback o i saluti"; "Non condivido la scelta di chiudere così la serie, si poteva andare avanti tranquillamente."

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In tanti avrebbero preferito fermarsi alla terza stagione. Un’ulteriore critica riguarda il netto cambio di stile rispetto alle stagioni precedenti, con nuovi personaggi e sottotrame (come quella inventata di Louis) che hanno distolto l’attenzione dal nucleo narrativo principale, ovvero il rapporto tra Sissi e Franz. Alcuni riconoscono comunque l’impatto emotivo della stagione, ma ne sottolineano anche un’eccessiva deriva favolistica. Molti spettatori ritengono che Sissi avrebbe meritato una chiusura più solida, magari con una quinta stagione o almeno con una quarta più lunga. Altri utenti hanno poi scritto: "Questa 4 stagione è proprio un grande no for me. Cioè scusate io volevo Sissi e Franz, eh devo anche accettare un roba del genere per il gran finale. Io nera"; "Concordo, per me è finita con la terza stagione e al massimo posso inglobare quest’ultima puntata. Tutto il resto un grandissimo mah". C’è chi ipotizza che la decisione di concludere in questo modo sia dipesa da motivi economici o di ascolti. In ogni caso, il finale ha lasciato l’amaro in bocca a una buona parte del pubblico, che sperava in un epilogo più degno e coinvolgente.

Dove vedere la serie e gli altri film in streaming

Tutte le stagioni di Sissi le trovate in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. Sapevate che potete vedere anche tutti i film dedicati alla Principessa Sissi? Le pellicole sono: La principessa Sissi (1955), Sissi – La giovane imperatrice (1956) e Sissi – Il destino di un’imperatrice (1957). Tutti questi film sono diretti da Ernst Marischka e si trovano in streaming su RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche