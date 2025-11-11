Sinner su Rai 2, 'gufata' di Panatta ma la telecronaca infiamma il web: "Meglio il boato del pubblico" Per far sentire meglio i commenti, il cronista abbassava il volume e da casa si perdeva tutto il pathos del match: "Bastava solo il suono della pallina".

Mentre ieri sera Jannik Sinner era in campo vincere contro Felix Auger-Aliassime nel loro primo match alle ATP Finals di Torino 2025, il pubblico che ha seguito la partita in Tv, sia su Sky che su Rai 2, ha avuto qualcosina da ridire sulla telecronaca. I commenti alla partita per il secondo canale erano affidati alle mani di Adriano Panatta, mentre in cabina per la piattaforma streaming c’era Paolo Bertolucci, e per entrambi il web ha riservato qualche critica. Niente da dire ovviamente sulle competenze tecniche (Panatta aveva addirittura anticipato l’infortunio del canadese), o sull’attenzione ai passaggi sempre impeccabile e precisa, ma i telespettatori avrebbero spesso preferito sentire solamente il tifo del pubblico dell’Inalpi Arena e il suono della pallina nei servizi di Sinner. Entrambi i cronisti, infatti, abbassavano il volume che arrivava dalla folla per far sentire meglio la loro voce, cosa che a casa non è piaciuta per nulla.

Sinner vince alle ATP Finals ma la telecronaca non piace: "Bastava il suono della racchetta e della pallina"

Bravissimo Adriano Panatta alla telecronaca delle ATP Finals di Torino che ha visto scontrarsi Sinner e Auger-Aliassime. Talmente bravo che nel primo set si è perfino accorto prima di tutti del problema al polpaccio del tennista canadese, oltre che criticare aspramente chi faceva uso del flash del telefonino, distraendo i giocatori (cosa ripresa più volte dal giudice di sedia). Gli spettatori da casa, però, amano Sinner e lo seguono sul campo con estrema attenzione, tanto da vivere il match con la stessa enfasi di chi era presente all’Inalpi Arena e proprio come il pubblico live esultava e soffriva con il campione altoatesino.

Forse proprio per questo che per la maggior parte di loro la telecronaca è stata inutile, per lo meno nei momenti in cui Panatta o Bertolucci (su Sky), abbassavano il volume, togliendo a chi era a casa tutto il pathos della partita. Su X sono stati tantissimi i commenti di chi ha mal visto questo gesto: "Per cortesia signori dirigenti RAI quando gioca SINNER, non mettete cronisti che abbassano il volume per non far sentire il boato degli italiani, ma per far sentire le loro frasi inutili. Non c’è bisogno di cronisti con JANNIK, basta il suono della racchetta con la pallina", "Bella la telecronaca #RAI per le #ATPFinals.

Così bella che ho messo il muto dalla metà del secondo set fino alla fine. Ad ogni modo, Forza #Sinner! Daje Roscio!", "Ieri durante la gara, la RAI anzi i cronisti abbassavano il volume della folla, per favore eliminate i cronisti, fateci sentire solo il rumore della pallina e la folla".

