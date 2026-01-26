Sinners - I peccatori: stasera in tv su Sky e NOW il film record degli Oscar 2026 Sky Cinema presenta questa sera, in prima TV, il film che ha sbaragliato le nomination agli Oscar

Sky Cinema presenta questa sera, in prima TV, I peccatori (Sinners), il film che ha ottenuto sedici nomination agli Oscar 2026, stabilendo un nuovo record nella storia del premio cinematografico più ambito e prestigioso. Diretto da Ryan Coogler, nominato per Miglior film, Miglior regia e Miglior sceneggiatura originale, e interpretato da Michael B. Jordan, candidato come Miglior attore protagonista, I peccatori è in arrivo questa sera, lunedì 26 gennaio alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.

I peccatori: la trama del film da record

La trama della pellicola vede due fratelli gemelli (interpretati da Michael B. Jordan) che, cercando di lasciarsi alle spalle le loro vite travagliate, tornano nella loro città natale alla ricerca di un nuovo inizio… ma lì scopriranno che un male ancora più grande è pronto ad accoglierli nuovamente. Accanto a Michael B. Jordan, protagonista della pellicola in un intenso doppio ruolo, il cast riunisce Hailee Steinfeld, Miles Caton, Jack O’Connell, Wunmi Mosaku, Jayme Lawson, Omar Benson Miller e Delroy Lindo. Distribuito da Warner Bros. Pictures, il film segna una nuova, ambiziosa tappa nel percorso autoriale di Ryan Coogler, che qui intreccia horror, fanta-thriller e dramma in un racconto potente e stratificato.

Con I peccatori, Coogler firma un film che riflette sul mito americano, sulla colpa e sulla redenzione, dando vita a un’esperienza cinematografica intensa e coinvolgente. Il regista ha definito il progetto una vera e propria lettera d’amore al cinema, un’opera nata dal desiderio di tornare a raccontare storie capaci di emozionare e interrogare lo spettatore, mettendo al centro personaggi complessi e un immaginario visivo fortemente evocativo.

I peccatori sarà protagonista agli Oscar?

Già vincitore di due Golden Globe 2026 (Miglior risultato al cinema e al botteghino e Miglior colonna sonora), I peccatori si è aggiudicato un numero straordinario di candidature agli Oscar 2026: Miglior film, Miglior regia e Miglior sceneggiatura originale per Ryan Coogler, Miglior attore protagonista a Michael B. Jordan, Miglior attrice non protagonista a Wunmi Mosaku e Miglior attore non protagonista a Delroy Lindo. A queste si aggiungono: Miglior casting, Miglior fotografia ad Autumn Durald Arkapaw, Miglior montaggio a Michael P. Shawver, Miglior scenografia, Migliori costumi, Miglior trucco e acconciatura, Miglior sonoro, Migliori effetti visivi, Miglior canzone originale I Lied to You e Miglior colonna sonora originale.

Sinners non è straordinario solo per il numero di candidature singole, ma anche per alcuni dati collaterali: ha superato il precedente primato di 14 nomination, detenuto da altri tre film: Eva contro Eva, Titanic e La La Land. Il thriller soprannaturale ha ricevuto candidature per miglior film; regia; attore protagonista (Michael B. Jordan); attrice non protagonista (Wunmi Mosaku); attore non protagonista (Delroy Lindo); sceneggiatura originale; casting; scenografia; fotografia; costumi; montaggio; trucco e acconciatura; sonoro; effetti visivi; colonna sonora originale; e canzone originale per "I Lied to You". I peccatori è anche il settimo film a essere candidato in tutte le categorie tecniche, e inoltre è una conferma importantissima per il suo regista, anche per i suoi ruoli da produttore e sceneggiatore, raggiungendo quanto fatto da Spike Lee e Jordan Peele. Potrebbe divenire il primo regista nero a vincere l’Oscar.

La votazione finale degli Oscar si svolgerà dal 26 febbraio al 5 marzo. La 98ª edizione degli Academy Awards si terrà il 15 marzo e sarà trasmessa su ABC, con la conduzione di Conan O’Brien.

