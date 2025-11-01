Sinner-Zverev oggi in diretta tv, semifinale Atp Parigi: dove vederla in chiaro (gratis), orario, l'attacco choc di Jannik al suo coach
Semifinale Parigi-Bercy: oggi Sinner sfida Zverev, ecco dove vedere la semifinale in TV gratis e in streaming (1 novembre).
La corsa di Jannik Sinner al Masters 1000 di Parigi-Bercy prosegue senza soste. Dopo aver superato con autorevolezza Ben Shelton nei quarti, l’azzurro torna in campo oggi, sabato 1° novembre 2025, per affrontare Alexander Zverev in una semifinale che profuma di rivincita. I due si ritrovano di fronte a pochi giorni dalla finale di Vienna, dove Sinner si era imposto in rimonta, confermando il suo dominio sul cemento indoor.
Oggi Sinner-Zverev, Atp Parigi: dove vedere la semifinale in diretta tv e streaming
La semifinale Sinner-Zverev si giocherà oggi, sabato 1° novembre, non prima delle ore 17:00 sul Court Central de La Défense Arena di Parigi. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). In streaming, il match sarà disponibile su NOW e Sky Go, piattaforme riservate agli abbonati. Per chi cerca un’alternativa gratuita, il match Sinner-Zverev sarà visibile in chiaro su SuperTennis.tv.
- Dove vedere il match in TV: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, SuperTennis.tv
- Dove vedere il match in streaming: NOW, Sky Go
- Orario d’inizio: non prima delle ore 17
Sinner a caccia del numero 1 mondiale di Carlos Alcaraz
Il talento altoatesino sta attraversando un periodo straordinario. Reduce da 25 vittorie consecutive su questa superficie, Jannik è vicino al traguardo più ambito: la vetta del ranking mondiale. Nel live ranking, Sinner ha superato quota 10.900 punti, a sole 350 lunghezze da Carlos Alcaraz. Con un successo a Parigi, il sorpasso diventerebbe realtà: 11.500 punti contro gli 11.250 dello spagnolo. Una motivazione in più per cercare la nona finale stagionale.
Il cammino dei due semifinalisti
Il percorso di Sinner nel torneo è stato impeccabile: nessun set perso e prestazioni sempre in controllo, anche se non ancora al 100% della condizione fisica. Dall’altra parte, Zverev ha dovuto lottare duramente per eliminare Daniil Medvedev, annullando due match point in una battaglia durata oltre due ore e mezza.
Nei precedenti tra i due, la parità è perfetta: 4-4, ma Jannik ha vinto gli ultimi tre incontri, compreso quello della scorsa settimana a Vienna. L’ultima sconfitta contro il tedesco risale all’US Open 2023.
Sinner e Cahill, dal nervosismo alla serenità
Se oggi Sinner affronta Zverev, lo fa con una tensione sotto controllo nonostante lo scontro inaspettato avvenuto nei quarti contro Shelton. Durante quel match, il giovane di San Candido aveva manifestato tutta la pressione accumulata, rimproverando il suo coach Darren Cahill: "I make a break and you’re just sitting", aveva tuonato dopo un break conquistato, mostrando il desiderio di sentirsi più supportato in una delle fasi clou del match. La sfuriata di Jannik, però, è durata poco: a fine partita, Sinner ha ricomposto la situazione con un abbraccio e un sorriso, dichiarando sereno ai microfoni: "Adesso non penso al numero 1, vivo alla giornata". La scena ha confermato un rapporto saldo tra lui e Cahill, e insieme sono pronti a ripartire insieme verso la semifinale.
