Sinner-Zverev oggi in diretta TV, finale Atp Vienna: canale, orario e la polemica del tedesco Dopo le polemiche di Shanghai, Sinner e Zverev tornano faccia a faccia: la finale dell'Atp Vienna diventa il teatro del loro nuovo duello. Ecco dove vederla in Tv

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

La Wiener Stadthalle si accende per la finale dell’ATP 500 di Vienna. Sul cemento indoor della capitale austriaca si affrontano Jannik Sinner e Alexander Zverev, i primi due favoriti del tabellone, in una sfida che promette tensione, classe e scintilla. Per Sinner, numero 2 del mondo, la posta in gioco è altissima: consolidare un 2025 già brillante e tenere vivo il sogno di chiudere l’anno da leader del ranking sorpassando Alcaraz. Zverev, numero 3 ATP, cerca invece un’affermazione che gli manca da tempo su un palcoscenico importante e che potrebbe rilanciarlo in vista delle Finals di Torino.

Il percorso dei due è stato limpido: il tennista di San Candido ha superato Altmaier, Cobolli, Bublik e De Minaur con autorità; il tedesco ha ritrovato ritmo e fiducia battendo Arnaldi e Musetti dopo un esordio complicato contro il britannico Fearnley.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dove vedere Sinner-Zverev in TV e streaming: finale Atp Vienna 2025

La finale dell’Atp di Vienna 2025 è in programma domenica 26 ottobre, non prima delle 14:00, come secondo incontro sul Campo Centrale dopo la finale di doppio maschile tra Cabral-Miedler e Cash-Glasspool

Ecco come seguirla in diretta:

Dove vedere Sinner-Zverev in TV: su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203);

su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); Orario: dopo le 14

dopo le 14 Streaming: disponibile su Sky Go, NOW e Tennis TV per gli abbonati;

disponibile su Sky Go, NOW e Tennis TV per gli abbonati; Diretta testuale: aggiornata punto per punto su vari portali sportivi italiani.

L’orario del match Sinner-Zverev potrebbe slittare a seconda della durata del match di doppio, ma l’appuntamento resta fisso: dalle 14 in poi, gli appassionati di tennis avranno occhi puntati su Vienna.

I precedenti e i pronostici

La sfida tra Sinner e il tedesco Zverev è diventata una delle rivalità simbolo della nuova generazione. In carriera i due si sono affrontati sette volte: il bilancio sorride ancora al tedesco (4-3), ma la tendenza recente pende nettamente dalla parte dell’azzurro.

Zverev aveva inizialmente costruito il vantaggio grazie a quattro successi consecutivi, culminati nella maratona vinta agli US Open 2023, una partita che molti considerano la svolta della carriera di Sinner. Da quel momento, l’italiano ha cambiato marcia: ha trionfato nella semifinale di Cincinnati 2024 e soprattutto nella finale degli Australian Open 2025, infliggendo a Zverev una sconfitta netta in tre set.

I pronostici dei bookmaker segnalano Sinner favorito, con una quota intorno a 1.10. Una vittoria del tedesco, invece, si aggira oltre 6.00.

La polemica choc di Zverev e l’accusa di favoritismi a Sinner

Non è una novità dell’ultima ora, ma una vecchia polemica che ancora rimbalza nel mondo del tennis. All’inizio di ottobre, durante il Masters 1000 di Shanghai, Alexander Zverev aveva sollevato un polverone accusando gli organizzatori dei tornei di favorire Sinner e Carlos Alcaraz.

Secondo il tedesco, negli ultimi anni le superfici del circuito sarebbero state "omologate" — più lente e uniformi — per esaltare il gioco da fondo campo dei due giovani rivali. "Non puoi più distinguere tra erba, cemento o terra: si gioca sempre allo stesso ritmo", aveva detto, lasciando intendere che questa tendenza "aiuti" chi come Sinner e Alcaraz basa il proprio tennis su regolarità e precisione. La risposta di Sinner, arrivata con la consueta calma, aveva smorzato i toni: "Io e Carlos non scegliamo le superfici, ci adattiamo a quello che troviamo".

Potrebbe interessarti anche