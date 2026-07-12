Sinner-Zverev, la finale Wimbledon 2026 gratis in Tv: dove vederla in chiaro, orario e la polemica del tedesco contro Jannik
Oggi, domenica 12 luglio 2026, si gioca la finale di Wimbledon 2026 Sinner-Zverev, ecco dove seguirla gratis in diretta Tv: Jannik cerca il bis dopo il trionfo di un anno fa
Nella giornata di oggi, domenica 12 luglio 2026, si tiene un evento imperdibile per tutti gli appassionati di sport, la finale di Wmbledon 2026, dove a rappresentarci ci sarà la stella più bella del tennis italiano, Jannik Sinner, uno che raramente sbaglia le occasioni importanti. Non a caso, lui ha trionfato a Londra già un anno fa, facendo entrare l’Italia nella storia.
Ora a dargli filo da torcere ci sarà la testa di serie numero 2, il tedesco Alexander Zverev. diventa quindi fondamentale affrontare la gara con la dovuta concentrazione se l’altoatesino vorrà togliersi l’ennesima soddisfazione della sua carriera.
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Dove vedere Sinner-Zverev in diretta Tv e streaming (domenica 12 luglio 2026): canale e orario
Il cammino di Jannik Sinner a Wimbledon 2026 non è stato del tutto esente da difficoltà, soprattutto per una condizione fisica non sempre ottimale, ma il suo talento e la sua determinazione gli hanno permesso di approdare ancora una volta in finale, come accaduto un anno fa, e provare a conquistare l’ennesimo sigillo nel suo palmares. L’italiano è riuscito a battere al meglio in semifinale Novak Djokovic ma ora dovrà provare a superare l’ultimo ostacolo per tentare di sollevare il trofeo, rappresentato da Alexander Zverev, vincitore del Roland Garros. Ancora non sappiamo se a tifare per il nostro Jannik in tribuna possa esserci anche la fidanzata Laila Hasanovic, finora non è arrivata nella capitale inglese ma non è escluso possa esserci per l’atto conclusivo del torneo.
La finale di Wimbledon 2026 tra Sinner e Zverev (in programma domenica 12 luglio, non prima delle 17) sarà il quindicesimo confronto tra i due tennisti: l’azzurro è avanti 10-4 nei precedenti. L‘ultimo successo del numero uno risale alla finale di Madrid 2026, dominata 6-1 6-2. Il match sarà visibile in diretta televisiva sui canali Sky Sport, ma anche in chiaro su Tv8. Il match si potrà seguire in streaming sull’app Sky Go, su NOW e su Tv8.it.
- 17, Sinner – Djokovic | in onda in chiaro su Tv8 (canale 8 del DT) e su Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4K); streaming disponibile su NOW e SkyGo
Una sfida per mettere da parte le polemiche
Sia Jannik Sinner sia Alexander Zverev scenderanno in campo per conquistare Wimbledon 2026, pur dovendo mettere in conto di dover affrontare una sfida lunga viste le doti tecniche di entrambi. Nessuno dei due è ovviamente disposto a mollare fino alla fine, vederli uno contro l’altro fa però tornare la mente indietro a qualche mese fa, quando il tedesco non aveva risparmiato una battuta piccata e nemmeno troppo velata nei confronti dell’avversario che dovrà provare a battere oggi.
A inizio anno gli era infatti stato chiesto se avesse intenzione di ridurre i suoi impegni, puntando magari a privilegiare quelli più importanti, così da preservare la sua forma fisica, lui aveva però risposto a questo con un tono piuttosto polemico tirando in ballo proprio l’altoatesino. "Non tutti sono Carlos Alcaraze Jannik Sinner, che arrivano in fondo ad ogni torneo e guadagnano 50 milioni di dollari all’anno. Non mi lamento affatto della mia vita, sono felice del mio conto in banca, ma è un discorso un po’ complicato. Dovrò essere bravo ad adattarmi alle varie situazioni. Si tratta anche di capire come starà il mio corpo con il passare del tempo, visto che sto invecchiando". Ora la risposta passerà inevitabilmente, come è giusto che sia, al campo.
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