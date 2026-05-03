Sinner-Zverev, finale Masters 1000 Madrid oggi in TV: canale, orario e la decisione sulla diretta in chiaro
Finale ad alta tensione a Madrid: Sinner sfida Zverev oggi dalle 17, con diretta esclusiva su Sky Sport e streaming su NOW e Sky Go. Niente diretta gratis su Tv8 (per ora).
Madrid si prepara al grande show del tennis: oggi, domenica 3 maggio 2026, va in scena la finale del Masters 1000 tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, una sfida che profuma di record per l’azzurro. Il numero 1 del mondo arriva all’ultimo atto del torneo spagnolo con un obiettivo pesantissimo: entrare nella storia diventando il primo giocatore capace di vincere cinque Masters 1000 consecutivi, una striscia impressionante costruita grazie a un finale 2025 e un inizio di 2026 eccezionale.
Sinner-Zverev, oggi la finale del Masters 1000: dove vederla in diretta tv e streaming
La finale Sinner-Zverev oggi si gioca sul centrale della Caja Mágica e inizierà non prima delle 17:00. L’orario del match non è fissato con precisione perché prima bisognerà aspettare la fine della sfida Andreeva/Shnaider e Siniakova/Townsend, la finale del doppio femminile. La partita di Sinner sarà trasmessa in diretta tv in Italia su Sky e in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv (per abbonati).
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- Sinner-Zverev: finale Masters 1000 Madrid;
- Data: domenica 3 maggio 2026;
- Orario: dopo le 17;
- Dove vederla in diretta TV: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis;
- Dove vederla in chiaro gratis: non disponibile;
- Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV
Sinner contro Zverev: la finale va in onda in chiaro su Tv8?
Tema caldissimo tra i tifosi: la visione gratis in chiaro. Sky detiene in esclusiva i diritti del torneo Masters1000 di Madrid, ma in passato ha scelto di ‘regalare’ ai fan in chiaro su Tv8 alcune partite importanti di Jannik, come la recente finale del torneo di Montecarlo. Per questa finale, però, non ci sono annunci ufficiali su una diretta in chiaro. Al momento, quindi, la sfida resta esclusiva delle piattaforme Sky e streaming.
Sinner-Zverev, nei precedenti domina Jannik
Sinner ha raggiunto la finale a Madrid battendo in semifinale il francese Fils (6-2, 6-4) e a coronamento un percorso solidissimo nel torneo spagnolo, a cui non ha preso parte il suo rivale Alcaraz fermato da un infortunio al polso che lo costringerà a saltare anche gli Internazionali di Roma e il Roland Garros. Sinner arriva alla sfida contro Zverev con numeri che raccontano una stagione quasi irripetibile: 22 vittorie consecutive, una serie di successi nei Masters 1000 che lo ha portato a dominare il circuito e un ranking da numero 1 consolidato con circa 14.000 punti ATP, a distanza di sicurezza dal rivale Alcaraz. In stagione ha già messo in bacheca titoli pesanti come Indian Wells, Miami e Montecarlo, costruendo una continuità che lo proietta verso un possibile record storico: diventare il primo tennista a vincere cinque Masters 1000 di fila, impresa mai riuscita a nessuno. Finora nella storia del tennis solo Djokovic e Nadal sono arrivati a giocare almeno cinque finali di fila in questa categoria di tornei, ma nessuno è riuscito a vincerli tutti.
Sul piano dei precedenti contro Zverev, il dato è ancora più netto: contro il tedesco il bilancio recente prende completamente da una parte, con 8 vittorie consecutive per il tennista di San Candido, che ha trasformato la sfida in una sorta di dominio tecnico e mentale. Nei confronti diretti complessivi, Sinner conduce 9-4, ma la tendenza degli ultimi mesi racconta una distanza ancora più evidente tra i due.
Finale Madrid, occhi anche sugli spalti: Laila Hasanovic raggiungerà Jannik?
Mentre Jannik Sinner si gioca oggi la finale del Masters 1000 di Madrid contro Alexander Zverev, l’attenzione non sarà tutta solo sul campo. Come spesso accade negli ultimi mesi, una parte dell’hype ruota anche attorno alla possibile presenza di Laila Hasanovic, compagna del numero 1 del mondo.
Dopo aver conquistato i riflettori a Montecarlo — tra tribune, festeggiamenti e passerelle — diventando per molti la "Principessa" del torneo, stavolta la modella danese non si è ancora vista a Madrid. Gli impegni professionali nel mondo della moda la tengono lontana, almeno ufficialmente, anche dall’ultimo atto del torneo spagnolo. Eppure, proprio nelle giornate importanti, le sorprese non sono mai escluse: un’apparizione last minute di Laila sugli spalti della Caja Mágica trasformerebbe subito la finale in un evento ancora più mediatico, tra tennis e gossip.
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