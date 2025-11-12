Sinner-Zverev in TV, Atp Finals: dove vederla in chiaro, orario, la provocazione di Djokovic e il 'talismano' Laila Hasanovic Stasera 12 novembre il campione italiano affronterà il tedesco nel secondo turno delle ATP Finals di Torino. Mentre alla vigilia fanno discutere alcune frasi di Novak

L’atmosfera è già rovente a Torino per le Nitto Atp Finals 2025, il torneo che chiude la stagione del tennis mondiale e vede Jannik Sinner deciso a difendere il titolo conquistato l’anno scorso. Dopo aver inaugurato la competizione con una netta vittoria su Felix Auger-Aliassime, il campione altoatesino torna in campo stasera per uno dei match più attesi: la supersfida con Alexander Zverev, accesa da precedenti infuocati e dal desiderio di Sinner di affermarsi davanti al pubblico italiano e a una tifosa speciale, la fidanzata Laila Hasanovic. Ma in parallelo, non mancano le polemiche e le parole forti di Djokovic sulla questione Clostebol. Vediamo qui sotto tutti i dettagli sul match, dove vederlo in TV e l’orario ufficiale di inizio.

Sinner-Zverev, il super match stasera alle ATP Finals

Questa sera, mercoledì 12 novembre, non prima delle 20:30, l’Inalpi Arena di Torino ospiterà il confronto attesissimo tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. I due si sono già affrontati nove volte, con l’altoatesino avanti 5-4 negli scontri diretti e forte di una striscia vincente negli ultimi quattro match, compresa la finale dell’Atp 500 di Vienna e la semifinale di Parigi.

Jannik avrà dalla sua il pubblico di casa, ma anche l’affetto di una tifosa ‘speciale’, la fidanzata Laila Hasanovic. La modella danese era già presente in tribuna durante la sfida con Auger-Aliassime, poi vinta agilmente dall’italiano. E chissà che anche stavolta non si confermi un talismano portafortuna per il nostro talento di casa.

La bordata di Djokovic alla vigilia del match

Nel frattempo, fa discutere in queste ore l’intervento di Novak Djokovic nel corso di un’intervista a "Piers Morgan Uncensored". Il campione serbo è tornato a commentare la vicenda doping che ha coinvolto Sinner, e non si è certo risparmiato con le parole. Secondo lui, la questione del Clostebol – lo steroide assorbito accidentalmente tramite una pomata usata per trattare una ferita – sarà una "nuvola" che seguirà Jannik per tutta la carriera. Proprio come la polemica Covid ha seguito Novak dal 2022, quando aveva rifiutato il vaccino obbligatorio per partecipare agli Australian Open. La questione Clostebol, che ha portato a una sospensione di tre mesi per l’italiano, continua a dividere il mondo del tennis tra chi chiede regole più certe e chi difende la correttezza delle procedure attuali.

Dove e quando vedere Sinner-Zverev in tv e streaming (12 novembre)

Il match tra Sinner e Zverev, in calendario questa sera, mercoledì 12 novembre alle 20:30, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis per gli abbonati, ma sarà visibile anche in chiaro su Rai 2. Gli appassionati potranno inoltre seguire l’incontro in streaming, su SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv, con una partita al giorno disponibile anche gratuitamente su RaiPlay.

Dove vederla in diretta TV: Sky Sport Uno e Rai 2 (in chiaro)

Sky Sport Uno e Rai 2 (in chiaro) Dove vederla in streaming: SkyGo, Now Tv, Tennis Tv, Raiplay

SkyGo, Now Tv, Tennis Tv, Raiplay Orario: non prima delle 20.30

