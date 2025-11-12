Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Sinner-Zverev in TV, Atp Finals: dove vederla in chiaro, orario, la provocazione di Djokovic e il 'talismano' Laila Hasanovic

Stasera 12 novembre il campione italiano affronterà il tedesco nel secondo turno delle ATP Finals di Torino. Mentre alla vigilia fanno discutere alcune frasi di Novak

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

L’atmosfera è già rovente a Torino per le Nitto Atp Finals 2025, il torneo che chiude la stagione del tennis mondiale e vede Jannik Sinner deciso a difendere il titolo conquistato l’anno scorso. Dopo aver inaugurato la competizione con una netta vittoria su Felix Auger-Aliassime, il campione altoatesino torna in campo stasera per uno dei match più attesi: la supersfida con Alexander Zverev, accesa da precedenti infuocati e dal desiderio di Sinner di affermarsi davanti al pubblico italiano e a una tifosa speciale, la fidanzata Laila Hasanovic. Ma in parallelo, non mancano le polemiche e le parole forti di Djokovic sulla questione Clostebol. Vediamo qui sotto tutti i dettagli sul match, dove vederlo in TV e l’orario ufficiale di inizio.

Sinner-Zverev, il super match stasera alle ATP Finals

Questa sera, mercoledì 12 novembre, non prima delle 20:30, l’Inalpi Arena di Torino ospiterà il confronto attesissimo tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. I due si sono già affrontati nove volte, con l’altoatesino avanti 5-4 negli scontri diretti e forte di una striscia vincente negli ultimi quattro match, compresa la finale dell’Atp 500 di Vienna e la semifinale di Parigi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Jannik avrà dalla sua il pubblico di casa, ma anche l’affetto di una tifosa ‘speciale’, la fidanzata Laila Hasanovic. La modella danese era già presente in tribuna durante la sfida con Auger-Aliassime, poi vinta agilmente dall’italiano. E chissà che anche stavolta non si confermi un talismano portafortuna per il nostro talento di casa.

La bordata di Djokovic alla vigilia del match

Nel frattempo, fa discutere in queste ore l’intervento di Novak Djokovic nel corso di un’intervista a "Piers Morgan Uncensored". Il campione serbo è tornato a commentare la vicenda doping che ha coinvolto Sinner, e non si è certo risparmiato con le parole. Secondo lui, la questione del Clostebol – lo steroide assorbito accidentalmente tramite una pomata usata per trattare una ferita – sarà una "nuvola" che seguirà Jannik per tutta la carriera. Proprio come la polemica Covid ha seguito Novak dal 2022, quando aveva rifiutato il vaccino obbligatorio per partecipare agli Australian Open. La questione Clostebol, che ha portato a una sospensione di tre mesi per l’italiano, continua a dividere il mondo del tennis tra chi chiede regole più certe e chi difende la correttezza delle procedure attuali.

Dove e quando vedere Sinner-Zverev in tv e streaming (12 novembre)

Il match tra Sinner e Zverev, in calendario questa sera, mercoledì 12 novembre alle 20:30, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis per gli abbonati, ma sarà visibile anche in chiaro su Rai 2. Gli appassionati potranno inoltre seguire l’incontro in streaming, su SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv, con una partita al giorno disponibile anche gratuitamente su RaiPlay.

  • Dove vederla in diretta TV: Sky Sport Uno e Rai 2 (in chiaro)
  • Dove vederla in streaming: SkyGo, Now Tv, Tennis Tv, Raiplay
  • Orario: non prima delle 20.30

Potrebbe interessarti anche

Sinner, il gesto romantico per Laila Hasanovic dopo la vittoria alle ATP Finals

Sinner, il gesto romantico per Laila Hasanovic dopo la vittoria alle ATP Finals: cosa ha fatto

Un polsino a forma di cuore rivolto verso le tribune, proprio dove la modella danese...
Sinner-Auger-Aliassime, ATP Finals Torino 2025 in chiaro

Sinner-Auger-Aliassime, ATP Finals Torino 2025 in chiaro: dove vederla gratis in diretta tv, De Martino beffato

Mentre gli ascolti di Affari Tuoi stanno per subire una nuova 'mazzata', nella secon...
Jannik Sinner pronto per le ATP Finals, e Laila Hasanovic gli fa un regalo

Jannik Sinner pronto per le ATP Finals: Laila Hasanovic gli fa un regalo prima del debutto

La fidanzata del tennista altoatesino è volata in Alto Adige per festeggiare i suoi ...
Jannik Sinner

Sinner, la proposta di matrimonio e Laila Hasanovic travolta dalle polemiche: c'entra l'ex Anna Kalinskaja

Nel primo match contro Auger-Aliassime, l'Inalpi Arena di Torino è letteralmente imp...
Sinner-Felix Auger-Aliassime oggi in diretta tv, finale ATP Parigi dove vederla in chiaro (gratis) e orario

Sinner-Auger Aliassime, finale Atp Parigi in diretta TV: dove vederla in chiaro (gratis), orario, Jannik provocato dal rivale

Finale Parigi-Bercy: oggi Sinner contro Felix Auger-Aliassime, ecco dove vedere il m...
Jannik Sinner

Sinner-Bublik oggi in diretta tv, Atp Vienna: canale e orario. Il sostegno di Laila Hasanovic

Scopriamo dove seguire proprio oggi – venerdì 24 ottobre – i quarti di finale dell'A...
Sinner-De Minaur in diretta tv, semifinale Atp Vienna dove vederla, orario, la 'maledizione' contro Jannik

Sinner-De Minaur in diretta tv, semifinale Atp Vienna: dove vederla, orario, la 'maledizione' contro Jannik

Sabato 25 ottobre, Sinner sfida De Minaur per un posto in finale contro il vincente ...
Jannik Sinner

Sinner superstar a Torino, dove e quando vederlo in tv. Giallo calendario, l’attacco 'austriaco' e il primo schiaffo ad Alcaraz

Il campione altoatesino si prepara a esordire alle ATP Finals 2025 da numero 1 del m...
Jannik Sinner e Laila Hasanovic

Sinner, a Vienna vince (anche) Laila Hasanovic: le parole sorprendenti di Jannik

Dopo mesi di riserbo, Sinner ufficializza la relazione con la modella danese durante...

HeyLight

Vacanze e budget

La soluzione per prenotare viaggi senza rinunce

LEGGI

Personaggi

Laila Hasanovic

Laila Hasanovic
Jannik Sinner

Jannik Sinner
Siglinde Sinner

Siglinde Sinner
Paolo Bertolucci

Paolo Bertolucci

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963