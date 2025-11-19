Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Sinner ‘zittisce’ Vespa: la verità (sorprendente) sulle tasse pagate in Italia. Ecco quanto ha versato

Il campione altoatesino, criticato per aver trasferito la residenza fiscale a Monte Carlo, ha in realtà versato all'erario italiano una cifra esorbitante. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Jannik Sinner contribuisce all’erario italiano con una cifra record: più di 1,5 milioni di euro versati in tasse. È questo quanto emerge da un recente articolo uscito su Italia Oggi, che smonta le polemiche sul tennista altoatesino andando (letteralmente) a fargli i conti in tasca. Più volte, anche di recente, il campione italiano era stato criticato per la scelta di trasferire la sua residenza fiscale a Monte Carlo. Ma l’impatto di Jannik sull’economia del nostro Paese è in realtà enorme, sia in forma diretta che indiretta. Ecco tutti i dettagli.

Jannik Sinner, la verità sulle tasse pagate in Italia

Alcune settimane fa, la scelta di Sinner di rinunciare alla Coppa Davis ha fatto indignare mezza Italia. Molti commentatori, sportivi e non solo, ne hanno approfittato per fare le scarpe al campione, accusandolo di essere ‘poco italiano’ anche per via della sua decisione di trasferire la residenza fiscale a Monte Carlo. Anche Bruno Vespa, in uno sfogo estemporaneo su X, ha tuonato così contro Jannik: "Perché un italiano dovrebbe tifare Sinner? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua), risiede a Montecarlo, non gioca per la nazionale in Coppa Davis per prendersi una settimana di vacanza in più".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Oggi però si scopre che Jannik contribuisce, eccome, alle finanze del nostro Paese. A parlarne è un articolo firmato da Claudio Plazzotta su Italia Oggi, dove si approfondisce il reale contributo dell’altoatesino all’erario italiano. Stando a questa analisi, Sinner avrebbe versato solo nel 2025 ben 1,5 milioni di euro in tasse, legati a quanto incassato a livello di montepremi con la finale agli Internazionali di Roma e la vittoria alle ATP Finals. Solo questi tornei, dunque, avrebbero ‘costretto’ il tennista a un esborso milionario, al quale ovviamente lui non si è sottratto.

Mancano poi al computo altre imposte, legate ai redditi prodotti con le sponsorizzazioni in Italia e agli investimenti immobiliari (nello specifico, due appartamenti a Milano del valore di circa 7 milioni di euro). Insomma, sommando il tutto si potrebbe arrivare facilmente a sfiorare i 2 milioni di euro versati allo Stato. E ancora andrebbero conteggiati gli introiti che Sinner, soltanto grazie al suo ‘appeal’, ha portato ai tornei italiani (comprese le Finals) negli ultimi anni. Come testimoniano i numeri record a livello di pubblico e di guadagni complessivi.

Perché Sinner ha scelto di vivere a Monte Carlo

Quanto alla decisione, tanto criticata, di trasferire la sua residenza a Monte Carlo, anche su questo punto l’articolo di Plazzotta ha un’opinione forte. Sinner, viene sottolineato, si è sistemato nel Principato soprattutto per questione di comodità, non di tasse. Per moltissimi sportivi Monte Carlo è infatti il luogo ideale in cui potersi allenare, grazie alla presenza di moltissime strutture all’avanguardia nel giro di pochi chilometri. E inoltre la tutela della privacy è assoluta, cosa che permette a Sinner di vivere una vita ‘normale’, lontana dalla frenesia italiana e dal timore costante dei paparazzi.

Potrebbe interessarti anche

Jannik Sinner

Sinner, l’imitazione (spietata) di Crozza tra Coppa Davis, Rolex e tasse. Web furioso: “Populismo e ipocrisia"

Maurizio Crozza interpreta Sinner: dalle tasse a Montecarlo al Rolex’, ironia taglie...
Jannik SInner

Sinner e Laila Hasanovic, fuga d’amore rimandata: Jannik ‘preferisce’ il resort extra lusso con papà Hanspeter

Il tennista altoatesino sta ricaricando le pile sul Lago di Garda dopo il trionfo co...
Jannik Sinner - Bruno Vespa

Sinner, assalto delle Iene e pace ‘forzata’ con Bruno Vespa: ma Jannik non la prende benissimo

L’inviato Stefano Corti ha raggiunto sia il tennista che il conduttore per tentare d...
Jannik Sinner

Sinner-Altmaier oggi in diretta Tv, Atp Vienna 2025: dove vederla, orario, l’attacco choc di Bruno Vespa (con scivolone)

Dove seguire oggi - mercoledì 22 ottobre – il debutto del tennista altoatesino all'A...
Jannik Sinner - Carlos Alcaraz

Sinner si diverte con Laila Hasanovic e Alcaraz (“ferito”) scappa in Spagna: cosa sta succedendo

Il tennista altoatesino si concede qualche giorno di relax dopo il trionfo alle ATP ...
Jannik Sinner

Sinner, da Sanremo alla ‘no’ alla Davis: perché l’Italia è ingiusta con Jannik

Il campione altoatesino è finito nella bufera per la sua decisione di non prendere p...
Jannik Sinner

Jannik Sinner scosso a Vienna: il mistero Laila Hasanovic e il blitz a sorpresa di mamma Siglinde

Dopo le polemiche per il ‘no’ alla Davis il tennista altoatesino si prepara al debut...
Jannik Sinner

Sinner-Shelton in diretta TV gratis: canale, orario e le polemiche per la telecronaca

Oggi venerdì 14 novembre 2025 il tennista altoatesino impegnato nella terza sfida de...
Sinner cane snoopy gatto

Sinner, non solo Snoopy: il gatto Jaki, la donazione milionaria e la voglia (impossibile) di un cane tutto suo

Dalla vittoria alle ATP Finals al tenero momento con Snoopy, il canel di Laila Hasan...

Salugea

Collagene idrolizzato

Vantaggi e benefici per sostenere l'elasticità della pelle

LEGGI

Personaggi

Jannik Sinner

Jannik Sinner
Laila Hasanovic

Laila Hasanovic
Siglinde Sinner

Siglinde Sinner
Giacomo Poretti

Giacomo Poretti

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963