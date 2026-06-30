Jannik Sinner in chiaro a Wimbledon 2026, quando sarà possibile vederlo gratis su Tv8: la decisione di Sky Jannik Sinner ha iniziato il suo cammino a Wimbledon 2026, ecco quando ci sarà la possibilità di vedere i suoi match gratis su Tv8, occasione da non perdere per gli appassionati

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Jannik Sinner è ormai il simbolo del nostro tennis, anche chi solitamente non era abituato a seguire il tennis ora fa il possibile per assistere ai suoi match almeno in Tv, conscio di quanto sia forte e di come lui sia in grado di farci provare emozioni che questo sport non ci regalava da tempo. Tutto questo non può che valere a maggior ragione quando è in programma un torneo storico e prestigioso come Wimbledon 2026, che lui ha conquistato proprio un anno fa, ponendo fine a un digiuno lunghissimo per il nostro Paese.

Le aspettative su di lui sono ovviamente altissime, per questo è fondamentale sapere come fare per poter seguire i suoi match nella speranza di gioire ancora una volta.

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Jannik Sinner a Wimbledon 2026: dove vedere i suoi match in chiaro

Il tennis italiano sta mettendo in mostra diversi talenti interessanti, ma Jannik Sinner è certamente la stella che sta tenendo alta la bandiera italiana nello sport. L’auspicio di tutti gli appassionati è che possa poter ripetere quanto fatto un anno fa anche a Wimbledon 2026, anche se il cammino per arrivare alla fine è ancora lungo.

Tutte le partite di Wimbledon 2026 saranno trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now TV.

La situazione è destinata però a cambiare in occasione della finale, prevista domenica 12 luglio. Sulla base di quanto riportato da Telesette, Tv8 trasmetterà l’evento anche in chiaro, così da consentire a chi non è abbonato alla pay Tv di seguirlo. Questo accadrà anche se Sinner (o un altro nostro connazionale) non dovesse disputare l’atto conclusivo del torneo singolare maschile.

La scelta fatta da Sky è invece differente per quanto riguarda la finale di singolare femminile. L’ultimo atto di sabato 11 luglio del singolare femminile sarà visibile in chiaro sullo stesso canale soltanto in presenza di un’italiana.

Wimbledon 2026, Sinner-Borges: dove vedere il match in Tv

Al secondo turno, match in programma il 1° luglio con orario ancora da definire, l’altoatesino sfiderà Nuno Borges, il numero 53 del mondo, reduce dalla semifinale a Maiorca e vittorioso al debutto contro il qualificato Tristan Boyer. Almeno sulla carta l’avversario è certamente alla portata del nostro Jannik, ma le difficoltà che il ragazzo ha incontrato all’esordio contro Kecmanovic invitano a non sottovalutare la sfida.

L’incontro sarà visibile, come per tutto il torneo, sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now TV.

Almeno per ora il campione non è stato ancora raggiunto a Londra dalla fidanzata Laila Hasanovic, che quando può fa il possibile per sostenerlo dagli spalti, non è escluso possa arrivare nei prossimi giorni nonostante i suoi numerosi impegni di lavoro.

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