Sinner fa la storia a Wimbledon ma Laila Hasanovic non c’è (per ora), dov’è la fidanzata di Jannik? Il retroscena verso la finale Jannik Sinner vola verso la finale di Wimbledon contro Zverev, mentre cresce il mistero sulla presenza di Laila Hasanovic a Londra: e il gossip impazza.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Jannik Sinner è a un passo dal fare la storia: domani 12 luglio affronterà Alexander Zverev nella finale di Wimbledon, dopo aver battuto Djokovic in semifinale con una prestazione da manuale. Ma nell’All England Club manca un volto atteso: quello di Laila Hasanovic, la fidanzata modella che l’anno scorso aveva incantato i prati di Londra diventando una delle vip più fotografate del torneo. Quest’anno, invece, ancora nessuna apparizione, nessuno scatto insieme. Eppure sui social lei è attivissima, segno che qualcosa la trattiene lontano da Church Road (almeno per ora). Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Jannik Sinner a Wimbledon, una ‘macchina da guerra’ pronta a fare la storia

Proprio ieri, venerdì 10 luglio, Sinner ha battuto Novak Djokovic con un netto 6-4, 6-4, 6-4, spegnendo così l’ennesimo tentativo del serbo di conquistare il 25° Slam della carriera. Una partita giocata con la lucidità di chi sa esattamente cosa vuole. Sinner punta ora a raggiungere quota 100 vittorie nei tornei del Grande Slam, traguardo che potrebbe toccare proprio domani in finale. Dall’altra parte della rete ci sarà Alexander Zverev, che ha eliminato il britannico Arthur Fery con un 7-6, 6-2, 6-4, diventando il primo tedesco a raggiungere la finale di Wimbledon dai tempi di Boris Becker nel 1995. I precedenti, però, sorridono all’italiano: Sinner conduce 10-4 nei confronti diretti con il tedesco e ha vinto gli ultimi otto incroci, inclusa la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo di qualche mese fa.

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Jannik Sinner, dov’è finita Laila Hasanovic?

Eppure, nonostante la grande attesa che si respira per la finale di domani, i riflettori sono puntati anche sulla dolce metà di Jannik, Laila Hasanovic. L’anno scorso, sulle tribune dell’All England Club, la modella era una delle presenze più ammirate. Bionda, elegante e bellissima, la fidanzata di Sinner era diventata a tutti gli effetti una delle protagoniste del torneo, fotografata, ammirata, cercata dai fotografi quasi quanto il suo compagno in campo. Quest’anno, però, niente. Nessuna comparsa tra il pubblico del Centre Court, nessuna storia da Londra. Sinner ha sempre tenuto molto alla propria riservatezza: intervistato da Vanity Fair Italia aveva dichiarato di voler proteggere le persone a lui più care, tenendole lontane dai riflettori. Ed è probabile che, in vista di quella che potrebbe essere la partita più importante della sua carriera (la caccia al secondo Wimbledon consecutivo) la coppia abbia scelto di blindare ogni distrazione.

Laila, nel frattempo, continua a lavorare sui social: poche ore fa ha pubblicato un video per promuovere NRD55, il brand cosmetico di cui è testimonial. Tutto lascia pensare che sia ancora a Montecarlo, dove la coppia condivide la vita quotidiana lontana dai flash. Eppure, nel mondo di Jannik Sinner, le sorprese non mancano mai. Domani pomeriggio, quando il numero uno del mondo scenderà sul Centre Court per giocarsi tutto, potrebbe spuntare anche lei. Non ci resta che attendere. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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