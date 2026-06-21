Sinner verso Wimbledon 2026: quando gioca, dove vederlo in tv e il torneo (in chiaro) prima dello Slam Quando gioca Jannik Sinner a Wimbledon 2026? Tutte le informazioni su calendario, orari, diretta tv e streaming, dal Giorgio Armani Tennis Classic fino alla finale dello Slam londinese.

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Dopo settimane di lavoro lontano dai riflettori, Jannik Sinner è pronto a tornare protagonista sul palcoscenico più prestigioso del tennis mondiale. Il numero 1 del ranking ATP ha iniziato la sua marcia di avvicinamento a Wimbledon 2026, torneo nel quale dovrà difendere il titolo conquistato dodici mesi fa nella finale contro Alcaraz e provare a scrivere un nuovo capitolo della sua storia sportiva.

L’azzurro arriva all’appuntamento londinese dopo un periodo particolare, segnato dall’eliminazione choc al secondo turno del Roland Garros 2026 e dai successivi controlli medici per capire le cause del crollo fisico accusato durante il match contro Cerundolo. Dopo quel ko clamoroso, Sinner ha scelto di non disputare altri tornei ufficiali sulla terra battuta e di concentrare la preparazione sulla superficie verde, alternando allenamenti, recupero, controlli fisici e qualche giorno trascorso insieme alla fidanzata Laila Hasanovic tra Montecarlo, Milano e la Sardegna (dove ha messo gli occhi su una villa extra-lusso)

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Wimbledon 2026, quando inizia e dove vedere le partite di Sinner

Il grande appuntamento con Wimbledon 2026 prenderà il via lunedì 29 giugno sui campi dell’All England Club di Londra. Sinner, in qualità di campione in carica, seguirà la tradizione del torneo e sarà il protagonista del match inaugurale sul Campo Centrale. Il debutto del tennista italiano è previsto proprio per lunedì 29 giugno alle ore 14:30 circa (orario italiano). L’avversario del primo turno verrà stabilito dal sorteggio del tabellone, ma l’attesa per rivedere Sinner sull’erba londinese è già altissima.

Il percorso verso la finale seguirà poi il calendario classico dello Slam inglese: il secondo turno è previsto tra il 1° e il 2 luglio, il terzo turno tra il 3 e il 4 luglio, gli ottavi di finale il 5 e 6 luglio, mentre i quarti di finale si giocheranno il 7 e l’8 luglio. Le semifinali sono in programma venerdì 10 luglio, mentre la finale maschile si disputerà domenica 12 luglio.

Per quanto riguarda la copertura televisiva, Wimbledon 2026 la diretta di Wimbledon 2026 sarà affidata a Sky Sport, con gli incontri disponibili anche in streaming su NOW. Nel 2025, in occasione della storica finale vinta da Sinner contro Alcaraz, Sky aveva deciso di trasmettere il match anche in chiaro su TV8 per permettere a tutti i tifosi italiani di assistere alla sfida. Al momento non è stata annunciata una decisione ufficiale per l’edizione 2026, ma una replica dell’iniziativa non è da escludere nel caso di un nuovo approdo di Sinner in finale.

Prima di Wimbledon c’è il Giorgio Armani Tennis Classic: quando inizia e dove vederlo

Prima dello Slam londinese, Jannik Sinner avrà però un’importante occasione per ritrovare ritmo e sensazioni sulla superficie verde. Il numero 1 del mondo parteciperà infatti al Giorgio Armani Tennis Classic, torneo-esibizione che rappresenta una tappa di avvicinamento verso Wimbledon.

L’evento si svolgerà dal 23 al 27 giugno 2026 nella prestigiosa cornice dell’Hurlingham Club di Londra e vedrà la presenza anche di altri tennisti italiani come Flavio Cobolli e Luciano Darderi.

Per Sinner sarà il primo vero confronto sull’erba dopo la pausa successiva al Roland Garros e un test importante per valutare la condizione fisica prima dell’esordio ufficiale a Wimbledon. Il torneo, pur non assegnando punti ATP, è diventato negli anni un appuntamento molto seguito perché permette ai migliori giocatori di adattarsi alla superficie prima dello Slam più famoso al mondo.

Gli incontri del Giorgio Armani Tennis Classic saranno visibili in chiaro su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre, e in streaming attraverso le piattaforme collegate all’emittente della Federazione Italiana Tennis e Padel.

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