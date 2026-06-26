Sinner a Wimbledon 2026: quando gioca, primo avversario, chi trasmette l’incontro e perché non sarà in chiaro (per ora) Il tennista altoatesino debutterà presto sul Centrale da campione uscente. Poi la cavalcata (possibile) verso la finale. Con lui altre tre teste di serie italiane.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Jannik Sinner torna a Wimbledon 2026 da campione in carica e numero 1 del seeding. Ma chi vorrà seguirlo dovrà passare (almeno per ora) dalla pay‑tv. Tutte le sue partite saranno infatti trasmesse in esclusiva da Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW, senza copertura in chiaro programmata, diversamente da quanto accaduto nel 2025 con la storica finale Sinner‑Alcaraz ‘regalata’ da Sky a TV8. Con l’avanzare dell’altoatesino nel torneo, però, le cose potrebbero cambiare. Ecco perché e tutti i dettagli sulle partite di Sinner a Wimbledon.

Quando gioca Sinner a Wimbledon 2026: calendario e primo turno

Jannik Sinner è pronto per Wimbledon 2026, dove aprirà la sua avventura verso il secondo titolo consecutivo direttamente sul Campo Centrale, come da tradizione per il campione uscente. Il primo avversario lo conosceremo solo dopo il sorteggio del tabellone, in programma oggi alle 11, ma le sue date sono già fissate. La programmazione di Wimbledon per Jannik è la seguente:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Primo turno : lunedì 29 giugno 2026, ore 14.30 , Campo Centrale

: , Campo Centrale Eventuale secondo turno: mercoledì 1° luglio 2026

Eventuale terzo turno: venerdì 3 luglio 2026

Eventuale ottavo di finale: domenica 5 luglio 2026

Eventuale quarto di finale: martedì 7 luglio 2026

Eventuale semifinale: venerdì 10 luglio 2026

Eventuale finale: domenica 12 luglio 2026, ore 17, Campo Centrale.

Il programma potrà subire variazioni per pioggia o esigenze organizzative, ma la struttura base resta questa: Sinner aprirà il torneo e, se avanzerà, dovrebbe giocare a giorni alterni fino all’ultimo atto.

L’altoatesino arriva a Londra dopo lo stop seguito all’eliminazione al secondo turno del Roland Garros per problemi fisici, con l’obiettivo di difendere il titolo sull’erba e centrare il quinto major in carriera, primo Slam del 2026. Consolidando così ulteriormente il suo dominio nel ranking ATP.

Dove vedere Sinner e perché non è in chiaro (per ora)

In Italia Wimbledon 2026 è un’esclusiva Sky: tutte le partite del torneo, comprese quelle di Sinner, saranno visibili su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, oltre che in streaming su Sky Go e NOW per abbonati.

Questo significa che, al momento, il match di debutto di Jannik non sarà trasmesso in chiaro. L’anno scorso, in occasione della finalissima Sinner‑Alcaraz, Sky decise di ‘aprire’ il segnale anche a TV8, offrendo la partita gratuitamente a tutti gli spettatori. Mossa pensata come gesto di rispetto verso gli italiani vista la portata storica del duello, e il boom di interesse attorno a Sinner.

Per il 2026 non c’è ancora alcun annuncio ufficiale in questo senso. La regola, sulla base degli accordi in vigore, è che Wimbledon resti confinato su Sky e NOW. Tuttavia, se Sinner dovesse spingersi nuovamente fino alle fasi conclusive – semifinale e soprattutto finale – è realistico ipotizzare che la pay‑tv possa replicare la scelta dell’anno scorso, aprendo almeno l’ultimo atto (e magari la semifinale) in chiaro su TV8.

Sinner, le teste di serie e gli altri italiani a Wimbledon

Nel sorteggio di Wimbledon 2026 ‘orfano’ di Alcaraz, fermato da un infortunio al polso, le principali teste di serie saranno:

Jannik Sinner (ITA), testa di serie n. 1

Alexander Zverev (GER), n. 2

Felix Auger‑Aliassime (CAN), n. 3

Ben Shelton (USA), n. 4

Alex De Minaur (AUS), n. 5

Taylor Fritz (USA), n. 6

Novak Djokovic (SRB), n. 7

Daniil Medvedev, n. 8.

L’Italia potrà contare su una "pattuglia" notevole, dato che tra le teste di serie ci sono altri tre azzurri, segno di un movimento in salute:

Gli altri italiani in tabellone, non teste di serie ma comunque pericolosi outsider, sono invece:

Matteo Berrettini

Lorenzo Sonego

Mattia Bellucci.

Potrebbe interessarti anche