Grandissima partita quella tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Ieri sera, mercoledì 12 novembre 2025, i due tennisti si sono scontrati all’Inalpi Arena di Torino nel secondo match del girone Borg. A vincere è stato l’azzurro, portandosi a casa il primo set con con un 6-4, e il secondo per 6-3, il tutto in un’ora e 37 minuti di gioco. L’altoatesino vola così nella semifinale del torneo, dove continuerà a rincorrere il sogno di tenersi stretto il titolo vinto nel 2024. E mentre Sinner colpiva la pallina, un break dopo l’altro, su Rai 2, dove è stata mandata in onda la partita, andava in scena l’ennesima telecronaca presa di mira dai social. In cabina, a raccontate l’impresa del campione, c’erano il giornalista sportivo Marco Fiocchetti e l’ex tennista Adriano Panatta per il commento tecnico, e proprio su quest’ultimo il pubblico da casa ha avuto parecchio da ridire (di nuovo).

Era già successo lunedì per il match Sinner-Auger-Aliassime, e poi anche martedì con quello tra Musetti e De Minaur. Adriano Panatta alla telecronaca delle ATP Finals non piace al pubblico. Il suo commento tecnico, in onda su Rai 2, non convince gli spettatori e ieri sera, nello scontro tra Sinner e Zverez, è successo di nuovo. Tantissime le critiche all’ex tennista, che per molti sembrava quasi ‘gufare’ il campione azzurro, e dalle sue parole piuttosto severe pare quasi non sia un grande tifoso di questo giocatore, tanto che sui social alcuni hanno notato una certa felicità quando Jannik commetteva piccoli errori sul campo.

Su X, una pioggia torrenziale di critiche: "Ho provato a guardare la partita sulla Rai ma dopo aver sentito Panatta lodare Alcaraz per la partita vs De Minaur e consigliato a Sinner di allenarsi dopo il match vs FAA sono tornata a Sky con il volume a 1", "Ma Panatta rosica???? #Sinner evvai semifinale", "Ad Ascoltare Panatta sembra davvero che sia contento quando Sinner sbaglia qualcosa", "A mio avviso Bertolucci è il commentatore che più mi piace, tecnico e poco sbruffone Panatta avrebbe le basi tecniche forse superiori, ma non riesce a nascondere che Sinner gli sta un po’ sul ca**o!", "Mamma mia Panatta…sa tutto lui, capisce tutto lui…a sentirlo sembra abbia vinto chissà cosa ai suoi tempi", "Io non capisco perché Panatta insiste che Sinner non sta giocando al massimo", "Panatta sembra sempre che rosica quando parla di Jannik, forse me sbaglio, ma non credo". Ma qualche commento fuori dal coro c’è: "#Sinner un mostro #Panatta il miglior commentatore #Rai2 finalmente una trasmissione come si deve".

