Sinner, il viaggio in Asia con Alcaraz e il segreto terribile di Laila Hasanovic Sinner si prepara a una stagione che può ridisegnare il vertice del tennis mondiale, intorno a lui tornano a circolare anche voci e curiosità che vanno ben oltre il campo.

Dopo alcune settimane dedicate al recupero fisico e mentale, Jannik Sinner ha ripreso la preparazione nel Principato, tornando nella sua base abituale dopo un paio di settimane di allenamento a Dubai. Il rientro a Montecarlo segna la ripartenza verso la nuova stagione, con l’obiettivo di farsi trovare pronto già dai primi appuntamenti ufficiali del calendario. Il focus ovviamente è presentarsi competitivo all’inizio del 2026, in un contesto che vede Carlos Alcaraz al comando della classifica Atp, giocatore che sfiderà in un match unico nel suo genere. Intanto si riflette sul passato di Laila, fidanzata di Sinner.

Quando torna in campo Jannik Sinner: il match motlo speciale con Alcaraz

La stagione di Jannik Sinner prenderà ufficialmente il via a gennaio 2026 con la difesa del titolo agli Australian Open, primo Slam dell’anno. Prima dell’impegno di Melbourne, però, l’azzurro tornerà in campo per alcune esibizioni, utili a riprendere il ritmo partita e a testare le condizioni in vista degli appuntamenti più importanti. Tra questi eventi figura il "One Million Dollar Point Slam", torneo-esibizione che precederà gli Australian Open e che vedrà la partecipazione sia di professionisti sia di dilettanti. Il format prevede un sorteggio a eliminazione diretta e, per i non professionisti, la possibilità di accedere al turno successivo conquistando un solo punto. Il vincitore porterà a casa un milione di dollari australiani, pari a circa 571 mila euro.

Prima di questo appuntamento, Sinner e Alcaraz saranno protagonisti di un’altra esibizione, in programma il 10 gennaio in Corea del Sud. Un match pensato per il pubblico internazionale e caratterizzato da un elevato ritorno economico, che rappresenterà uno dei primi confronti tra i due nella nuova stagione.

Sinner verso gli Australian Open e il ranking

Agli Australian Open Sinner dovrà difendere i 2000 punti conquistati con la vittoria del 2025, un passaggio fondamentale per restare agganciato alla vetta della classifica. Il sorpasso nel ranking non potrà però avvenire a Melbourne, bensì nei mesi successivi, quando il calendario offrirà scenari più favorevoli. Dalla fine degli Australian Open fino agli Internazionali d’Italia, infatti, Carlos Alcaraz sarà chiamato a scartare punti pesanti ottenuti nel 2025 tra Rotterdam, Indian Wells, Miami e altri tornei di primo piano. In questo periodo, Sinner potrà invece accumulare punti senza doverne difendere in diversi appuntamenti. A Rotterdam, ad esempio, Alcaraz partirà da –500 punti, mentre Sinner, che nel 2025 era fermo per la squalifica, potrà solo guadagnare terreno.

Le indiscrezioni su Laila Hasanovic e Michael Schumacher

Parallelamente allo sport, nelle ultime ore è circolata anche un’indiscrezione che riguarda Laila Hasanovic, attuale fidanzata di Jannik Sinner, e le condizioni di salute di Michael Schumacher. Dopo l’incidente del 29 dicembre 2013, la famiglia dell’ex pilota ha mantenuto il massimo riserbo, evitando comunicazioni ufficiali sul suo stato. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Laila Hasanovic potrebbe conoscere le reali condizioni di Schumacher per via della relazione avuta in passato con Mick Schumacher, figlio del campione tedesco. In quel periodo, la modella sarebbe entrata nel ristretto ambito di fiducia della famiglia, avendo la possibilità di vedere da vicino l’ex pilota ed essere informata sul suo stato di salute. Si tratta di una ricostruzione non confermata ufficialmente, che resta nel campo delle indiscrezioni.

