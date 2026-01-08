Sinner, l’ultima vacanza d’amore con Laila Hasanovic: retroscena, foto e l’ovazione per Jannik Il tennista altoatesino è atterrato in Corea del Sud, dove incasserà quasi 2 milioni di euro per il match d’esibizione con Carlos Alcaraz: l’accoglienza da star

Vacanze quasi finite per Jannik Sinner. Dopo l’ennesima fuga romantica sulla neve con la compagna Laila Hasanovic, infatti, il tennista altoatesino è atterrato a Seoul, in Corea del Sud. Qui Sinner incasserà quasi 2 milioni di euro per il match di esibizione contro Carlos Alcaraz, che si terrà sabato 10 gennaio. Scopriamo tutti i dettagli.

Jannik Sinner, fuga d’amore sulla neve con Laila Hasanovic

Chiuso un 2025 da sogno con il trionfo davanti al pubblico di casa alle ATP Finals di Torino, Jannik Sinner ha trascorso le vacanze natalizie all’insegna del relax. Dopo la tappa sul Lago di Garda insieme al padre Hanspeter, infatti, il tennista azzurro è rientrato nella ‘sua’ Sesto Pusteria per trascorrere le feste insieme alla famiglia e alla compagna Laila Hasanovic. Ripresi gli allenamenti a Dubai (in vista del primo impegno stagionale, vale a dire gli Australian Open di scena a Melbourne da metà gennaio), Sinner si è concesso un’ultima vacanza insieme alla fidanzata. Come raccontato dal settimanale di Alfonso Signorini Chi, infatti, la coppia è stata paparazzata durante l’ennesima fuga romantica sulla neve tra sorrisi, effusioni e discese sugli sci. Ieri mercoledì 7 gennaio 2026, invece, Jannik Sinner è finalmente arrivato a Seoul, in Corea del Sud, dove è stato accolto come una star dai tifosi e nel weekend affronterà il numero uno al mondo del ranking, il ‘rivale’ Carlos Alcaraz.

I prossimi impegni di Sinner: il match d’esibizione con Alcaraz e gli Australian Open 2026

Si avvicina il primo impegno della nuova stagione per Jannik Sinner, che dal 18 gennaio cercherà l’impresa agli Australian Open 2026 confermandosi per la terza edizione consecutiva. Il tennista altoatesino si è preparato a lungo per il torneo di Melbourne ma prima – come anticipato – ha fatto tappa in Corea. Qui sabato 10 gennaio 2026 si terrà il match di esibizione contro Carlos Alcaraz: un match amichevole che frutterà a Sinner un incasso di quasi 2 milioni di euro. Tra poco più di una settimana, invece, si tornerà a fare sul serio e il numero due al mondo tornerà in campo in Australia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, inoltre, dopo il Major di Melbourne l’azzurro non prenderà parte all’ATP 500 di Rotterdam e punterà sull’ATP 500 di Doha, a contrario del suo ‘rivale’ Alcaraz, che in Olanda ci sarà.

