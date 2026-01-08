Sinner, l’ultima vacanza d’amore con Laila Hasanovic: retroscena, foto e l’ovazione per Jannik
Il tennista altoatesino è atterrato in Corea del Sud, dove incasserà quasi 2 milioni di euro per il match d’esibizione con Carlos Alcaraz: l’accoglienza da star
Vacanze quasi finite per Jannik Sinner. Dopo l’ennesima fuga romantica sulla neve con la compagna Laila Hasanovic, infatti, il tennista altoatesino è atterrato a Seoul, in Corea del Sud. Qui Sinner incasserà quasi 2 milioni di euro per il match di esibizione contro Carlos Alcaraz, che si terrà sabato 10 gennaio. Scopriamo tutti i dettagli.
Jannik Sinner, fuga d’amore sulla neve con Laila Hasanovic
Chiuso un 2025 da sogno con il trionfo davanti al pubblico di casa alle ATP Finals di Torino, Jannik Sinner ha trascorso le vacanze natalizie all’insegna del relax. Dopo la tappa sul Lago di Garda insieme al padre Hanspeter, infatti, il tennista azzurro è rientrato nella ‘sua’ Sesto Pusteria per trascorrere le feste insieme alla famiglia e alla compagna Laila Hasanovic. Ripresi gli allenamenti a Dubai (in vista del primo impegno stagionale, vale a dire gli Australian Open di scena a Melbourne da metà gennaio), Sinner si è concesso un’ultima vacanza insieme alla fidanzata. Come raccontato dal settimanale di Alfonso Signorini Chi, infatti, la coppia è stata paparazzata durante l’ennesima fuga romantica sulla neve tra sorrisi, effusioni e discese sugli sci. Ieri mercoledì 7 gennaio 2026, invece, Jannik Sinner è finalmente arrivato a Seoul, in Corea del Sud, dove è stato accolto come una star dai tifosi e nel weekend affronterà il numero uno al mondo del ranking, il ‘rivale’ Carlos Alcaraz.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
I prossimi impegni di Sinner: il match d’esibizione con Alcaraz e gli Australian Open 2026
Si avvicina il primo impegno della nuova stagione per Jannik Sinner, che dal 18 gennaio cercherà l’impresa agli Australian Open 2026 confermandosi per la terza edizione consecutiva. Il tennista altoatesino si è preparato a lungo per il torneo di Melbourne ma prima – come anticipato – ha fatto tappa in Corea. Qui sabato 10 gennaio 2026 si terrà il match di esibizione contro Carlos Alcaraz: un match amichevole che frutterà a Sinner un incasso di quasi 2 milioni di euro. Tra poco più di una settimana, invece, si tornerà a fare sul serio e il numero due al mondo tornerà in campo in Australia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, inoltre, dopo il Major di Melbourne l’azzurro non prenderà parte all’ATP 500 di Rotterdam e punterà sull’ATP 500 di Doha, a contrario del suo ‘rivale’ Alcaraz, che in Olanda ci sarà.
Potrebbe interessarti anche
Laila Hasanovic vola da Sinner, Natale in coppia (con famiglia): cosa faranno con mamma Siglinde e papà Hanspeter
Il tennista altoatesino è tornato a Sesto Pusteria per le vacanze e trascorrerà le f...
Sinner e Laila Hasanovic, fuga d’amore rimandata: Jannik ‘preferisce’ il resort extra lusso con papà Hanspeter
Il tennista altoatesino sta ricaricando le pile sul Lago di Garda dopo il trionfo co...
Sinner, la cartolina da Dubai di Laila Hasanovic: dopo le Maldive una nuova tappa da sogno con Jannik
Il tennista e la compagna stanno continunando le vacanze dopo le ATP Finals di Torin...
Jannik Sinner e Laila Hasanovic ‘traditi’ da Zverev: lo spoiler sulla vacanza d’amore esotica. Dove stanno festeggiando
Il tennista tedesco si è ritrovato sullo stesso aereo del campione altoatesino, rive...
Sinner, il viaggio in Asia con Alcaraz e il segreto terribile di Laila Hasanovic
Sinner si prepara a una stagione che può ridisegnare il vertice del tennis mondiale,...
Sinner si diverte con Laila Hasanovic e Alcaraz (“ferito”) scappa in Spagna: cosa sta succedendo
Il tennista altoatesino si concede qualche giorno di relax dopo il trionfo alle ATP ...
Jannik Sinner, Laila Hasanovic lo imita in campo. E scoppia l’ultima polemica
La modella danesa ha 'deliziato' i fan con una storia Instagram da vera tennista. Ma...
Jannik Sinner vola via con Laila Hasanovic, la vacanza d’amore top secret: dove andranno
Dopo il grande trionfo alle ATP di Torino, con la seguitissima finale contro Alcaraz...