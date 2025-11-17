Jannik Sinner, festa dolcissima con Laila Hasanovic (e il cane Snoopy): la verità sull’anello di fidanzamento Dopo il trionfo alle Atp Finals contro Alcaraz e l’abbraccio con Laila, Sinner chiarisce il mistero dell’anello, prima di staccare la spina per qualche settimana.

Jannik Sinner ha chiuso la stagione 2025 nel modo più brillante possibile: battendo Carlos Alcaraz in finale e conquistando per la seconda volta consecutiva le Atp Finals. di Torino Un titolo che mette il sigillo su un anno straordinario e che apre finalmente le porte alle meritate vacanze, con la stagione tennistica ormai conclusa e destinata a ripartire solo a fine dicembre.

Eppure, al Pala Alpitour la mente era solo sulla festa: un’esultanza travolgente, la corsa verso il box e l’abbraccio collettivo con il team e la famiglia. Sinner, emozionato e sollevato, lo ha detto chiaramente: "Questa vittoria a Torino è più bella di quella dell’anno scorso".

Sinner vince le Atp Finals, l’abbraccio con Laila Hasanovic e la verità sull’anello

Subito dopo l’ultimo punto vincente contro Alcaraz, è partita la festa. Sinner è balzato sugli spalti salendo fino al suo box, dove ha abbracciato i suoi coach Darren Cahill e Simone Vagnozzi, il fratello Mark e tutti i membri del suo staff per condividere idealmente con loro il successo nel torneo dei Maestri. Ma tra le persone che Jannik ha stretto a se dopo la finale c’era anche la fidanzata Laila Hasanovic, presenza fissa nel suo box per tutta la settimana torinese (ma non sempre super coinvolta dagli incontri). L’abbraccio è stato caloroso, pur senza baci, a testimonianza di un legame forte ma sempre protetto dai riflettori mediatici…

Negli ultimi giorni però i tifosi avevano notato un anello scintillare al dito della modella, e in molti avevano ipotizzato che fosse un regalo di Sinner, qualcuno persino un possibile anello di fidanzamento. La curiosità è esplosa in conferenza stampa, quando un giornalista gli ha chiesto: "Centri tu con l’anello comparso sul dito di Laila in questa settimana?". Jannik, visibilmente imbarazzato, ha sorriso e messo subito fine a tutte le speculazioni con un semplice, rapidissimo: "No, no, no…".

Jannik protagonista con Snoopy, il cane di Laila Hasanovic

Il momento più tenero della serata è arrivato durante la premiazione, quando in campo è comparso Snoopy, il cane di Laila Hasanovic. Portato per la foto di gruppo, ha immediatamente attirato l’attenzione di Sinner, che lo ha accolto con un sorriso, qualche carezza e poi si è chinato per immortalare l’istante insieme a lui. Le immagini, rimbalzate ovunque sui social, hanno dato alla festa un tocco spontaneo e leggero, perfetto per chiudere nel modo più dolce la stagione più vincente della carriera di Jannik.

Sinner, stagione finita: ora la fuga d’amore con Laila?

Con la stagione ufficialmente terminata e un periodo di pausa davanti, Sinner potrà finalmente prendersi qualche settimana di riposo. È probabile che decida di trascorrere del tempo con la sua fidanzata, ormai ufficiale, per ricaricare le batterie e consolidare una storia d’amore che sta diventando sempre più seria. A fine ottobre i due avevano passato alcuni giorni insieme sul ghiacciaio dello Stubai, in Tirolo, mentre lo scorso luglio erano stati in Costa Smeralda per una settimana di relax. In entrambe le occasioni hanno scelto di non documentare nulla sui social, mantenendo il massimo riserbo sulla loro relazione. Anche questa volta, dunque, qualsiasi meta sceglieranno resterà con ogni probabilità lontana da Instagram, custodita come sempre nel loro privato.

