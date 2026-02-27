Sinner ‘trascura’ Laila Hasanovic e le dà buca a Milano: “Mi spiace, non potrò esserci” Il campione italiano era atteso nel capoluogo lombardo insieme alla fidanzata danese. Ma ha scelto di volare direttamente a Indian Wells in vista del prossimo torneo dell'anno.

Jannik Sinner non sarà a Milano. Con un videomessaggio pubblicato su Instagram, il tennista altoatesino ha svelato di aver rinunciato alla Fashion Week nel capoluogo lombardo, dove avrebbe potuto ricongiungersi con la fidanzata Laila Hasanovic. Il tennista, in questo momento, sembra essere focalizzato al cento per cento sul torneo di Indian Wells alle porte. Ma i segnali sul suo rapporto con Laila non sono incoraggianti. Ecco tutti i dettagli.

Sinner, il forfait inatteso alla Fashion Week di Milano

A rivelare la sua assenza dalla settimana della moda è stato lo stesso Sinner, con un videomessaggio rivolto a Demna Gvasalia, il creative director di Gucci, brand di cui Jannik è ambassador da tempo. "Ciao Demna, buona fortuna per il tuo bellissimo show di Gucci", ha annunciato il tennista, "sono veramente triste e dispiaciuto che non potrò essere lì questa volta, ma ovviamente penso a te a tutta la famiglia Gucci. Ciao ciao".

Un messaggio ‘asciutto’ e cordiale, ma dai risvolti chiari: niente Milano, per Jannik, e soprattutto niente reunion con la fidanzata Laila Hasanovic. Sinner ha lasciato il Qatar dopo il ko contro Jakub Mensik a Doha e, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, si è imbarcato direttamente verso la California, dove è già al lavoro per preparare Indian Wells. Un inizio deludente di 2026 lo ha quindi convinto a non concedersi distrazioni di alcun tipo, nemmeno a livello personale.

Laila a Milano senza Jannik

Nel frattempo, Laila Hasanovic è già a Milano per lavoro. Nelle ultime ore la modella danese ha inondato i suoi profili social di contenuti dalla Fashion Week: video dietro le quinte di shooting, clip dalle sfilate, immagini dai backstage degli show. Una settimana che per lei si preannuncia intensa e lavorativamente ricca, ma senza la compagnia della sua dolce metà.

Alla vigilia di questo evento milanese, in realtà, un ricongiungimento tra i due sembrava possibile, perché si ipotizzava un rientro di Jannik in Italia (almeno per qualche giorno). Ma la necessità di Sinner di ‘ritrovare se stesso’ sul campo ha avuto la meglio su qualsiasi altro progetto. E questo non fa che alimentare ulteriori voci di crisi. Quella tra Jannik Sinner e Laila Hasanovic è una relazione costruita sulla fiducia, e sulla capacità di reggere le distanze. Un rapporto che vive di incontri sporadici, brevi finestre di felicità tra un torneo e una sfilata, una città e l’altra. Ma non è detto che l’idillio sia destinato a durare per sempre.

