Sinner-Svrcina, Indian Wells in diretta TV: quando gioca Jannik, orario, dove vederla Nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 marzo il tennista altoatesina debutta al Masters 1000 in California: canale tv e streaming, l’incognita precedenti

Jannik Sinner debutta al Masters 1000 di Indian Wells 2026. Nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 marzo, infatti, il tennista altoatesino fa il suo esordio in California contro Dalibor Svrcina. L’obiettivo del numero 2 al mondo del ranking, ovviamente, è riprendere la corsa a Carlos Alcaraz e dimenticare la bruciante sconfitta ai quarti di finale dell’ATP 500 di Doha con Jakub Mensik. Scopriamo quindi dove e quando vedere l’incontro in diretta tv e streaming e tutti i dettagli.

Sinner-Svrcina: dove vederla in diretta tv e streaming (venerdì 6 marzo 2026)

Dopo l’eliminazione ai quarti di Doha contro Mensik per Jannik Sinner è tempo di ripartire. La prima occasione si presenta stanotte, quando il tennista altoatesino farà il suo debutto al Masters 1000 di Indian Wells 2026. Dopo il bye al primo turno (come tutte le teste di serie), nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 marzo Jannik se la dovrà vedere con il ceco Dalibor Svrcina, 23 anni, attualmente numero 109 del raking ATP e che arriva dalla vittoria con James Duckworth. Il match sarà visibile in esclusiva su Sky, che detiene i diritti su tutte le partite di Indian Wells: diretta tv quindi sui canali Sky Sport, e nello specifico su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (206). Streaming disponibile su NOW per tutti gli abbonati alla piattaforma e sull’app SkyGo. Non è prevista la trasmissione in chiaro. Ancora da definire l’orario d’inizio, fissato non prima delle ore 3 italiane.

3:00 Sinner – Svrcina | in onda in esclusiva su Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max), streaming disponibile su NOW e SkyGo

Masters 1000 Indian Wells 2026, il debutto di Jannik, i precedenti con Svrcina e il tabellone

Questa notte Jannik Sinner è chiamato a riscattare la sconfitta ai quarti di Doha contro Dalibor Svrcina. Tra i due non ci sono precedenti, né nel circuito ATP né in altri tornei: si tratta del primo faccia a faccia ufficiale in carriera. L’obiettivo, ovviamente, sono i quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells, dove Jannik potrebbe trovare Ben Shelton o proprio Jakub Mensik, colui che lo eliminò in Qatar. In semifinale non è da escludere l’incrocio con Alexander Zverev o con il connazionale Lorenzo Musetti. Carlos Alcaraz è dall’altra parte del tabellone e sarà ‘raggiungibile’ solo nell’eventuali finale del torneo.

