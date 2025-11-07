Sinner superstar a Torino, dove e quando vederlo in tv. Giallo calendario, l’attacco 'austriaco' e il primo schiaffo ad Alcaraz Il campione altoatesino si prepara a esordire alle ATP Finals 2025 da numero 1 del mondo. Si attende però l'ufficialità sugli orari (per colpa di un imprevisto). Ecco i dettagli.

L’aria di Torino è già elettrica per l’inizio, ormai vicinissimo, delle ATP Finals 2025. E ovviamente, tutti gli occhi sono puntati sul campione in carica Jannik Sinner, che torna da numero 1 del mondo dopo una striscia clamorosa di risultati positivi. Il torneo inizierà ufficialmente domenica 9 novembre, ma non è ancora chiaro quale sarà il calendario definitivo dei match, dato che Djokovic potrebbe dare forfait all’ultimo e un posto è ancora da assegnare (tra Musetti e Auger-Aliassime). Ma vediamo qui sotto tutti i dettagli e dove saranno tramesse le partite di Sinner in tv.

Sinner alle Atp Finals di Torino, il sorteggio dei gironi e il mistero del calendario

Sinner arriva a Torino carico e motivato, deciso a difendere il titolo conquistato nel 2024 e forte di una stagione che lo ha consacrato re indiscusso del tennis mondiale. Dopo la vittoria a Parigi e 66 settimane accumulate in vetta al ranking, Jannik guida il gruppo "Borg", affiancato da Zverev, Shelton e dall’ultimo qualificato tra Auger-Aliassime e Musetti. Nell’altro girone — il temibile "Connors"— ci saranno invece Alcaraz, Djokovic (in forse), Fritz e De Minaur.

Tuttavia, se per l’ordine dei gruppi c’è chiarezza, lo stesso non si può dire per il calendario. Il pasticcio nasce infatti da una doppia incertezza: chi tra Musetti e Auger-Aliassime conquisterà l’ultimo slot? E ancora, Nole Djokovic, reduce dall’ATP 250 di Atene, confermerà la sua presenza a Torino oppure tirerà il fiato dopo una stagione infinita? La finale greca si giocherà a meno di 24 ore dall’avvio delle Finals di Torino, quindi l’esatta composizione dei palinsesti e gli orari dovranno essere determinati in fretta e furia tra sabato e domenica.

Un montepremi da record

In attesa di certezze, i giocatori possono consolarsi pensando al montepremi record di quest’anno. Il bottino delle Finals salirà a quota 15,5 milioni di dollari complessivi, e solo per partecipare i giocatori intascheranno più di 330mila dollari. Il campione imbattuto, invece, potrà chiudere il torneo con oltre 5 milioni di dollari in tasca: un tesoretto che Sinner conosce bene, avendo già portato a casa il jackpot del 2024.

La sfida in allenamento tra Sinner e Alcaraz

Intanto oggi Sinner e Alcaraz si sono incontrati per un sorprendente allenamento, anticipando la possibile sfida decisiva della finale che molti tifosi attendono con impazienza. Sul campo del foyer della Inalpi Arena e poi sul Centrale, tra battute, risate ed evidente rispetto reciproco, i due campioni si sono scambiati fendenti di alto livello, con Sinner che ha dominato il set iniziale e Alcaraz che ha poi vinto il tie-break, davanti a una platea di appassionati accorsi per seguire i loro beniamini. Lo spettacolo ha lasciato presagire una finale stellare, con la promessa di nuove, imperdibili emozioni nel weekend conclusivo del torneo.

La polemica sull’italianità di Sinner

Alla vigilia della Finals non mancano però le polemiche sul campione altoatesino. Di recente, Jannik Sinner è stato criticato dagli Schützen (Cappelli piumati) dell’Alto Adige per aver dichiarato di essere felice di essere nato in Italia e non in Austria. In una lettera aperta, il comandante Christoph Schmid ha sottolineato come affermazioni di questo tipo, specialmente da parte di un volto noto, possano avere un impatto profondo sulla sensibilità e sull’identità sudtirolese. Pur riconoscendo il diritto di esprimere la propria appartenenza, gli Schützen hanno quindi invitato Sinner ad avere maggiore rispetto verso tutte le comunità etniche, ricordando il lungo e difficile percorso verso l’autonomia altoatesina e l’importanza di apertura e diversità.

Quando e dove vedere Sinner alle ATP Finals

I match delle ATP Finals di Torino saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport, e una partita al giorno sarà visibile in chiaro sui canali Rai. Per chi preferisce il digitale, invece, lo streaming sarà garantito su SkyGo, NOW Tv, RaiPlay e Tennis Tv.

