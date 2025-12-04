Jannik Sinner sorpassato da Musetti, la scelta (sorprendente) degli italiani su Google
Nella classifica dei vip più cercati sul web in Italia nel 2025 spicca il terzo posto di Lorenzo Musetti e l’assenza di Jannik Sinner
Lorenzo Musetti supera Jannik Sinner. Come ormai da tradizione, Google ha reso nota la classifica dei nomi più cercati su internet nell’ultimo anno e, sul podio, spicca il nome del tennista carrarese, ma non solo. Da segnalare anche l’assenza dello stesso Sinner che, nonostante i suoi successi (dagli Australian Open alle ATP Finales di Torino passando per Wimbledon), non compare nella lista. Scopriamo tutti i dettagli.
Jannik Sinner superato da Lorenzo Musetti: i nomi più cliccati su Google
Come ogni anno Google ha diffuso la lista delle parole più cercate sul web per analizzare le tendenze (e non solo) del 2025. Tra le ‘domande’ più chieste non mancano ovviamente ricette, dubbi su Israele o sulla situazione giudiziaria di Sarkozy, ma è tra i nomi più ricercati (e per la precisione ‘cliccati’, vale a dire che hanno creato un’interazione) che non mancano le sorprese. Spiccano gli addii di Pippo Baudo, di papa Francesca o di Giorgio Armani, ma tra i personaggi più ‘richiesti’ è impossibile non sottolineare il podio di Lorenzo Musetti. Il tennista carrarese non solo ha ‘superato’ Jannik Sinner, ma è addirittura lo sportivo italiano più ‘cliccato’ dell’anno nel Bel Paese, in una classifica dominata dai cantanti. Musetti ha chiuso infatti il 2025 al terzo posto, dietro solamente a Olly, vincitore dell’ultimo Sanremo, e Lucio Corsi, vero protagonista del Festival e volato anche all’Eurovision.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
- Lucio Corsi
- Olly
- Lorenzo Musetti
- Bianca Balti
- Jasmine Paolini
- Marcella Bella
- Serena Brancale
- Cecilia Sala
- Achille Lauro
- Brunori Sas
I successi del 2025 di Musetti
Dietro il ‘successo’ sul web di Lorenzo Musetti c’è indubbiamente un anno ricco di soddisfazioni per il tennista azzurro. Nel 2025 ‘l’illusionista di Carrara’ ha sfiorato la Top 5 del ranking mondiale (arrivando fino al sesto posto) ed è diventato papà di Leandro, il secondo figlio nato dalla relazione con Veronica Confalonieri. Da sottolineare poi risultati altisonanti come le semifinali a Roma o i quarti di finale degli Us Open, dove fu eliminato da Jannik Sinner. Quest’ultimo, un po’ a sorpresa, non figura nella lista dei personaggi più cercati su Google nell’ultimo anno solare.
Potrebbe interessarti anche
Lorenzo Musetti papà bis, è nato il secondo figlio con Veronica Confalonieri: il dolcissimo annuncio
Lorenzo Musetti e Veronica Confalonieri accolgono il loro secondo figlio: dopo Ludov...
Musetti-Alcaraz in TV gratis: canale, orario, l’ultima ‘gufata’ di Sinner contro lo spagnolo
Oggi giovedì 13 novembre 2025 il tennista azzurro prova a fermare lo spagnolo, che i...
Veronica Confalonieri, la compagna di Musetti incinta scoppia a piangere: il gesto in mondovisione
Lacrime di gioia e baci appassionati agli ATP di Torino, dove la compagna del tennis...
Sinner si diverte con Laila Hasanovic e Alcaraz (“ferito”) scappa in Spagna: cosa sta succedendo
Il tennista altoatesino si concede qualche giorno di relax dopo il trionfo alle ATP ...
Sinner mania in Tv (con beffa), la Rai si perde Italia-Austria di Coppa Davis: perché
Il debutto degli Azzurri nella competizione non sarà trasmesso dalla tv di Stato, ch...
Lorenzo Musetti, vita privata: il figlio inatteso, la compagna Veronica, l’amicizia con Sinner e le bordate dalla Spagna
Il numero 6 della classifica Atp è pronto a scontrarsi con il numero uno al mondo, i...
Sinner, chi è il fratello Mark: l’adozione, il lavoro importante e la frecciata di Jannik
Jannik Sinner in finale a Torino e Mark in tribuna: chi è il fratello del tennista n...
Rivoluzione Sinner in TV, tennis gratis per tutti. La svolta, cosa cambia e gli effetti sulla Champions League
Una decisione epocale del Governo renderà disponibili gratuitamente i match più impo...