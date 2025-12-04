Trova nel Magazine
Jannik Sinner sorpassato da Musetti, la scelta (sorprendente) degli italiani su Google

Nella classifica dei vip più cercati sul web in Italia nel 2025 spicca il terzo posto di Lorenzo Musetti e l’assenza di Jannik Sinner

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Lorenzo Musetti supera Jannik Sinner. Come ormai da tradizione, Google ha reso nota la classifica dei nomi più cercati su internet nell’ultimo anno e, sul podio, spicca il nome del tennista carrarese, ma non solo. Da segnalare anche l’assenza dello stesso Sinner che, nonostante i suoi successi (dagli Australian Open alle ATP Finales di Torino passando per Wimbledon), non compare nella lista. Scopriamo tutti i dettagli.

Jannik Sinner superato da Lorenzo Musetti: i nomi più cliccati su Google

Come ogni anno Google ha diffuso la lista delle parole più cercate sul web per analizzare le tendenze (e non solo) del 2025. Tra le ‘domande’ più chieste non mancano ovviamente ricette, dubbi su Israele o sulla situazione giudiziaria di Sarkozy, ma è tra i nomi più ricercati (e per la precisione ‘cliccati’, vale a dire che hanno creato un’interazione) che non mancano le sorprese. Spiccano gli addii di Pippo Baudo, di papa Francesca o di Giorgio Armani, ma tra i personaggi più ‘richiesti’ è impossibile non sottolineare il podio di Lorenzo Musetti. Il tennista carrarese non solo ha ‘superato’ Jannik Sinner, ma è addirittura lo sportivo italiano più ‘cliccato’ dell’anno nel Bel Paese, in una classifica dominata dai cantanti. Musetti ha chiuso infatti il 2025 al terzo posto, dietro solamente a Olly, vincitore dell’ultimo Sanremo, e Lucio Corsi, vero protagonista del Festival e volato anche all’Eurovision.

  • Lucio Corsi
  • Olly
  • Lorenzo Musetti
  • Bianca Balti
  • Jasmine Paolini
  • Marcella Bella
  • Serena Brancale
  • Cecilia Sala
  • Achille Lauro
  • Brunori Sas

I successi del 2025 di Musetti

Dietro il ‘successo’ sul web di Lorenzo Musetti c’è indubbiamente un anno ricco di soddisfazioni per il tennista azzurro. Nel 2025 ‘l’illusionista di Carrara’ ha sfiorato la Top 5 del ranking mondiale (arrivando fino al sesto posto) ed è diventato papà di Leandro, il secondo figlio nato dalla relazione con Veronica Confalonieri. Da sottolineare poi risultati altisonanti come le semifinali a Roma o i quarti di finale degli Us Open, dove fu eliminato da Jannik Sinner. Quest’ultimo, un po’ a sorpresa, non figura nella lista dei personaggi più cercati su Google nell’ultimo anno solare.

