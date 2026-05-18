Janni Sinner, numeri da favola in TV per Roma ma Binaghi ‘bacchetta’ la Rai: “Non lo permetterò più” I numeri della finale degli Internazionali testimoniano una volta di più il successo di Jannik e del tennis in tv, ma il presidente FITP chiama viale Mazzini

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Un altro trionfo di Sinner sul campo e in tv. La finale degli Internazionali di Roma andata in scena ieri al Foro Italico (che ha visto la vittoria di Jannik per 6-4, 6-4 contro Ruud), infatti, ha testimoniato una volta di più il successo del tennis in televisione. Il match ha toccato numeri da capogiro in chiaro su Tv8, ma il presidente FITP Angelo Binaghi ha parlato di "mancanza" chiamando di fatto la Rai a portare Sinner e co. sulla tv di Stato. Scopriamo cosa ha detto e tutti i numeri nel dettaglio.

Sinner e il tennis in tv, il successo della finale degli Internazionali: i dati

Ieri domenica 17 maggio 2026 nel daytime del pomeriggio di Tv8 è andata in onda in chiaro la finale degli Internazionali di Roma. Jannik Sinner ha trionfato contro Casper Ruud e il match – come detto – ha raggiunto numeri stellari negli ascolti tv. La finalissima ha infatti fatto segnare un ascolto medio di 2 milioni e 894mila spettatori, arrivando al 23,2% di share. Grazie a Sinner e co. il tennis è ormai uno sport entrato nel mainstream in Italia e al successo in tv si aggiunge quello del Foro Italico, che ha registrato quasi 419mila spettatori e incassato oltre un miliardo di euro; in poco più di dieci anni si parla di un incremento di oltre il 500%. I numeri, insomma, parlano chiaro, ma per il presidente della FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) Angelo Binaghi non è questo il momento di fermarsi, anzi.

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Angelo Binaghi e il tennis in onda in chiaro sulla Rai: cosa succederà

Se da un lato per gli Internazionali di Roma si prospetta una crescita in termini di numeri (grazie all’ampliamento di oltre duemila posti previsto entro il 2028), dall’altro per il tennis in tv i margini di miglioramento sono ampi. Dopo il clamoroso successo della finale Sinner-Ruud in chiaro su Tv8, infatti, il presidente della FITP Angelo Binaghi punta a riportare il tennis sulle reti generaliste. "Stiamo misurando l’impatto della mancanza di un canale generalista come Rai 1 e Rai 2 ed è almeno del 50%" ha dichiarato Binaghi, sottolineando la volontà di coinvolgere la Rai: "Non permetterò che Sinner, Musetti e Paolini non possano essere visti sui grandi canali italiani, perché non coinvolgono soltanto gli appassionati, ma trascinano anche chi normalmente non cerca il tennis ma se lo ritrova davanti".

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