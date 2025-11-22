I successi di Sinner e il boom della Atp Finals, Report indaga sul nuovo ruolo del governo Meloni: l'inchiesta bomba Il successo di Sinner all'ATP Finals scatena l’interesse del governo Meloni: Report indaga sull’ingresso di Sport e Salute nell’organizzazione del torneo.

Il trionfo di Jannik Sinner alle Atp Finals di Torino non è passato inosservato: il giovane fuoriclasse italiano ha conquistato il pubblico e i riflettori internazionali, rilanciando il tennis come sport e generando un giro d’affari da oltre 600 milioni di euro. Ma dietro il successo sportivo si nasconde un retroscena politico che fa discutere: come racconta Report, il governo Meloni è entrato direttamente nell’organizzazione del torneo tramite Sport e Salute, scatenando polemiche e timori di conflitti di interesse. I dettagli

L’inchiesta di Report sul successo di Sinner e il possibile ruolo del governo Meloni

Il successo di Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino, vinte per la seconda volta consecutiva, sta attirando l’attenzione del Governo Meloni. Secondo la trasmissione di Rai 3, Report, l’esecutivo di centrodestra è intervenuto direttamente nell’organizzazione del torneo tramite la società statale Sport e Salute, una mossa che ha sollevato perplessità all’interno della Federazione Italiana Tennis. Il torneo, che vede in campo i primi otto tennisti della classifica mondiale e che si terrà in Italia fino al 2030, ha generato oltre 600 milioni di euro nell’ultima edizione. Grazie a una legge specifica, lo Stato entra così nell’organizzazione tramite Sport e Salute, società in house del Ministero dell’Economia che dispone di circa 500 milioni di euro all’anno per promuovere lo sport.

Commentando la novità, il presidente di Federtennis, Angelo Binaghi, ha detto: "Siamo passati da una legge che ci diceva che dovevamo arrangiarci da soli, e noi lo abbiamo fatto anche egregiamente. Siamo stati talmente bravi che l’Atp ci ha esteso le Finals per altri cinque anni. Ora invece il Governo ha fatto una legge in cui il braccio armato, chiamiamolo così, del governo che è Sport e Salute opera direttamente, un po’ come se un arbitro incominciasse anche a giocare".

Le parole di Jannik Sinner sul possibile coinvolgimento del governo

La trasmissione di Sigfrido Ranucci ha approfondito la questione, analizzando i dirigenti scelti da Sport e Salute e possibili conflitti di interesse attraverso documenti inediti. Interrogato sugli interessi della politica nel boom del tennis italiano, Jannik Sinner ha risposto: "Questa è una domanda a cui non voglio rispondere. Ci sono tanti movimenti esterni che io seguo ma fino a un certo punto. La cosa importante è far crescere lo sport, per quanto riguarda quello che succede con la politica in questo momento non ho voglia di entrarci". Noi continueremo ad aggiornarvi perché, sicuramente non finirà qui e ci saranno delle novità.

