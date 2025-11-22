Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

I successi di Sinner e il boom della Atp Finals, Report indaga sul nuovo ruolo del governo Meloni: l'inchiesta bomba

Il successo di Sinner all'ATP Finals scatena l’interesse del governo Meloni: Report indaga sull’ingresso di Sport e Salute nell’organizzazione del torneo.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Il trionfo di Jannik Sinner alle Atp Finals di Torino non è passato inosservato: il giovane fuoriclasse italiano ha conquistato il pubblico e i riflettori internazionali, rilanciando il tennis come sport e generando un giro d’affari da oltre 600 milioni di euro. Ma dietro il successo sportivo si nasconde un retroscena politico che fa discutere: come racconta Report, il governo Meloni è entrato direttamente nell’organizzazione del torneo tramite Sport e Salute, scatenando polemiche e timori di conflitti di interesse. I dettagli

L’inchiesta di Report sul successo di Sinner e il possibile ruolo del governo Meloni

Il successo di Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino, vinte per la seconda volta consecutiva, sta attirando l’attenzione del Governo Meloni. Secondo la trasmissione di Rai 3, Report, l’esecutivo di centrodestra è intervenuto direttamente nell’organizzazione del torneo tramite la società statale Sport e Salute, una mossa che ha sollevato perplessità all’interno della Federazione Italiana Tennis. Il torneo, che vede in campo i primi otto tennisti della classifica mondiale e che si terrà in Italia fino al 2030, ha generato oltre 600 milioni di euro nell’ultima edizione. Grazie a una legge specifica, lo Stato entra così nell’organizzazione tramite Sport e Salute, società in house del Ministero dell’Economia che dispone di circa 500 milioni di euro all’anno per promuovere lo sport.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Commentando la novità, il presidente di Federtennis, Angelo Binaghi, ha detto: "Siamo passati da una legge che ci diceva che dovevamo arrangiarci da soli, e noi lo abbiamo fatto anche egregiamente. Siamo stati talmente bravi che l’Atp ci ha esteso le Finals per altri cinque anni. Ora invece il Governo ha fatto una legge in cui il braccio armato, chiamiamolo così, del governo che è Sport e Salute opera direttamente, un po’ come se un arbitro incominciasse anche a giocare".

Le parole di Jannik Sinner sul possibile coinvolgimento del governo

La trasmissione di Sigfrido Ranucci ha approfondito la questione, analizzando i dirigenti scelti da Sport e Salute e possibili conflitti di interesse attraverso documenti inediti. Interrogato sugli interessi della politica nel boom del tennis italiano, Jannik Sinner ha risposto: "Questa è una domanda a cui non voglio rispondere. Ci sono tanti movimenti esterni che io seguo ma fino a un certo punto. La cosa importante è far crescere lo sport, per quanto riguarda quello che succede con la politica in questo momento non ho voglia di entrarci". Noi continueremo ad aggiornarvi perché, sicuramente non finirà qui e ci saranno delle novità.

Potrebbe interessarti anche

Sinner-Alcaraz, la finale delle Atp Finals in chiaro gratis dove vederla in diretta tv. La provocazione dello spagnolo

Sinner-Alcaraz, la finale delle Atp Finals in chiaro gratis: dove vederla in diretta tv. La provocazione dello spagnolo

Finale Atp Finals Torino: oggi Sinner contro Alcaraz, ecco orario e dove vedere il m...
Jannik Sinner

Sinner-Shelton in diretta TV gratis: canale, orario e le polemiche per la telecronaca

Oggi venerdì 14 novembre 2025 il tennista altoatesino impegnato nella terza sfida de...
Jannik Sinner, chi è il fratello Mark: origini, adozione, lavoro e frecciata di Jannik

Sinner, chi è il fratello Mark: l’adozione, il lavoro importante e la frecciata di Jannik

Jannik Sinner in finale a Torino e Mark in tribuna: chi è il fratello del tennista n...
Jannik Sinner pronto per le ATP Finals, e Laila Hasanovic gli fa un regalo

Jannik Sinner pronto per le ATP Finals: Laila Hasanovic gli fa un regalo prima del debutto

La fidanzata del tennista altoatesino è volata in Alto Adige per festeggiare i suoi ...
Jannik Sinner

Sinner mania in Tv (con beffa), la Rai si perde Italia-Austria di Coppa Davis: perché

Il debutto degli Azzurri nella competizione non sarà trasmesso dalla tv di Stato, ch...
Sinner-Auger-Aliassime, ATP Finals Torino 2025 in chiaro

Sinner-Auger-Aliassime, ATP Finals Torino 2025 in chiaro: dove vederla gratis in diretta tv, De Martino beffato

Mentre gli ascolti di Affari Tuoi stanno per subire una nuova 'mazzata', nella secon...
Jannik Sinner

Sinner-De Minaur oggi in diretta in Tv, semifinale ATP Finals: dove vederla in chiaro (gratis), orario, la rabbia degli spagnoli

Semifinale Atp Finals di Torino: oggi Sinner sfida De Minaur, ecco dove vedere il ma...
Jannik Sinner

Sinner e Laila Hasanovic, appuntamento 'romantico' a Torino. E Jannik fa un gesto bellissimo

Il campione, reduce da una grande vittoria, si prepara ad affrontare l’ultimo grande...
Atp Finals Torino 2025, quando inizia e dove vedere i match

Atp Finals Torino, Sinner e gli altri italiani: quando inizia e dove vedere i match (anche gratis)

Il tennista altoatesino è pronto a difendere il titolo vinto nel 2024. Con lui altri...

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

Vacanze parigine

Ecco il posto privilegiato per esplorare la città

LEGGI

Personaggi

Jannik Sinner

Jannik Sinner
Sigfrido Ranucci

Sigfrido Ranucci
Laila Hasanovic

Laila Hasanovic
Giacomo Poretti

Giacomo Poretti

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963