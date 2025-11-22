I successi di Sinner e il boom della Atp Finals, Report indaga sul nuovo ruolo del governo Meloni: l'inchiesta bomba
Il successo di Sinner all'ATP Finals scatena l’interesse del governo Meloni: Report indaga sull’ingresso di Sport e Salute nell’organizzazione del torneo.
Il trionfo di Jannik Sinner alle Atp Finals di Torino non è passato inosservato: il giovane fuoriclasse italiano ha conquistato il pubblico e i riflettori internazionali, rilanciando il tennis come sport e generando un giro d’affari da oltre 600 milioni di euro. Ma dietro il successo sportivo si nasconde un retroscena politico che fa discutere: come racconta Report, il governo Meloni è entrato direttamente nell’organizzazione del torneo tramite Sport e Salute, scatenando polemiche e timori di conflitti di interesse. I dettagli
L’inchiesta di Report sul successo di Sinner e il possibile ruolo del governo Meloni
Il successo di Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino, vinte per la seconda volta consecutiva, sta attirando l’attenzione del Governo Meloni. Secondo la trasmissione di Rai 3, Report, l’esecutivo di centrodestra è intervenuto direttamente nell’organizzazione del torneo tramite la società statale Sport e Salute, una mossa che ha sollevato perplessità all’interno della Federazione Italiana Tennis. Il torneo, che vede in campo i primi otto tennisti della classifica mondiale e che si terrà in Italia fino al 2030, ha generato oltre 600 milioni di euro nell’ultima edizione. Grazie a una legge specifica, lo Stato entra così nell’organizzazione tramite Sport e Salute, società in house del Ministero dell’Economia che dispone di circa 500 milioni di euro all’anno per promuovere lo sport.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Commentando la novità, il presidente di Federtennis, Angelo Binaghi, ha detto: "Siamo passati da una legge che ci diceva che dovevamo arrangiarci da soli, e noi lo abbiamo fatto anche egregiamente. Siamo stati talmente bravi che l’Atp ci ha esteso le Finals per altri cinque anni. Ora invece il Governo ha fatto una legge in cui il braccio armato, chiamiamolo così, del governo che è Sport e Salute opera direttamente, un po’ come se un arbitro incominciasse anche a giocare".
Le parole di Jannik Sinner sul possibile coinvolgimento del governo
La trasmissione di Sigfrido Ranucci ha approfondito la questione, analizzando i dirigenti scelti da Sport e Salute e possibili conflitti di interesse attraverso documenti inediti. Interrogato sugli interessi della politica nel boom del tennis italiano, Jannik Sinner ha risposto: "Questa è una domanda a cui non voglio rispondere. Ci sono tanti movimenti esterni che io seguo ma fino a un certo punto. La cosa importante è far crescere lo sport, per quanto riguarda quello che succede con la politica in questo momento non ho voglia di entrarci". Noi continueremo ad aggiornarvi perché, sicuramente non finirà qui e ci saranno delle novità.
Potrebbe interessarti anche
Sinner-Alcaraz, la finale delle Atp Finals in chiaro gratis: dove vederla in diretta tv. La provocazione dello spagnolo
Finale Atp Finals Torino: oggi Sinner contro Alcaraz, ecco orario e dove vedere il m...
Sinner-Shelton in diretta TV gratis: canale, orario e le polemiche per la telecronaca
Oggi venerdì 14 novembre 2025 il tennista altoatesino impegnato nella terza sfida de...
Sinner, chi è il fratello Mark: l’adozione, il lavoro importante e la frecciata di Jannik
Jannik Sinner in finale a Torino e Mark in tribuna: chi è il fratello del tennista n...
Jannik Sinner pronto per le ATP Finals: Laila Hasanovic gli fa un regalo prima del debutto
La fidanzata del tennista altoatesino è volata in Alto Adige per festeggiare i suoi ...
Sinner mania in Tv (con beffa), la Rai si perde Italia-Austria di Coppa Davis: perché
Il debutto degli Azzurri nella competizione non sarà trasmesso dalla tv di Stato, ch...
Sinner-Auger-Aliassime, ATP Finals Torino 2025 in chiaro: dove vederla gratis in diretta tv, De Martino beffato
Mentre gli ascolti di Affari Tuoi stanno per subire una nuova 'mazzata', nella secon...
Sinner-De Minaur oggi in diretta in Tv, semifinale ATP Finals: dove vederla in chiaro (gratis), orario, la rabbia degli spagnoli
Semifinale Atp Finals di Torino: oggi Sinner sfida De Minaur, ecco dove vedere il ma...
Sinner e Laila Hasanovic, appuntamento 'romantico' a Torino. E Jannik fa un gesto bellissimo
Il campione, reduce da una grande vittoria, si prepara ad affrontare l’ultimo grande...