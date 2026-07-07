Sinner-Struff oggi in TV, quarti di finale a Wimbledon: dove vederla, orario ufficiale e polemiche sul Centrale (negato) Dove vedere Sinner-Struff oggi in diretta tv e streaming: orario e programma dei quarti di Wimbledon e perché non sarà in chiaro su TV8.

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Jannik Sinner torna in campo oggi – martedì 7 luglio 2026 – per inseguire la seconda semifinale consecutiva a Wimbledon e continuare la difesa del titolo conquistato dodici mesi fa. Il numero uno del mondo affronta il tedesco Jan-Lennard Struff nei quarti di finale dello Slam londinese, un confronto che sulla carta vede favorito l’azzurro ma che nasconde diverse insidie, soprattutto sull’erba. Dopo aver eliminato Shintaro Mochizuki senza concedere set, Sinner vuole proseguire la propria corsa verso il trofeo e cancellare definitivamente la delusione rimediata al Roland Garros. Ecco dove vedere Sinner-Struff in tv e streaming, l’orario ufficiale del match e tutto quello che c’è da sapere sulla programmazione televisiva.

Sinner-Struff, Wimbledon oggi in TV: dove vedere in diretta i quarti di finale

La sfida Sinner-Struff oggi in TV sarà trasmessa in esclusiva da Sky, che detiene i diritti TV esclusivi di Wimbledon in Italia. Il match inaugurerà il programma del Campo n.1 e sarà visibile sia in televisione sia in streaming per gli abbonati alla piattaforma.

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Perché Sinner oggi non va in onda in chiaro su TV8

Molti tifosi attendono con ansia la trasmissione del match di Sinner gratis su TV8, ma per i quarti di finale non è prevista alcuna diretta in chiaro. Il motivo è semplice: la normativa italiana sugli eventi sportivi di particolare rilevanza non impone la trasmissione in chiaro delle partite dei quarti di Wimbledon o di altri tornei dello Slam. L’obbligo di messa in onda in chiaro di semifinali e finale scatterà per legge solo al termine degli attuali contratti televisivi in essere, per Wimbledon parliamo del 2031, quindi fino a quella data tutte le fasi del torneo londinese restano un’esclusiva della pay tv.

Tuttavia, per l’edizione 2026 c’è già la certezza che la finale maschile – con o senza Sinner in campo – sarà trasmessa gratuitamente su TV8. La stessa rete trasmetterà anche la finale del torneo femminile, ma solo se l’italiana Jasmine Paolini dovesse essere in campo.

Questo, però, non esclude un’eventuale sorpresa. Sky, proprietaria di TV8, potrebbe decidere autonomamente di trasmettere in chiaro anche la semifinale, soprattutto se Jannik Sinner dovesse conquistare l’accesso al penultimo atto del torneo.

Sinner, l’orario dei quarti e le polemiche sul Centrale

L’appuntamento è fissato per martedì 7 luglio. Sinner e Struff apriranno il programma del Campo n.1 con inizio alle ore 14.00 italiane, senza partite precedenti e quindi con pochissime possibilità di ritardo.

Per quanto riguarda il programma maschile della giornata, tutti i quarti di finale in calendario sono:

Jannik Sinner – Jan-Lennard Struff (Campo n.1, ore 14.00 italiane);

(Campo n.1, ore 14.00 italiane); Novak Djokovic – Felix Auger-Aliassime, in programma successivamente sul Centre Court, dopo il quarto femminile tra Jessica Pegula e Coco Gauff.

Il vincitore della sfida tra Sinner e Struff affronterà in semifinale proprio chi uscirà vincente dal confronto tra Djokovic e Auger-Aliassime.

Wimbledon 2026, Sinner ancora dirottato lontano dal Centrale: le polemiche

A far discutere è anche la scelta degli organizzatori di Wimbledon di programmare ancora una volta Jannik Sinner sul Campo n.1 e non sul prestigioso Centrale. È la seconda partita consecutiva che il numero uno del mondo e campione in carica disputa sul secondo campo più importante dell’All England Club, mentre il Centrale oggi è stato riservato al quarto di finale tra Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime. Una decisione che ha alimentato le polemiche tra tifosi e addetti ai lavori, sorpresi dal trattamento riservato al leader del ranking ATP.

Sinner-Struff, i precedenti

I precedenti della sfida odierna a Wimbledon sorridono nettamente al campione di San Candido. I due si sono affrontati tre volte nel circuito maggiore e in tutte le occasioni è stato Sinner ad avere la meglio.

Le tre vittorie sono arrivate tutte nel 2024: Indian Wells (cemento); Monte-Carlo (terra battuta); Halle (erba), nel confronto più combattuto, deciso soltanto al tie-break del terzo set. Il tedesco Struff, oggi 36enne, disputa il primo quarto di finale Slam della carriera e proverà a sfruttare il suo potente servizio e il gioco aggressivo per mettere in difficoltà il numero uno del ranking, che però arriva lanciato al match di oggi dopo la vittoria convincente conquistata contro il giapponese Mochizuki in 3 set ai quarti di finale.

Quando gioca Cobolli, l’altro italiano ancora in corsa a Wimbledon

Oltre a Sinner, l’altra speranza azzurra nel tabellone maschile a Wimbledon è Flavio Cobolli. Il tennista fiorentino sfiderà Arthur Fery nel match valido per i quarti di finale di Wimbledon, in programma mercoledì 8 luglio (diretta tv Sky e streaming su NOW). Campo e orario non sono ancora stati comunicati dagli organizzatori. In palio c’è uno storico posto in semifinale per il tennista italiano, che lo scorso anno a Londra fu eliminato da Djokovic ai quarti.

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