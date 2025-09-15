Sinner, il gossip che fa tremare Laila Hasanovic: retroscena choc sul 'triangolo' con Alcaraz e Brooks Nader Pare che i due tennisti siano anche stati rivali in amore: il retroscena sul presunto triangolo con la modella americana Brooks Nader.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

iPa

CONDIVIDI

Mentre Carlos Alcaraz ha conquistato il titolo di numero del tennis mondiale, battendo agli US Open Jannik Sinner, il gossip che coinvolge i due rivali in campo impazza. Durante il torneo newyorkese i due tennisti avrebbero condiviso ben più del campo. I due, infatti, pare siano stati anche rivali in amore, avendo avuto un flirt in comune. L’attuale presunta fidanzata dell’atleta spagnolo, la modella americana Brooks Nader, avrebbe "avuto una relazione sentimentale con entrambi", almeno secondo quanto riporta dal Page Six. Il giornale scrive di una frequentazione con il tennista altoatesino prima che l’influencer facesse coppia fissa con Alcaraz. Proviamo a capire insieme tutti i dettagli.

Sinner e Alcaraz, rivali in amore: il retroscena sul triangolo con Brooks Nader

Brook Nader e Carlitos Alacaraz farebbero ormai coppia fissa e, oltre alla presenza di lei sui campi newyorkesi dello US Open, a confermare questa frequentazione, anche la sorella di lei, Grace Ann, che a ‘E! News’ avrebbe confermato le voci sul rapporto con il tennista. Più recente ancora, l’indiscrezione che vorrebbe la modella statunitense anche molto vicina a Jannik Sinner, attualmente impegnato con la compagna danese Laila Hasanovic. E se dalla Spagna negano a gran voce un legame tra Nader e Alcaraz, come ha assicurato il giornalista Alberto Guzman nel programma televisivo ‘No Somos Nadie’ ("Non si frequentano. Carlos ha confermato a chi gli è vicino di essere single e di non avere alcuna intenzione di avere relazioni serie"), Page Six è di tutt’altro avviso.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il giornale americano pare essere certo che Brooks abbia frequentato prima Sinner, e poi Alcaraz. Dai due diretti interessati, entrambi molto cuciti sulla loro vita privata, nessuna conferma ne smentita, mentre per il Daily Mail, la notizia di questo fantomatico triangolo tra Nader e i due tennisti, sarebbe solo una sorta di escamotage pubblicitario: "L’obiettivo di Brooks, ora, è quello di essere il più possibile coinvolto in ogni storia, relazione o dramma – ha assicurato una fonte al giornale –. Vuole promuovere il suo reality show. Quindi, più si fa notizia, meglio è. E per quanto riguarda la sua vita sentimentale, vuole essere single e pronta a socializzare, senza sistemarsi con Carlos o Jannik o chiunque altro, vuole solo divertirsi un sacco".

Potrebbe interessarti anche