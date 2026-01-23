Sinner-Spizzirri, Australian Open in diretta TV: quando gioca, canale, cambio orario d’emergenza Jannik approda al terzo turno del torneo, dove sabato 24 gennaio 2026 affronterà il tennista americano per la prima volta: come seguire il match in streaming

Jannik Sinner vola al terzo turno degli Australian Open. Domani sabato 24 gennaio 2026, infatti, il tennista altoatesino sfiderà Eliot Spizzirri. Dopo avere superato Duckworth (con tanto di record di ace), sulla strada verso il quarto turno e verso il sogno di uno storico tris a Melbourne Jannik troverà l’americano, che non hai affrontato in un match ufficiale. Scopriamo dove e quando vedere il match in diretta tv e streaming e tutti i dettagli

Sinner-Spizzirri: dove vederla in diretta tv e streaming (giovedì 22 gennaio 2026)

Dopo l’ottimo prova contro James Duckworth (battuto 6‑1, 6‑4, 6‑2 e segnando ben 18 ace, record personale in un match), Jannik Sinner approda al terzo turno degli Australian Open, dove troverà Eliot Spizzirri. Domani sabato 24 gennaio 2026, infatti, il tennista altoatesino affronterà lo statunitense numero 85 al mondo; si tratta del primo faccia a faccia tra i due, i cui cammini non si sono mai incrociati né nei tornei ATP né nel circuito Slam. In diretta da Melbourne, il match sarà visibile in tv sui canali Eurosport – Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD – disponibili in streaming (tramite smart tv o dispositivi mobili) per tutti gli abbonati a HBO Max e Discovery+ o DAZN, TimVision e Prime Video Channels. In seguito al cambio di orario, l’appuntamento è fissato alle ore 12:00 locali circa, vale a dire a partire dalle ore 2 di notte italiane.

2:00 Sinner-Spizzirri | in onda su Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD; streaming su HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision o Prime Video Channels

Australian Open 2026, terzo turno per Jannik Sinner: il cambio di orario e l’incognita Spizzirri

Jannik Sinner – come detto – non ha mai affrontato Eliot Spizzirri. Non ci sono dunque precedenti tra i due, che si sfideranno per la prima volta assoluta nel terzo turno degli Australian Open 2026. Sabato 24 gennaio 2026 a Melbourne è previsto un gran caldo, con temperature anche oltre i 35 gradi. L’emergenza meteo ha costretto l’organizzazione a rivedere gli orari della giornata e ad anticipare i match in programma. Alla Rod Laver Arena si parte quindi alle 10:30 australiane (mezzanotte e mezza in Italia) con la sfida tra Pliskova e Keys. Sinner e Spizzirri scenderanno in campo non prima di mezzogiorno, vale a dire le 2 di notte italiane.

