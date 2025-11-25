Sinner è sparito, anche Laila Hasanovic in ‘black out’: il piano segreto prima di Dubai Il tennista altoatesino e la sua compagna si sono presi una pausa dai social prima di volare per una vacanza all’insegna del relax e del riposo assoluto

Sono giorni di vacanza e di ‘pausa’ anche dai social per Jannik Sinner. Dopo il trionfo alle ATP Finals di Torino contro Carlos Alcaraz, infatti, il tennista altoatesino sta ricaricando le batterie in vista della prossima stagione e ha deciso di darsi al riposo assoluto, ‘staccando’ anche dalla vita sul web. Da ormai una settimana, infatti, non si hanno più sue notizie: Sinner è volato alle Maldive (presumibilmente con la sua compagna Laila Hasanovic, anche lei inattiva sui social) e a dicembre rientrerà a Dubai. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Jannik Sinner, il silenzio social: cosa sta facendo

È passata ormai più di una settimana dal trionfo di Sinner alle ATP Finals, che ha di fatto chiuso la stagione tennistica di Jannik. L’ultimo suo post sui social risale proprio all’impresa di Torino, con i ringraziamenti verso il suo team e le immagini del successo davanti al pubblico di casa. Da allora il tennista altoatesino ha deciso di staccare la spina e prendersi una ‘pausa’ anche dal web, dove non si hanno più sue notizie. Negli ultimi giorni ha trascorso alcuni giorni in un resort extra lusso sul Lago di Garda in compagnia del padre, poi ha avuto modo di seguire l’Italia in Coppa Davis, come svelato dal coach azzurro Filippo Volandri a Un giorno da pecore: "Ogni giorno ha scritto a me, separatamente, dicendomi ‘fai come hai sempre fatto, tieni unito il gruppo e affidati a giocatori’". Nella giornata di ieri il collega tedesco Zverev ha ‘spoilerato’ la destinazione più esotica dei prossimi giorni di Sinner con un selfie sul volo per le Maldive. Anche Laila Hasanovic, curiosamente, ha interrotto le pubblicazioni. La compagna di Sinner – in genere molto attiva soprattutto su X – si è unita a questo silenzio social e, nonostante non ci siano certezze (non compariva nella foto con Zverev), la sensazione è che la modella sia partita per le Maldive con Jannik per trascorrere una settimana da sogno tra sole, spiaggia, sabbia, acqua cristallina e soprattutto relax lontano da occhi indiscreti.

I piani futuri di Sinner

Al rientro, a dicembre, Jannik Sinner non rientrerà in Italia (o a Montecarlo, dove ha la residenza) e volerà a Dubai. Qui seguirà il percorso di preparazione fisica messo a punto da Simone Vagnozzi e Darren Cahill, che lo prepareranno con adeguati presupposti climatici a quel che verrà in vista della prossima stagione. Dopo l’amichevole (ben retribuita) del 10 gennaio nella gelida Seoul, in Corea del Sud, il primo impegno sarà infatti l’inizio degli Australian Open, fissato per il 18 gennaio a Melbourne, dove è estate.

