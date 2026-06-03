Effetto Sinner, Sky ‘congela’ i diritti tv fino al 2033: la mossa che può fare infuriare Binaghi Stando alle ultime indiscrezioni la pay tv sarebbe pronta a prolungare l’accordo per trasmettere il circuito ATP, lasciando però fuori quello femminile

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il futuro di Jannik Sinner (nonostante lo stop al Roland Garros) è sempre più roseo e Sky lo sa. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, la pay tv potrebbe prolungare l’accordo per i diritti televisivi del circuito ATP fino al 2033, ‘congelando’ di fatto il tennis maschile (ma non quello femminile), ormai sempre più seguito da milioni di italiani. Scopriamo tutti i dettagli.

Sinner e il tennis in tv, Sky punta al rinnovo dei diritti fino al 2033

A lanciare il rumor è il portale SportBusiness: Sky sarebbe pronta a rinnovare l’accordo per i diritti televisivi del circuito ATP fino al 2033. Attualmente l’azienda detiene già i diritti fino al 2028 e con questa mossa potrebbe ‘congelare’ il tennis maschile sulla pay tv. Una mossa che di certo non sorprende, soprattutto dando un’occhiata ai numeri. L’ormai chiacchieratissimo ‘effetto Sinner’ è sempre più visibile e le imprese di Jannik registrano ascolti da record, ma non solo: il tennis in generale è sulla bocca di tutti e basta vedere i risultati dell’ondata azzurra (con Cobolli, Berrettini e Arnaldi ai quarti) che si è abbattuta nel weekend al Roland Garros, da cui Sinner era stato costretto al ritiro. Quello che sorprende, invece, è che – stando alle ultime indiscrezioni – l’accordo riguarderebbe solo il tennis maschile e non prevedrebbe circuito femminile WTA, lasciato fuori.

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Il futuro del tennis, cosa sambia: l’appello di Angelo Binaghi

Se le voci dovessero rivelarsi fondate e Sky fosse davvero in procinto di assicurarsi i diritti tv del circuito ATP fino al 2033 sarebbe una brutta batosta per il presidente della FITP Angelo Binaghi e per il tennis in generale. Soltanto poche settimane fa il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel aveva ‘chiamato’ la Rai per riportare il tennis in tv gratis e in chiaro. Una magra consolazione arriverà soltanto alla fine del contratto attuale di Sky (2028), dato che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha ampliato l’elenco degli eventi sportivi di rilevanza nazionale (che per legge devono essere trasmessi in chiaro) inserendo anche le finali e le semifinali dei tornei dei Masters 1000 di tennis e le finali e semifinali degli Slam nel caso in cui ci siano in campo giocatori italiani.

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