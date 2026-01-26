Six Kings Slam, Sinner torna nel 2026 su Netflix ma scoppia la polemica: "È presto, cambiate!"
Il tennista altoatesino impegnato anche quest'anno nel torneo esibizione di Riyad, che ha vinto nelle ultime due edizioni: ecco tutto ciò che dovete sapere
Jannik Sinner ancora protagonista del Six Kings Slam, il ricchissimo torneo tennistico organizzato a Riyad, rinnovato per l’edizione 2026 (la terza). L’altoatesino aveva trionfato nelle due manifestazioni sin qui disputate, battendo entrambe le volte l’omologo spagnolo Carlos Alcaraz. Ancora una volta, per Sinner si prospetta la possibilità di incassare un bel premio monetario, visto l’altissimo montepremi messo in palio dall’Arabia Saudita, ben 6 milioni di dollari. Ecco dove vedere il Six Kings Slam in tv e in diretta streaming e la polemica nata sui social.
Sinner al Six Kings Slam 2026: dove e quando vederlo in streaming
A trasmettere in diretta streaming le partite del Six Kings Slam 2026, a cui con tutta probabilità parteciperà il nostro Jannik Sinner, sarà ancora una volta Netflix. Lo ha comunicato la piattaforma di streaming in prima persona con un post su Instagram: "Il dominio di Jannik Sinner continuerà ancora? Il grande tennis sta per tornare. Six Kings Slam 2026, live ad ottobre solo su Netflix".
Per la seconda volta il tennista altoatesino si troverà a "difendere il titolo" conquistato nel torneo esibizione di Riyad. Nelle due precedenti edizioni, le uniche sin qui giocate, a dire il vero, Sinner ha trionfato battendo il collega Carlos Alcaraz. Rivedremo anche nel 2026 un rematch tra i due astri del tennis mondiale? Non resta che aspettare ottobre, quando prenderà il via il Six Kings Slam 2026 in diretta streaming su Netflix.
Intanto sui social, in particolare sotto il post che pubblicizza l’evento, non mancano le polemiche per i motivi più disparati: "E anche questo evento a pagamento ma andate a…", "‘Sta per tornare’ (con la faccina che ride, sottolineando che ottobre è ancora lontano, ndr)", "Vi prendete in largo anticipo", "…ottobre ! Non è presto per la pubblicità ….?!", "Cambiate inquadratura".
Come funziona e il montepremi del Six Kings Slam
Al torneo esibizione organizzato a Riyad dall’Arabia Saudita si accede tramite invito, rivolto ai 6 tennisti attualmente in attività col maggior numero di tornei Slam vinti. Ai due più vincenti viene dato d’ufficio un bye per passare direttamente alla semifinale. Nel caso ci siano meno di sei vincitori Slam o che questi non accettino di partecipare (o non vengano selezionati per altre ragioni), vengono invitati coloro che possono vantare vittorie nelle ATP Finals, nei Master 1000 o nelle competizioni olimpiche, tenendo conto anche del ranking ATP.
La scorsa edizione ha visto scontrarsi Nole Djokovic, Alcaraz e Sinner, già partecipanti all’edizione 2024, a cui si sono aggiunti Alexander Zverev, Taylor Fritz e Stefanos Tsitsipas. Si gioca indoor sul cemento, con partite in singolare al meglio dei 3 set. A ogni partecipante viene staccato un premio d’ingresso da 1,5 milioni di dollari, che può incrementarsi di altri 4,5 in caso di vittoria. Ciò rende il Six Kings Slam il torneo più ricco in assoluto, avvicinato solo dallo US Open, che porta alle casse del suo vincitore ben 5 milioni di dollari. Seguono Wimbledon con poco più di 4 milioni, il Roland Garros con poco meno di 3 e gli Australian Open con circa 2.
