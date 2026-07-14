Sinner, show al galà di Wimbledon: “Sono brillo e non sono ancora padre”. Come ha reagito Laila Hasanovic Il tennista altoatesino ha dato vita a un vero e proprio show alla festa dopo il suo trionfo nello Slam londinese: mamma Siglinde in prima fila con la compagna

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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È di nuovo Jannik Sinner-show a Wimbledon. Il tennista altoatesino, infatti, ha dato spettacolo anche al galà dello Slam londinese, dove domenica ha trionfato per la seconda volta in carriera. Dopo il ballo di rito con Linda Noskova (vincitrice del femminile), uno Jannik ‘su di giri’ si è lasciato andare anche a qualche confessione; il tutto sotto gli occhi di mamma Siglinde e della compagna Laila Hasanovic. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Sinner, lo show alla festa di Wimbledon: il ballo con Linda Noskova e la reazione di Laila Hasanovic

La vittoria a Wimbledon ha consegnato Jannik Sinner alla storia del tennis, ma a conquistare l’attenzione nelle ore successive è stato anche il suo volto più spontaneo. Durante il tradizionale Champions’ Dinner dell’All England Club, infatti, il numero uno del mondo ha messo da parte la consueta riservatezza regalando agli ospiti una serata fatta di sorrisi, battute e aneddoti personali. Tra i presenti anche la fidanzata Laila Hasanovic, che ha assistito divertita a uno dei momenti più commentati della festa. Come da tradizione, infatti, i vincitori dei tornei di singolare sono stati chiamati ad aprire le danze. Sinner ha così condiviso il ballo con Linda Nosková sulle note di ‘Can’t Stop the Feeling’ di Justin Timberlake. Qualche passo impacciato, molte risate e un’espressione decisamente più rilassata rispetto a quella mostrata durante le due settimane di torneo. Dal tavolo riservato alla famiglia del campione azzurro, Laila Hasanovic ha seguito tutto con il sorriso, divertendosi insieme ai parenti e allo staff del tennista. Un atteggiamento che ha confermato il clima di serenità che circonda la coppia, da sempre molto attenta a difendere la propria privacy.

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Le confessioni di Jannik: cosa ha detto

La serata ha riservato anche un siparietto durante l’intervista sul palco. Jannik Sinner ha subito strappato una risata alla platea esordendo con un ironico: "Non farmi domande difficili: sono brillo". Da lì il dialogo è proseguito in modo informale, offrendo uno spaccato insolito del campione. Parlando della finale, il tennista ha ricordato anche l’emozione vissuta dalla madre Siglinde, spiegando: "Non sono ancora padre, non so cosa significa vedere un figlio sul Centrale di Wimbledon…". Tra i racconti più curiosi è arrivata anche un’altra ‘confessione’. Prima di partire per Londra, infatti, Sinner aveva tentato nuovamente di superare l’esame per il patentino della moto, senza successo. Con la giusta dose di autoironia il campione azzurro ha commentato: "È la quarta volta, forse è meglio se gioco a tennis…".

Conclusi i festeggiamenti londinesi, il campione si concederà qualche giorno di pausa prima di iniziare la preparazione sul cemento nordamericano, dove lo attendono gli appuntamenti di Montreal, Cincinnati e soprattutto gli US Open. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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