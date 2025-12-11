Sinner senza freni, show in spiaggia a Dubai. E coach Vagnozzi 'chiama' Gigi Donnarumma Il tennista altoatesino si è concesso una partitella a calcio insieme al suo team negli Emirati, dove si sta allenando in vista della prossima stagione

Jannik Sinner passa dalla pallina al pallone. Il tennista altoatesino, infatti, si è concesso una partitella a calcio insieme a coach Vagnozzi e al suo team sulla spiaggia di Dubai. Il numero due al mondo si trova negli Emirati per la preparazione atletica in vista della prossima stagione e, tra un allenamento e l’altro, non mancano i momenti di svago. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Jannik Sinner, la partita di calcio a Dubai

Dopo aver chiuso un’altra stagione ricca di successi – dagli Australian Open a Wimbledon fino alle ATP Finals di Torino – Jannik Sinner si è preso qualche settimana di vacanza per ricaricare le batterie ed è subito tornato al lavoro a Dubai. Ora il tennista altoatesino si sta infatti preparando per il prossimo anno nella capitale dell’omonimo emirato e qui, tra una sessione di allenamento e l’altra, c’è anche tempo per qualche attimo di ‘pausa’, come accaduto lo scorso weekend in occasione del Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi. La preparazione fisica in vista della nuova stagione (che si aprirà con gli Australian Open, dove Jannik sogna di confermarsi e fare ‘tripletta’ per ricominciare la caccia al primato di Carlos Alcaraz nel ranking mondiale) procede a ritmi sostenuti, ma – come anticipato – non mancano i momenti di svago. Ieri Sinner si è concesso anche una partitella di calcio in spiaggia insieme a coach Darren Cahill, Simone Vagnozzi e tutto il suo team.

Simone Vagnozzi strizza l’occhio a Donnarumma: l’allenamento con Simona Halep

Nel team di Jannik Sinner da più di tre anni, Simone Vagnozzi ha pubblicato una storia Instagram della partitella di calcio disputata sulla sabbia della spiaggia di Dubai insieme al tennista altoatesino e tutto il suo team. L’allenatore ha anche taggato per scherzo Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, il portiere e capitano della Nazionale italiana, per sottolineare i suoi interventi ‘miracolosi’ in porta a Dubai. Qui Sinner sta sostenendo la preparazione atletica in vista della prossima stagione proprio con Vagnozzi e coach Darren Cahill (che è rimasto nel team nonostante le voci di addio). L’allenatore australiano ha organizzato per lui anche un allenamento con la sua ex allieva ed ex numero uno al mondo femminile Simona Halep, squalificata nel 2023 per doping.

