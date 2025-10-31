Sinner-Shelton oggi in TV, quarti ATP Parigi: dove vederla, orario. Giallo sull’infortunio di Jannik: sta male? Ecco dove e quando seguire l’attesissimo match che si terrà oggi – venerdì 31 ottobre – per i quarti del Masters 1000 con protagonista il campione altoatesino.

Jannik Sinner tornerà in campo anche oggi, venerdì 31 ottobre 2025, per disputare i quarti di finale del Masters 1000 di Parigi contro l’americano Ben Shelton, numero 5 al mondo. Il bilancio dei precedenti è attualmente a favore di Sinner, con 6 vittorie su 7 match, ma a preoccupare maggiormente l’equipe del campione e il pubblico a casa sono le condizioni fisiche del tennista che negli ultimi giorni ha affermato di essere alle prese con un problema fisico del quale ancora sembrerebbe non conoscere la causa. Sperando che tutto possa andare comunque per il meglio, ecco a che ora e dove seguire il match di oggi.

Sinner vs Shelton agli Atp di Parigi: dove vederla in TV in chiaro (gratis) e in streaming

Il match Jannik Sinner-Ben Shelton sarà trasmesso proprio oggi, venerdì 31 ottobre, in diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport Tennis e sarà disponibile in streaming su Now, Sky Go, e Tennis TV (anche gratuitamente dopo la necessaria registrazione). La sfida tra il campione italiano e il tennista americano inizierà non prima delle ore 19, e sarà il terzo match in programma dopo Valentin Vacherot vs Felix Auger-Aliassime e Alexander Bublik vs Alex de Minaur.

Sinner-Shelton, dove vederla in TV : Sky Sport 1 e Sky Sport Tennis

: Sky Sport 1 e Sky Sport Tennis Dove vederla in streaming : Sky Go, Now, Tennis TV (anche gratis)

: Sky Go, Now, Tennis TV (anche gratis) Orario: non prima delle 19, terzo match in programma

Chi è Ben Shelton: l’avversario di Sinner ai quarti dell’Atp di Parigi 2025

Nato il 9 ottobre 2002 ad Atlanta, Ben Shelton è ad oggi uno dei giocatori più brillanti e meritevoli della nuova generazione del tennis americano maschile. Sin dalla sua carriera universitaria all’Florida Gators, dove vinse il titolo NCAA singolare nel 2022 e guidò la propria squadra al successo, Shelton ha mostrato di possedere un talento fuori dalla norma. Il 2025 è stato per lui l’anno della svolta: a gennaio ha raggiunto le semifinali dell’Australian Open, migliorando il proprio best nei Major, mentre a luglio ha conquistato il suo primo titolo Masters 1000 al National Bank Open di Toronto.

Jannik Sinner, l’ansia per il problema fisico

Dopo il match con Cerundolo, Jannik Sinner ha parlato ai microfoni dei giornalisti di alcune difficoltà fisiche che sta affrontando. In particolare, il tennista altoatesino ha ammesso di non sentirsi al suo 100% e di essere alle prese con un problema fisico, del quale ancora non conosce la causa, che tende a creargli problemi nei movimenti. A poche ore dai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi, la preoccupazione per le sue condizioni è dunque molto alta, sperando che possa trattarsi in realtà di semplice stanchezza e che Sinner sia comunque in grado di affrontare al meglio i propri avversari.

