È tempo di quarti di finale per Jannik Sinner agli Australian Open. Domani mercoledì 28 gennaio 2026, infatti, il tennista altoatesino affronterà lo statunitense Ben Shelton. Liquidato il connazionale Darderi agli ottavi, Jannik mette nel mirino la semifinale (dove chi vince troverà Lorenzo Musetti o Novak Djokovic) e uno storico tris a Melbourne. Scopriamo dove e quando vedere il match in diretta tv e streaming e tutti i dettagli.

Sinner-Shelton: dove vederla in diretta tv e streaming (mercoledì 28 gennaio 2026)

Sbrigata la pratica ottavi di finale contro il connazionale Luciano Darderi (battuto 6‑1, 6‑3 e 7-6), Jannik Sinner sbarca ai quarti degli Australian Open, dove se la vedrà con Ben Shelton. Domani mercoledì 28 gennaio 2026, infatti, il tennista altoatesino affronterà lo statunitense, attualmente nella Top10 mondiale con il numero 7 nel ranking ATP. In diretta da Melbourne, il match sarà visibile in tv sui canali Eurosport – Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD – disponibili in streaming (tramite smart tv o dispositivi mobili) per tutti gli abbonati a HBO Max e Discovery+ o DAZN, TimVision e Prime Video Channels. In seguito al cambio di orario, l’appuntamento è fissato a partire dalle ore 9 di mattina italiane.

9:00 Sinner-Shelton | in onda su Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD; streaming su HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision o Prime Video Channels

Australian Open 2026, i quarti di finale di Jannik Sinner: i precedenti con Shelton e l’allarme meteo

Sul suo cammino verso la semifinale (e con una storica tripletta agli Australian Open nel mirino) Jannik Sinner troverà dunque Ben Shelton, un avversario tosto con i quali i precedenti sono però più che incoraggianti. I due si sono affrontati tante volte e, al momento, il parziale è di 8-1 Sinner, che con lo statunitense ha perso solo una volta nel 2023. L’ultimo faccia a faccia risale alle ATP Finals di Torino (torneo poi vinto da Jannik) lo scorso novembre con il punteggio di 6-3 7-6. Questa volta, però, ci sarà anche un altro ‘avversario’ da superare per il tennista altoatesino; a Melbourne continua il gran caldo, che nell’ultima partita ha quasi costretto Sinner al ritiro in preda ai crampi. Domani, fortunatamente, il cielo dovrebbe essere coperto e le temperature destinate ad abbassarsi.

