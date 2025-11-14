Sinner-Shelton in diretta TV gratis: canale, orario e le polemiche per la telecronaca
Oggi venerdì 14 novembre 2025 il tennista altoatesino impegnato nella terza sfida del girone delle ATP Finals di Torino: dove vedere il match in tv e streaming
Staccato il pass per la semifinale, Jannik Sinner mette nel mirino il bottino massimo alle ATP Finals di Torino. Oggi venerdì 14 novembre 2025, infatti, il tennista altoatesino affronta Ben Shelton nella terza sfida del girone Borg. Dopo un percorso immacolato sul cemento dell’Inalpi Arena, Sinner è già sicuro di un posto in semifinale, ma punta a mettere in cassaforte altri punti pesanti per la rincorsa a Carlos Alcaraz nel ranking mondiale. Scopriamo quindi dove e quando vedere il match in diretta tv e streaming e tutti i dettagli.
Sinner-Shelton: dove vederla oggi gratis in diretta tv e streaming (venerdì 14 novembre 2025)
Ancora imbattuto a Torino dopo le vittorie con Auger-Aliassime e Zverev, Jannik Sinner ha già ipotecato il gruppo Bjorn Borg e punta a fare tre su e tre prima dell’attesissima semifinale. Oggi venerdì 14 novembre 2025 all’Inalpi Arena va in scena l’ultimo match della fase a girone delle ATP Finals – Sinner-Shelton. Il tennista altoatesino è già qualificato ma punta a sconfiggere l’americano per portarsi a casa punti importanti per il ranking. La sfida sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 2 (streaming gratuito disponibile su RaiPlay, tramite app o sito ufficiale); appuntamento a partire dalle ore 14:00. Match visibile anche sui canali Sky Sport e in streaming su NOW per tutti gli abbonati alla piattaforma e sull’app SKyGo o su Tennis Tv.
- 14:00 Sinner – Shelton | in diretta in chiaro su Rai 2; streaming disponibile su RaiPlay
ATP Finals Torino 2025, Jannik Sinner punta Alcaraz nel ranking: polemiche sulla telecronaca di Panatta
Come anticipato, Jannik Sinner si presenta alla sfida di oggi pomeriggio contro Ben Shelton già sicuro di un posto in semifinale. Il tennista altoatesino non ha nulla da chiedere al terzo e ultimo match del girone, ma una vittoria sarebbe comunque fondamentale per la rincorsa al primato di Carlos Alcaraz, numero 1 del ranking ATP. I 200 punti in palio oggi potrebbero infatti tornare molto utili nella ‘caccia’ allo spagnolo e per Sinner si tratta di una sfida tutt’altro che proibitiva, dal momento che i precedenti contro Shelton sorridono all’azzurro, in vantaggio per 7-1. L’incontro – come detto – sarà visibile in diretta su Rai 2 e c’è tanta curiosità anche per quella che sarà la telecronaca. Al fianco di Marco Fiocchetti, infatti, il commento tecnico di Adriana Panatta ha fatto parecchio discutere, scatenando i social contro l’ex campione, preso di mira attraverso tantissime critiche per le sue parole troppo severe nei confronti del connazionale.
