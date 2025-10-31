Jannik Sinner, la ‘scappatella’ con Laila Hasanovic: gli indizi sulla fuga d’amore segreta Il campione altoatesino potrebbe aver trascorso qualche giorno in montagna con la sua dolce metà. Sia lui che la modella hanno pubblicato foto sulla neve. Ecco i dettagli.

Mentre Sinner si prepara a scendere in campo nel torneo di Parigi, contro Ben Shelton, le voci su una fuga d’amore con la sua dolce metà impazzano online. Stando alle ultime indiscrezioni, Jannik avrebbe girato uno spot sulla neve nella stessa località in cui Laila Hasanovic – come dimostrano gli ultimi post della modella – si trova al momento insieme ad alcune amiche. La scappatella tra i due potrebbe essere avvenuta appena prima dell’inizio del torneo, giusto il tempo di un break dagli impegni tennistici per Jannik e dalle passerelle per la bella danese. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Sinner, gli indizi sulla fuga d’amore con Laila Hasanovic

Tra discese in motoslitta e selfie in look total black, Laila Hasanovic si sta godendo la montagna accompagnata da una girandola di amiche e dal ‘mistero’ di un compagno che (forse) potrebbe averla raggiunta negli scorsi giorni. Le sue foto su Instagram raccontano di risate sulle piste e abbracci in chalet, mentre una didascalia proclama: "Aspetto pazientemente che inizi la mia stagione preferita".

Nel frattempo Jannik Sinner è impegnato nell’ultimo torneo della stagione a Parigi. Dopo il trionfo a Vienna su Alexander Zverev, l’altoatesino aveva ufficialmente confermato la sua relazione con Laila durante la premiazione. "Grazie al mio team, al sostegno che mi mostrate…Qui c’è la mia famiglia e la mia fidanzata", aveva detto candidamente il tennista. E ora pare che anche lui, almeno stando alle indiscrezioni del settimanale Chi, sia volato per qualche giorno nella stessa località di montagna dove si trova adesso Laila, cioè il ghiacciaio dello Stubai, in Tirolo. Jannik ha infatti pubblicato alcuni scatti social da una campagna per un noto brand di moda, che lo ritraggono sulla neve e sui suoi amati sci.

È insomma possibile che i due innamorati abbiamo passato qualche ora, o giorno, in un buen retiro tra le montagne. La classica fuga d’amore sulla neve, per ricaricare per bene prima di ritornare a lavoro, ognuno alla sua routine.

La storia d’amore tra Jannik Sinner e Laila Hasanovic

Negli ultimi mesi, il legame tra Sinner e la bellissima Laila – già nota alle cronache di gossip per la storia passata con Mick Schumacher – si è consolidato gradualmente. Tra Montecarlo e Copenaghen, dove lei vive, si sono susseguiti avvistamenti e uscite ‘in punta di piedi’, fino a quando la Hasanovic non è apparsa in tribuna al fianco di Siglinde, mamma di Sinner, durante il torneo di Vienna. La suocera pare aver approvato il nuovo amore del figlio senza esitazione. E forse adesso toccherà al tennista, da ragazzo per bene, presentarsi al cospetto della famiglia di lei.

