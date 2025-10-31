Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Jannik Sinner, la ‘scappatella’ con Laila Hasanovic: gli indizi sulla fuga d’amore segreta

Il campione altoatesino potrebbe aver trascorso qualche giorno in montagna con la sua dolce metà. Sia lui che la modella hanno pubblicato foto sulla neve. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Mentre Sinner si prepara a scendere in campo nel torneo di Parigi, contro Ben Shelton, le voci su una fuga d’amore con la sua dolce metà impazzano online. Stando alle ultime indiscrezioni, Jannik avrebbe girato uno spot sulla neve nella stessa località in cui Laila Hasanovic – come dimostrano gli ultimi post della modella – si trova al momento insieme ad alcune amiche. La scappatella tra i due potrebbe essere avvenuta appena prima dell’inizio del torneo, giusto il tempo di un break dagli impegni tennistici per Jannik e dalle passerelle per la bella danese. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Sinner, gli indizi sulla fuga d’amore con Laila Hasanovic

Tra discese in motoslitta e selfie in look total black, Laila Hasanovic si sta godendo la montagna accompagnata da una girandola di amiche e dal ‘mistero’ di un compagno che (forse) potrebbe averla raggiunta negli scorsi giorni. Le sue foto su Instagram raccontano di risate sulle piste e abbracci in chalet, mentre una didascalia proclama: "Aspetto pazientemente che inizi la mia stagione preferita".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Nel frattempo Jannik Sinner è impegnato nell’ultimo torneo della stagione a Parigi. Dopo il trionfo a Vienna su Alexander Zverev, l’altoatesino aveva ufficialmente confermato la sua relazione con Laila durante la premiazione. "Grazie al mio team, al sostegno che mi mostrate…Qui c’è la mia famiglia e la mia fidanzata", aveva detto candidamente il tennista. E ora pare che anche lui, almeno stando alle indiscrezioni del settimanale Chi, sia volato per qualche giorno nella stessa località di montagna dove si trova adesso Laila, cioè il ghiacciaio dello Stubai, in Tirolo. Jannik ha infatti pubblicato alcuni scatti social da una campagna per un noto brand di moda, che lo ritraggono sulla neve e sui suoi amati sci.

È insomma possibile che i due innamorati abbiamo passato qualche ora, o giorno, in un buen retiro tra le montagne. La classica fuga d’amore sulla neve, per ricaricare per bene prima di ritornare a lavoro, ognuno alla sua routine.

La storia d’amore tra Jannik Sinner e Laila Hasanovic

Negli ultimi mesi, il legame tra Sinner e la bellissima Laila – già nota alle cronache di gossip per la storia passata con Mick Schumacher – si è consolidato gradualmente. Tra Montecarlo e Copenaghen, dove lei vive, si sono susseguiti avvistamenti e uscite ‘in punta di piedi’, fino a quando la Hasanovic non è apparsa in tribuna al fianco di Siglinde, mamma di Sinner, durante il torneo di Vienna. La suocera pare aver approvato il nuovo amore del figlio senza esitazione. E forse adesso toccherà al tennista, da ragazzo per bene, presentarsi al cospetto della famiglia di lei.

Potrebbe interessarti anche

Jannik Sinner e Laila Hasanovic

Sinner, a Vienna vince (anche) Laila Hasanovic: le parole sorprendenti di Jannik

Dopo mesi di riserbo, Sinner ufficializza la relazione con la modella danese durante...
Jannik Sinner

Jannik Sinner scosso a Vienna: il mistero Laila Hasanovic e il blitz a sorpresa di mamma Siglinde

Dopo le polemiche per il ‘no’ alla Davis il tennista altoatesino si prepara al debut...
Jannik Sinner

Jannik Sinner, break d’amore con Laila Hasanovic: cosa farà dopo la delusione agli US Open

Il campione italiano è pronto prendersi una pausa dopo le fatiche dell'ultimo torneo...
Jannik Sinner e Laila Hasanovic

Sinner in Arabia (ancora) senza Laila Hasanovic: cosa ha fatto mentre Jannik è al ‘Six Kings Slam’

La relazione tra il tennista italiano e la modella danese procede a gonfie vele, ma ...
Laila Hasanovic e Jannik Sinner

Laila Hasanovic da Sinner a Vienna: l’incontro (speciale) con mamma Siglinde dopo le polemiche

Una presenza che sorprende e riaccende i riflettori sulla coppia, proprio nel moment...
Jannik Sinner

Sinner-Bublik oggi in diretta tv, Atp Vienna: canale e orario. Il sostegno di Laila Hasanovic

Scopriamo dove seguire proprio oggi – venerdì 24 ottobre – i quarti di finale dell'A...
Jannik Sinner

Sinner, la storia con Laila Hasanovic fa impazzire di gelosia le tifose: i commenti (al veleno) delle fan

La nuova storia d’amore di Jannik Sinner con la modella Laila Hasanovic scatena le f...
Jannik Sinner e Laila Hasanovic

Jannik Sinner, un indizio virale (scovato dai fan) allontana la crisi con Laila Hasanovic. Di cosa si tratta

Il tennista, fresco vincitore del terzo turno agli US Open, sarebbe stato 'pizzicato...
Laila Hasanovich vola a Ibiza senza Sinner: la finale ‘mancata’ e il futuro (complicato) della coppia

Laila Hasanovich vola a Ibiza senza Sinner: la finale ‘mancata’ e il futuro (complicato) della coppia

La modella danese non era presente sugli spalti di Pechino durante la vittoria del f...

Gattinoni Travel

Idee di viaggio da vivere

Lisbona, New York, Oman, Costa Rica e tante altre destinazioni

LEGGI

Personaggi

Laila Hasanovic

Laila Hasanovic
Jannik Sinner

Jannik Sinner
Siglinde Sinner

Siglinde Sinner
Giacomo Poretti

Giacomo Poretti

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963