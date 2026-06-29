Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Sinner sanguina in campo a Wimbledon, mentre Laila Hasanovic lascia tutti a bocca aperta

Esordio durissimo per Sinner a Wimbledon: cade, sanguina e soffre ma vince. Intanto Laila Hasanovic conquista i social con scatti glamour e vacanze

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Wimbledon si apre nel segno della sofferenza per Jannik Sinner, protagonista di un debutto tutt’altro che semplice contro Miomir Kecmanović. Il numero uno del mondo ha vissuto un match intenso, fatto di cadute, dolore e momenti di grande difficoltà fisica. Una scivolata ha provocato una ferita al piede, costringendolo a giocare con la scarpa macchiata di sangue e con evidenti problemi di mobilità. Eppure, tra alti e bassi, Sinner ha saputo ribaltare l’inerzia del match proprio quando tutto sembrava complicarsi.

Sinner a Wimbledon: sangue, dolore e una vittoria da campione

L’esordio di Jannik Sinner a Wimbledon 2026 si è trasformato in una vera battaglia sportiva contro Miomir Kecmanović, chiusa solo al quinto set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3. Un match durissimo, segnato anche da un episodio fisico importante: una scivolata sull’erba ha provocato una ferita al piede, costringendolo a giocare con la scarpa macchiata di sangue e a gestire il dolore per lunghi tratti dell’incontro.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Sotto due set a uno, con la partita che sembrava scivolare via, Sinner ha però reagito da numero uno del mondo: ha alzato l’intensità, ha trovato continuità nei colpi e ha progressivamente ribaltato l’inerzia del match. Dal quarto set in poi non ha più concesso spazio all’avversario, imponendo ritmo e precisione fino alla rimonta completata. Una vittoria sofferta, costruita più con la testa che con la forza, che conferma la sua capacità di restare dentro le partite anche nei momenti più complicati.

Laila Hasanovic tra glamour e social: il volto leggero del weekend di Wimbledon

Mentre Sinner combatteva sull’erba londinese, l’attenzione dei social si è alta anche su Laila Hasanovic, sempre più presente nel panorama mediatico internazionale. La modella, seguita da centinaia di migliaia di follower, ha condiviso nelle ultime ore contenuti che mostrano un lato più leggero e glamour della sua vita: scatti di vacanze recenti, look eleganti e momenti di relax con amici, immersa in paesaggi da cartolina.

Parallelamente, Hasanovic continua a collaborare con importanti brand del mondo beauty e moda, consolidando la sua immagine di influencer internazionale. Tra shooting, eventi e contenuti sponsorizzati, il suo profilo racconta una quotidianità fatta di estetica curata e narrazione visiva molto forte. Non mancano però anche momenti più spontanei, come video dai concerti o contenuti più personali che la rendono particolarmente seguita dal pubblico giovane. Un contrasto interessante con la tensione sportiva vissuta da Sinner, che sottolinea quanto le loro due dimensioni — campo e social — viaggino ormai su binari paralleli ma costantemente osservati dai fan.

Potrebbe interessarti anche

Laila Hasanovic e Jasmine Paolini

Laila Hasanovic e la notte magica con Jasmine Paolini, lady Sinner sempre più star (ma Jannik non c’è)

Laila Hasanovic e Jasmine Paolini protagoniste di una serata esclusiva sul Lago di C...
Jannik Sinner

Sinner, match gratis in TV a Londra: svelato l’avversario. E Jannik cena con Salma Hayek (ma Laila Hasanovic non c’è)

Il tennista altoatesino si prepara al debutto stagionale sull’erba in occasione del ...
Jannik Sinner

Sinner (forse) ‘brillo’ al matrimonio di Mondo Duplantis: la foto virale e gli auguri di Laila Hasanovic

Le nozze del campione olimpico e Desiré Inglander hanno fatto parlare anche per la p...
Jannik Sinner

Sinner ‘fugge’ in Sardegna (con Laila Hasanovic) dopo il Roland Garros e mette gli occhi su una villa di lusso

Dopo la delusione dello Slam parigino il tennista altoatesino ha raggiunto la Gallur...
Jannik Sinner

Sinner-Kecmanovic oggi in TV, Wimbledon 2026: dove vederla, orario, polemiche e perché Jannik non si vede (ancora) in chiaro

Oggi lunedì 29 giugno 2026 il tennista altoatesino numero uno del ranking ATP debutt...
Laila Hasanovic "sposina" in bianco sul red carpet di Cannes: nozze in vista con Jannik Sinner?

Laila Hasanovic "sposina" in bianco sul red carpet di Cannes: nozze in vista con Jannik Sinner?

Laila Hasanovic, modella fidanzata di Jannik Sinner, ha incantato tutti sul red carp...
Laila Hasanovic

Laila Hasanovic emozionatissima a San Siro con Achille Lauro: la tenera videochiamata con la mamma. Ma Sinner (in crisi) non c’è

La modella danese ha sfilato sul palco dell’iconico stadio milanese per presentare l...
Laila Hasanovic

Laila Hasanovic, la fidanzata di Sinner dice sì ad Achille Lauro: cosa faranno insieme

La modella danese è pronta a conquistare lo stadio più celebre di Milano per un even...
Sinner verso Wimbledon 2026: quando gioca, dove vederlo in tv e il torneo di preparazione (in chiaro) dello Slam

Sinner verso Wimbledon 2026: quando gioca, dove vederlo in tv e il torneo (in chiaro) prima dello Slam

Quando gioca Jannik Sinner a Wimbledon 2026? Tutte le informazioni su calendario, or...

Cantine Amadei

Il modello d’impresa Made in Parma

Filiera corta, agricoltura biologica e digitale

LEGGI

Personaggi

Laila Hasanovic

Laila Hasanovic
Jannik Sinner

Jannik Sinner
Siglinde Sinner

Siglinde Sinner
John Elkann

John Elkann

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963