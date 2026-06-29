Sinner sanguina in campo a Wimbledon, mentre Laila Hasanovic lascia tutti a bocca aperta

Wimbledon si apre nel segno della sofferenza per Jannik Sinner, protagonista di un debutto tutt’altro che semplice contro Miomir Kecmanović. Il numero uno del mondo ha vissuto un match intenso, fatto di cadute, dolore e momenti di grande difficoltà fisica. Una scivolata ha provocato una ferita al piede, costringendolo a giocare con la scarpa macchiata di sangue e con evidenti problemi di mobilità. Eppure, tra alti e bassi, Sinner ha saputo ribaltare l’inerzia del match proprio quando tutto sembrava complicarsi.

Sinner a Wimbledon: sangue, dolore e una vittoria da campione

L’esordio di Jannik Sinner a Wimbledon 2026 si è trasformato in una vera battaglia sportiva contro Miomir Kecmanović, chiusa solo al quinto set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3. Un match durissimo, segnato anche da un episodio fisico importante: una scivolata sull’erba ha provocato una ferita al piede, costringendolo a giocare con la scarpa macchiata di sangue e a gestire il dolore per lunghi tratti dell’incontro.

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Sotto due set a uno, con la partita che sembrava scivolare via, Sinner ha però reagito da numero uno del mondo: ha alzato l’intensità, ha trovato continuità nei colpi e ha progressivamente ribaltato l’inerzia del match. Dal quarto set in poi non ha più concesso spazio all’avversario, imponendo ritmo e precisione fino alla rimonta completata. Una vittoria sofferta, costruita più con la testa che con la forza, che conferma la sua capacità di restare dentro le partite anche nei momenti più complicati.

Laila Hasanovic tra glamour e social: il volto leggero del weekend di Wimbledon

Mentre Sinner combatteva sull’erba londinese, l’attenzione dei social si è alta anche su Laila Hasanovic, sempre più presente nel panorama mediatico internazionale. La modella, seguita da centinaia di migliaia di follower, ha condiviso nelle ultime ore contenuti che mostrano un lato più leggero e glamour della sua vita: scatti di vacanze recenti, look eleganti e momenti di relax con amici, immersa in paesaggi da cartolina.

Parallelamente, Hasanovic continua a collaborare con importanti brand del mondo beauty e moda, consolidando la sua immagine di influencer internazionale. Tra shooting, eventi e contenuti sponsorizzati, il suo profilo racconta una quotidianità fatta di estetica curata e narrazione visiva molto forte. Non mancano però anche momenti più spontanei, come video dai concerti o contenuti più personali che la rendono particolarmente seguita dal pubblico giovane. Un contrasto interessante con la tensione sportiva vissuta da Sinner, che sottolinea quanto le loro due dimensioni — campo e social — viaggino ormai su binari paralleli ma costantemente osservati dai fan.