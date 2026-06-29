Sinner sanguina in campo a Wimbledon, mentre Laila Hasanovic lascia tutti a bocca aperta
Esordio durissimo per Sinner a Wimbledon: cade, sanguina e soffre ma vince. Intanto Laila Hasanovic conquista i social con scatti glamour e vacanze
Potrebbe interessarti anche
Laila Hasanovic e la notte magica con Jasmine Paolini, lady Sinner sempre più star (ma Jannik non c’è)
Laila Hasanovic e Jasmine Paolini protagoniste di una serata esclusiva sul Lago di C...
Sinner, match gratis in TV a Londra: svelato l’avversario. E Jannik cena con Salma Hayek (ma Laila Hasanovic non c’è)
Il tennista altoatesino si prepara al debutto stagionale sull’erba in occasione del ...
Sinner (forse) ‘brillo’ al matrimonio di Mondo Duplantis: la foto virale e gli auguri di Laila Hasanovic
Le nozze del campione olimpico e Desiré Inglander hanno fatto parlare anche per la p...
Sinner ‘fugge’ in Sardegna (con Laila Hasanovic) dopo il Roland Garros e mette gli occhi su una villa di lusso
Dopo la delusione dello Slam parigino il tennista altoatesino ha raggiunto la Gallur...
Sinner-Kecmanovic oggi in TV, Wimbledon 2026: dove vederla, orario, polemiche e perché Jannik non si vede (ancora) in chiaro
Oggi lunedì 29 giugno 2026 il tennista altoatesino numero uno del ranking ATP debutt...
Laila Hasanovic "sposina" in bianco sul red carpet di Cannes: nozze in vista con Jannik Sinner?
Laila Hasanovic, modella fidanzata di Jannik Sinner, ha incantato tutti sul red carp...
Laila Hasanovic emozionatissima a San Siro con Achille Lauro: la tenera videochiamata con la mamma. Ma Sinner (in crisi) non c’è
La modella danese ha sfilato sul palco dell’iconico stadio milanese per presentare l...
Laila Hasanovic, la fidanzata di Sinner dice sì ad Achille Lauro: cosa faranno insieme
La modella danese è pronta a conquistare lo stadio più celebre di Milano per un even...