Sinner, salta la diretta TV degli Australian Open: dove vedere i match di Jannik live
Australian Open senza tv tradizionale, tra streaming, app e scelte forzate: ecco tutte le strade per non perdersi neppure un colpo del nostro Sinner.
Seguire gli Australian Open quest’anno richiede un impegno maggiore rispetto al passato. La copertura televisiva tradizionale non è più così scontata e chi vuole restare aggiornato sui match, in particolare quelli di Sinner, deve affidarsi a strumenti diversi dal solito. La buona notizia è che le possibilità di visione ci sono, basta sapere dove guardare. Scopriamole insieme.
Gli Australian Open saltano la diretta in chiaro, Sinner va in streaming
Il torneo di Melbourne non sarà trasmesso sulla tv tradizionale come negli anni precedenti, soprattutto a causa della riorganizzazione dei diritti di trasmissione e dell’uscita dei canali Discovery da Sky, che ha comportato la sparizione di Eurosport dalla piattaforma satellitare. Chi era abituato a seguire i match sul piccolo schermo si trova quindi di fronte a una situazione complicata e, per certi versi, più concentrata sullo streaming.
Al momento il nostro campione azzurro sta svolgendo la preparazione per la nuova stagione, per tornare subito in campo al top con l’obiettivo di centrare la terza vittoria consecutiva agli Australian Open. Il torneo si terrà da lunedì 12 gennaio 2026, fino a domenica 1 febbraio 2026. Una lunga serie di appuntamenti da seguire quindi.
Le piattaforme disponibili per seguire Jannik Sinner agli Australian Open
Chi vuole guardare Sinner in campo può contare su diverse alternative digitali. DAZN ha ampliato l’offerta dei canali Eurosport includendo nuove opzioni che consentono di seguire più partite in contemporanea, mentre Timvision e Amazon Prime Video offrono la stessa possibilità per chi ha già un abbonamento. Il tutto garantisce una copertura completa, anche nei giorni più intensi del torneo. Per chi vuole avere tutto sotto controllo, Discovery+ resta la piattaforma più completa, offrendo lo streaming di tutti i campi dalle qualificazioni fino alla finale. Presto anche HBO Max diventerà una nuova alternativa, aggiungendo un’altra strada per non perdersi nulla di quanto succede a Melbourne.
La visione in chiaro
Anche la televisione in chiaro torna a essere un’opzione, seppur limitata. Lo scorso anno Discovery aveva trasmesso le finali sul Nove, ottenendo ottimi risultati di ascolto. Possiamo sperare che magari venga organizzato un sistema analogo con la nuova spartizione dei diritti televisivi da parte dei grandi erogatori dei match sportivi. Questo confermerebbe la tendenza a dare visibilità ai match principali, a prescindere da abbonamenti e soprattutto quando ci sono giocatori italiani in gara. Chiaramente al momento l’unica scelta principale resta ormai lo streaming, con tutte le piattaforme digitali pronte a offrire una copertura completa e continua.
