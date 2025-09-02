Jannik Sinner aspetta Laila Hasanovic a New York, mentre l’ex Kalinskaya crolla in lacrime Il campione italiano, che presto dovrà affrontare il connazionale Musetti ai quarti degli US Open, potrebbe essere raggiunto a breve dalla nuova fiamma. Ecco i dettagli.

Il tennis mondiale vive giorni da telenovela sul cemento di Flushing Meadows. Non solo punti e posizioni in classifica, ma anche amori (veri o presunti) che alimentano i pettegolezzi più sfrenati. Così Jannik Sinner, oggi più che mai al centro dell’attenzione agli US Open, combatte tra le pressioni del campo e quelle, inevitabili, del gossip. Mentre si intensificano indiscrezioni sul possibile arrivo della presunta compagna Laila Hasanovic a New York. E intanto l’ex Anna Kalinskaya, fresca di lacrime dopo l’ennesima delusione sportiva, prova a voltare pagina. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Sinner, l’indiscrezione sull’arrivo di Laila Hasanovic a New York

Dopo essersi accaparrata i riflettori alla Mostra del Cinema di Venezia – dove ha sfilato da vera diva, in solitaria – Laila Hasanovic torna inevitabilmente protagonista del gossip sportivo internazionale. La modella danese, ormai acclamata come la fidanzata ufficiale di Sinner, è reduce da una stagione dorata sia nella moda che a livello sentimentale. Come confermano anche gli ultimi indizi social non, su tutte la foto in bianco e nero della modella custodita da Jannik sul suo smartphone.

Il sospetto, adesso, è che Laila possa volare direttamente a New York dopo Venezia, per sostenere Sinner in una delle settimane più delicate della stagione. Per ora lei tace, e si fa vedere impegnata tra eventi e shooting, ma alcuni sostengono che il viaggio negli USA sia già programmato nei minimi dettagli. La sua presenza, come accaduto in passato a Roma, sarebbe un ulteriore ‘boost’ emotivo per il campione, al centro sia dell’amore mediatico dei fan che della pressione per una rivalità al vertice con Carlos Alcaraz, il vero avversario da battere per mantenere la testa del ranking ATP. E se il red carpet di Venezia era solo l’antipasto, chissà che Laila non decida di sorprendere tutti comparendo accanto a Sinner nella fase calda dello Slam americano.

Anna Kalinskaya tra nostalgia e lacrime: come sta l’ex di Sinner

Nel frattempo Anna Kalinskaya, che proprio un anno fa ufficializzava la sua love story con Sinner (tra baci e abbracci a fine partita), oggi vive l’altra faccia della medaglia. La relazione con Jannik è ormai solo un ricordo, e nella città che aveva celebrato il loro idillio, la tennista russa si è trovata a perdere contro l’avversaria Iga Swiatek. Con tanto di lacrime inconsolabili a fine match.

Chi l’ha vista durante il suo crollo emotivo, ha subito pensato che le ragioni andassero oltre il tennis. Forse una delusione che perdura per la rottura con Jannik. O la semplice constatazione che per lei, il 2025 si sta rivelando un anno da montagne russe. Tra difficoltà sul campo e dispiaceri personali. Tutto l’opposto di quello che sta accadendo a Sinner.

