Sinner-Rublev, oggi in Tv i quarti a Roma: dove vederla, orario e il giallo Laila Hasanovic. La decisione sulla diretta in chiaro Il tennista italiano incrocerà oggi nei quarti degli Internazionali di Roma il numero 12 del mondo. Attesa anche per la possibile presenza sugli spalti della fidanzata.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Jannik Sinner torna oggi – giovedì 14 maggio – sul Centrale del Foro Italico per il quarto di finale più atteso degli Internazionali d’Italia 2026. Dall’altra parte della rete ci sarà Andrey Rublev, numero 12 del mondo, in un match che profuma già di anticipo di finale. Sullo sfondo, oltre all’attesa sportiva, resta il ‘mistero’ Laila Hasanovic: la fidanzata del numero 1 del mondo finora non si è vista sugli spalti di Roma, ma non è escluso che possa comparire proprio oggi per la sfida più importante del torneo. Ecco tutti i dettagli, l’orario e dove vedere la partita in TV.

Sinner-Rublev: orario e dove vederla in tv (anche in chiaro)

Sinner-Rublev è in programma oggi, giovedì 14 maggio 2026, sul Campo Centrale del Foro Italico, come quarto di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma. Si tratta dell’undicesimo incrocio tra i due: Jannik è avanti 7‑3 nei precedenti, con l’italiano che parte favorito ma sa benissimo quanto il tennista russo possa metterlo in difficoltà (soprattutto sulla terra, se trova ritmo in risposta).

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L’orario d’inizio del match è fissato per le ore 13:00, quella serale invece alle 19:00, e il match sarà inserito in uno dei due slot. A livello di palinsesto, la buona notizia è che la partita si potrà vedere sia in pay tv che in chiaro.

Ecco dove vedere il match:

Diretta tv in abbonamento su Sky Sport (canali dedicati al tennis)

(canali dedicati al tennis) Diretta tv in chiaro su TV8 HD

Diretta streaming in abbonamento su Sky Go, NOW e Tennis TV .

Diretta streaming gratuita su tv8.it .

Orario: 13

Che fine ha fatto Laila Hasanovic

Accanto al Sinner ‘tennistico’ continua a fare rumore anche il suo lato più privato. Dopo le immagini di Montecarlo – con Laila Hasanovic presenza fissa nel box – e l’assenza della modella danese a Madrid, molti tifosi si aspettavano di vederla sugli spalti del Foro Italico già al debutto romano. Invece, almeno finora, nell’angolo del numero 1 del mondo si sono visti solo gli allenatori Darren Cahill e Simone Vagnozzi, oltre a una lunga lista di vip italiani accorsi a sostenerlo, da Fiorello al ministro Tajani.

I social intanto si sono divisi tra chi parla di semplici questioni di lavoro – la Hasanovic continua a essere impegnata tra moda e campagne in giro per l’Europa – e chi legge la cosa come una scelta precisa di tenere il profilo più basso possibile, specialmente in un contesto altamente mediatico come gli Internazionali.

Proprio la sfida con Rublev, però, potrebbe essere l’occasione per un’apparizione a sorpresa. Roma è un palcoscenico simbolico, la partita vale una semifinale in casa e, al netto delle speculazioni, non è affatto escluso che Laila decida di raggiungere il Foro per la fase calda del torneo, come già fatto alle ATP Finals di Torino lo scorso novembre. Per ora, comunque, la coppia continua a non dare indicazioni via social e si limita a vivere il rapporto lontano dagli obiettivi, lasciando che a parlare siano solo racchetta e risultati.

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