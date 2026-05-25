Sinner (forse) in chiaro al Roland Garros: chi trasmette tutti i match e il precedente del 2025 della diretta gratis Jannik pronto all’esordio nello Slam di Parigi contro il padrone di casa Clement Tabur: dove vedere tutti gli incontri in tv e in streaming, orario diretta

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Roland Garros al via anche per Jannik Sinner. Domani martedì 26 maggio 2026, infatti, il tennista altoatesino farà il suo esordio nel celebre Slam di Parigi. Dopo il trionfo agli Internazionali d’Italia, al primo turno Jannik sfiderà il padrone di casa e wild card Clement Tabur. Ma dove sarà possibile seguire il Roland Garros? Scopriamo dove vedere tutti i match in diretta tv e streaming.

Dove vedere Jannik Sinner al Roland Garros 2026: chi trasmette tutti i match

Dal 19 maggio al 9 giugno va in scena il Roland Garros 2026. Lo Slam parigino non andrà in onda in chiaro. Tutte le partite del torneo saranno infatti trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, tramite app su smart tv e dispositivi mobili. I match saranno quindi disponibili anche in streaming sulle piattaforme HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels. Non sono da escludere, tuttavia, eventuali colpi di scena: il gruppo Discovery è proprietario anche del canale Nove e lo scorso anno, per esempio, decise di trasmettere la finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz anche gratis in chiaro.

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Sinner-Tabur, dove vederla in tv e streaming (martedì 27 maggio 2026)

Domani martedì 27 maggio 2026 a Parigi toccherà finalmente a Jannik Sinner. Il tennista altoatesino farà il suo debutto al Roland Garros contro Clement Tabur, aprendo la sessione serale del Philippe-Chatrier alle ore 20:15. I due si affrontano per la prima volta e non ci sono dunque precedenti. Il francese si presenta al primo turno da wild card e potrà contare sul tifo del pubblico di casa, ma Jannik arriva dal successo degli Internazionali d’Italia contro Casper Ruud (il suo sesto Masters 1000 consecutivo) e soprattutto con la voglia di ‘vendicarsi’ dopo la sconfitta in finale al Roland Garros dello scorso anno contro il rivale di sempre, Carlos Alcaraz.

20:15 Sinner – Tabur | in onda in esclusiva su Eurosport, streaming disponibile su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels

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