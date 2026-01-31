Sinner e Laila Hasanovic, destini opposti: lui crolla in Australia, lei si consacra. La svolta della fidanzata di Jannik Sinner ha perso in semifinale contro Djokovic, mentre la fidanzata era impegnata alla Copenhagen Fashion Week per poi essere celebrata sul sito di Sport Illustrated. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Jannik Sinner lascia Melbourne con il volto tirato e una sconfitta pesantissima. Difendeva il titolo, era indicato da molti come il vero favorito dell’Australian Open 2026, ma Novak Djokovic ha acceso il pilota automatico e la partita è finita nel peggiore dei modi. A far discutere, nel frattempo, è stata anche l’assenza ‘ingiustificata’ di Laila Hasanovic. La fidanzata danese del tennista era ormai il talismano portafortuna di Jannik nelle gare più importanti, come successo alle Atp Finals di Torino. Ma stavolta, per motivi di lavoro, è rimasta lontana dalla sua dolce metà. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Sinner, la sconfitta a Melbourne e l’assenza sospetta di Laila

Mentre Sinner lottava sul cemento della Rod Laver Arena, dall’altra parte del mondo Laila Hasanovic si godeva i riflettori della Copenhagen Fashion Week. Questione di lavoro (e di priorità) per la bella modella che da mesi fa ormai coppia fissa con il tennista italiano. Stavolta però l’assenza di Laila è sembrata pesare più del dovuto, perché alla fine di cinque set tiratissimi Sinner non ce l’ha fatta. Mentre il rivale Djokovic ha strappato il pass per la finale di domenica contro Carlos Alcaraz.

Hasanovic, 23 anni, è nel pieno del suo ‘magic moment’ professionale. Tra fine 2025 e inizio 2026 è passata dalla bolla social a palcoscenici sempre più importanti, con un’agenda fittissima tra shooting, campagne pubblicitarie e settimane della moda. La relazione con Sinner l’ha evidentemente aiutata ad arrivare al top nella sua professione, vista l’attenzione mediatica costante che ne è derivata. Eppure la modella non se l’è sentita, proprio adesso, di mettere in stand-by i suoi impegni lavorativi e volare oltreoceano per andare a sostenere il compagno nel primo torneo fondamentale dell’anno. Una decisione che ora i fan di Jannik potrebbero legarsi decisamente al dito.

L’exploit di Laila Hasanovic

Mentre Sinner cade, dunque, Laila brilla sui social e sulle copertine. Poche ore fa il suo nome è stato addirittura celebrato su Sports Illustrated, l’iconico sito di sport e lifestyle che le ha dedicato un articolo ricco di elogi. Una consacrazione ulteriore per chi, fino a un anno fa, era solo una modella (per quanto brava e apprezzata) fra tante. Ora il suo destino è inevitabilmente legato a quello dell’altoatesino. Ma questa associazione automatica rischia di essere un’arma a doppio taglio, perché in molti si aspettano che la fidanzata del numero due del mondo sia (quasi) sempre al suo fianco. Mentre lei rivendica con forza l’indipendenza e l’importanza del suo lavoro. E può darsi che sia anche questo, il motivo per cui piace tanto a Sinner.

