Sinner, la 'quasi rissa' con Danilo Gallinari e il racconto del cestista: “Per poco non ci scontriamo in macchina” L'ex cestita italiano, ospite del Festival dello Sport di Trento, ha rivelato un aneddoto incredibile con protagonista anche il tennista altoatesino. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Due campioni italiani, conosciutissimi anche all’estero, sull’orlo di una rissa da strada. Lo ha raccontato Danilo Gallinari, ex cestita della nazionale, durante un’ospitata sul palco del Festival dello Sport di Trento. L’altro protagonista di questa vicenda al limite dell’improbabile è Jannik Sinner, campione di tennis altoatesino noto per l’educazione e la gentilezza anche fuori dal campo. Ma a quanto pare, con entrambi a bordo delle rispettive autovetture, quello che si sarebbe consumato è un piccolo dramma da film. Ecco qui sotto tutta la storia in dettaglio.

Sinner, il racconto sulla ‘rissa’ sfiorata con Danilo Gallinari

Ebbene sì. Jannik Sinner e Danilo Gallinari stavano per arrivare alle mani. Prima di diventare grandi amici, uniti dalla fede calcistica nel Milan, il tennista numero uno del mondo e l’ex giocatore di basket hanno rischiato uno spiacevole incidente. A rivelarlo è stato proprio Gallinari, a margine della sua recente partecipazione Festival dello Sport di Trento. E i dettagli dell’aneddoto sono davvero incredibili.

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"Arrivo con la macchina e prima di parcheggiare bisognava passare tre livelli di sicurezza", ha spiegato divertito il marito della giornalista sportiva Eleonora Boi. "Non sapevo bene dove andare, così mi fermo dal primo addetto, poi dal secondo…In tutto questo c’era un’auto dietro di me che mi metteva una pressione pazzesca". A questo punto, la tensione dentro l’abitacolo (e fuori) sale parecchio, dato che l’ignoto automobilista "voleva superarmi a tutti i costi, ma non c’era spazio. Al terzo checkpoint ripartiamo e quest’auto ci supera a destra, si piazza di traverso e inchioda. Per poco non ci scontriamo!".

Ed è qui che si scopre l’identità del potenziale ‘rivale’ di Gallinari: "A quel punto dico al mio amico di scendere perché volevo scendere anch’io a chiarire la questione…abbassiamo il finestrino…e dall’altra macchina lo abbassa Jannik Sinner! Alla fine abbiamo riso, l’ho lasciato passare perché doveva andare ad allenarsi e poi ci siamo rivisti con calma dentro al palazzetto".

L’infortunio di Jannik Sinner e le speranze per la coppa Davis

Mentre la vicenda raccontata da Gallinari si è conclusa nel migliore dei modi, per Jannik Sinner restano al momento parecchie incognite. Il tennista italiano è fermo per un brutto infortunio al ginocchio, che lo ha costretto a saltare lo US Open e ad annunciare, di recente, il forfait anche per il torneo imminente di Shanghai. Non è chiaro quando sarà in grado di tornare in campo, e l’apprensione tra i tifosi sale soprattutto per i due appuntamenti-chiave di fine anno. In primis, le ATP Finals in programma dal 15 al 22 novembre alla Inalpi Arena di Torino. E poi le fasi finali della Coppa Davis (dal 24 al 29 novembre 2026), che verranno trasmesse in chiaro dalla Rai, nella speranza che del gruppo azzurro faccia di nuovo parte anche Jannik. Nulla è certo, però. L’unica cosa da fare ora è attendere. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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