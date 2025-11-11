Sinner, la proposta di matrimonio e Laila Hasanovic travolta dalle polemiche: c'entra l'ex Anna Kalinskaja Nel primo match contro Auger-Aliassime, l'Inalpi Arena di Torino è letteralmente impazzita per l'altoatesino. Ma i social non hanno apprezzato la sua nuova fiamma. Ecco i dettagli.

È già Sinner-mania alle ATP Finals. A Torino, nell’ultimo torneo dell’anno, Jannik Sinner ha trovato da subito un’Inalpi Arena infuocata, trasformata per una notte in un carnevale di tifo, vestiti sgargianti e immancabili parrucche arancio fluo. L’esordio del campione altoatesino contro Auger-Aliassime ha spinto addirittura una tifosa a chiedere la mano del tennista davanti a tutti, mentre non sono mancati i primi piani sulla nuova fidanzatina di Jannik, Laila Hasanovic. Sui social, nel frattempo, i tifosi si dividono tra chi approva il rapporto con la modella danese e chi preferiva invece l’ex, la tennista Anna Kalinskaya. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Sinner, la festa sugli spalti e la ‘proposta’ di matrimonio al tennista

Ieri sera il cemento torinese ha accolto Jannik Sinner con una valanga di affetto, nella prima sfida del torneo contro il canadese Auger-Aliassime. Lo stadio sold out, gremito da oltre 13mila spettatori, è stato dominato dallo sgargiante colore arancione, segno distintivo del tifo per il tennista italiano. Dai k-way rosso fluo ai peluche-carota come talismani, passando per le t-shirt con le lettere J, A, N stampate sopra. Non è mancato davvero nulla nelle celebrazioni andate in scena all’ Inalpi Arena.

C’erano gli striscioni, ovviamente, a proclamare amore eterno per il campione, tra "Alé, Sinner alé" e "Sinner, sei sempre un sogno". E ha strappato un sorriso anche la proposta di matrimonio di una fan, che all’ingresso in campo di Jannik ha urlato: "Sinner, sposami!". Peccato però che il cuore del tennista sia già occupato, come ha dimostrato una volta per tutte la presenza sugli spalti della nuova fidanzata, la modella Laila Hasanovic.

Le polemiche social su Laila Hasanovic

Non tutti i fan, però, sembrano apprezzare la nuova love story di Jannik. Fra i commenti che circolano online, c’è chi sottolinea: "Forse sarò noioso ma Kalinskaya è altra categoria". O ancora: "Carina , ma la Kalinskaya è tutta un’altra cosa". Ma non mancano certo i messaggi di supporto. "A me sembra discreta e che mantenga un basso profilo", commenta un utente, "esattamente come lui. Poi se a qualcuno disturba perché è anche bellissima, la camomilla si trova facilmente al supermercato". E infine, c’è chi se la prende platealmente con i detrattori: "Gente che critica Laila perché troppo composta nel box. Immagino cosa avreste detto se avesse fatto sceneggiate. Ma soprattutto conoscete Sinner? Lui fa le capriole quando vince?!! Ma godetevi il tennis, se lo seguite per quello". Insomma, l’amore tra Laila e Jannik non lascia certo indifferenti.

