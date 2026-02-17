Sinner-Popyrin, Atp Doha in diretta TV: dove vederla, il dubbio sull’orario e Jannik malinconico
Mercoledì 18 febbraio 2026 il tennista azzurro torna in campo e punta ai quarti del Qatar Open contro l’australiano (in parità i precedenti): canale e streaming
Jannik Sinner torna in campo e mette nel mirino i quarti di finale del Qatar Open. Nella giornata di mercoledì 18 febbraio 2026, infatti, il tennista altoatesino affronterà Alexei Popyrin nel match valevole per gli ottavi dell’ATP 500 di Doha. Dopo la sconfitta in semifinale contro Novak Djokovic agli Australian Open, questa volta Jannik vuole arrivare fino in fondo, dove potrebbe trovare il ‘rivale’ Carlos Alcaraz. Scopriamo quindi dove e quando vedere l’incontro in diretta tv e streaming e tutti i dettagli.
Sinner-Popyrin: dove vederla in diretta tv e streaming (mercoledì 18 febbraio 2026)
Dopo il dominante debutto contro Thomas Machac (6-1 6-4 il punteggio finale con ben 7 ace e solo 6 punti ceduti al servizio), Jannik Sinner vuole continuare su questa strada all’ATP 500 di Doha. Nel pomeriggio di mercoledì 18 febbraio, infatti, agli ottavi del Qatar Open il tennista altoatesino se la vedrà con Alexei Popyrin. In palio, ovviamente, ci sono i quarti di finale. Il match sarà visibile in esclusiva su Sky: diretta tv quindi sui canali Sky Sport, e nello specifico su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (203). Streaming disponibile su NOW per tutti gli abbonati alla piattaforma e sull’app SkyGo. Non è prevista la trasmissione in chiaro. Ancora da definire l’orario d’inizio, che dovrebbe essere a partire dalle ore 17:30.
- 17:30 Sinner – Popyrin | in onda in esclusiva su Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis), streaming disponibile su NOW e SkyGo
ATP Doha 2026, la delicata situazione di Jannik e i precedenti con Popyrin
Dopo la bruciante sconfitta contro Novak Djokovic che ha fatto sfumare il sogno di una ‘tripletta’ agli Australian Open Jannik Sinner vuole cambiare passo e mettere nel mirino Carlos Alcaraz, saldamente in vetta al ranking ATP. Il numero al mondo è dall’altra parte del tabellone e sarà possibile affrontarlo solamente in finale. Agli ottavi, però, dall’altra parte ci sarà Alexei Popyrin (numero 53), che Jannik ha affrontato solo due volte, perdendo nel 2021 e vincendo nel 2025. A Doha non ci saranno papà Hanspeter e mamma Siglinde, rimasti a casa a Sesto Pusteria. "Ci sono settimane in cui parliamo e ci sentiamo ogni due giorni, ma ci sono anche periodi in cui non ci parliamo per settimane" ha raccontato Sinner ai microfoni di Super Tennis Tv: "Io ho il mio stile di vita e loro hanno il loro. Mi piacerebbe che i miei genitori potessero venirmi a trovare più spesso ai tornei, ma conosco anche la loro situazione, è quella che è, e la accetto".
