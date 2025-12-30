Sinner ‘Paperone’ si prende il tennis mondiale: il record di guadagni e la sfida (vinta) con Alcaraz Il campione altoatesino si è aggiudicato il primo posto nella classifica dei più ricchi di quest'anno. Sul podio anche il rivale Alcaraz e Novak Djokovic. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Jannik Sinner domina, e non solo nelle classifiche ATP. Il campione altoatesino ha infatti chiuso il 2025 aggiudicandosi il titolo di tennista più redditizio al mondo (in rapporto al tempo passato in campo). Quasi 130mila euro all’ora, per lui, considerando esclusivamente i match di singolare nel circuito ATP. Una cifra monstre – l’equivalente di una supercar di lusso – che nessun altro giocatore ha saputo avvicinare nell’ultima stagione. Neppure l’acerrimo rivale Alcaraz. Ecco tutti i dettagli

Jannik Sinner, il record di guadagni nel 2025

Sinner si conferma campione assoluto, anche grazie al record di incassi fatto segnare quest’anno sui campi da tennis. Il dato emerge incrociando il montepremi complessivo del 2025 e le ore effettivamente giocate nei tornei ATP. Nonostante la squalifica di tre mesi imposta dalla WADA – che ha limitato a 64 partite e 125 ore di gioco il bottino di Jannik – l’azzurro si è aggiudicato sei tornei e ha chiuso l’anno con 16.245.449 euro di premi in singolare. Facendo due conti, quindi, si è portato a casa la bellezza di 129.963 euro per ogni ora trascorsa in campo.

Se poi ai tornei ‘ufficiali’ si aggiungono le esibizioni, come il Six Kings Slam di Riad, allora i guadagni complessivi dell’altoatesino salgono a 25 milioni di dollari. E confermano ancor di più la capacità del nostro campione di ‘monetizzare’ sulle qualità messe in mostra sul terreno di gioco.

La sfida (vinta) con Alcaraz a Djokovic

Subito dietro Sinner c’è Carlos Alcaraz, reduce dal cambio di allenatore dopo il lungo sodalizio con Juan Carlos Ferrero. Lo spagnolo, che ha chiuso l’anno con due Slam vinti e il numero uno del ranking ATP, ha passato 157 ore sui campi del tour, per una media di 101.790 euro l’ora. Il suo montepremi stagionale resta ovviamente superiore a quello di molti colleghi, ma la maggiore quantità di tempo giocato abbassa la resa oraria rispetto al rivale italiano.

Al terzo posto, invece, troviamo Novak Djokovic. Il fuoriclasse serbo, pur avendo ridotto il numero di tornei giocati, ha collezionato 109 ore in campo, con una media di 39.978 euro l’ora. Nel 2025 ha centrato la semifinale in tutti e quattro gli Slam e messo in bacheca due titoli ATP, a Ginevra e ad Atene, dove ha superato in finale Lorenzo Musetti. Quanto all’azzurro, autore di una stagione di altissimo livello, si è piazzato al nono posto in questa speciale classifica dei guadagni, con 138 ore di gioco nel circuito e una media di 28.839 euro per ora di gioco.

Nessuno, quindi, è riuscito ad avvicinarsi al primato di Sinner. Che ha chiuso con questa soddisfazione tutta particolare un’annata speciale, sia in termini sportivi che personali. Per l’altoatesino, infatti, questo è stato l’anno dell’ufficializzazione del rapporto con Laila Hasanovic. Dalla sfera affettiva a quella lavorativa, tutto ha girato per il verso giusto. E l’augurio è che anche il 2026 si riveli un altro anno da incorniciare.

