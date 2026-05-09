Sinner-Ofner oggi in Tv, il debutto a Roma: dove vederla, orario, Laila Hasanovic e gli insulti inaccettabili Il campione italiano esordirà oggi agli Internazionali BNL d'Italia. Per lui sfida inedita con l'austriaco numero 82 del ranking ATP. Grande attesa per la fidanzata sugli spalti.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Jannik Sinner è pronto a fare il suo debutto agli Internazionali d’Italia 2026 contro Sebastian Ofner, ma l’attesa per il suo esordio al Foro Italico è intrecciata a due altri temi caldissimi. In primis, la curiosità per una possibile presenza di Laila Hasanovic sugli spalti (sarebbe atterrata con lui nella Capitale, incrociamo le dita). E in secondo luogo tiene banco la bufera per le scritte omofobe comparse in città alla vigilia del torneo. Ecco qui sotto tutti i dettagli e dove vedere il match di oggi in tv.

Sinner-Ofner, oggi Masters 1000: dove vederla in diretta tv e streaming

L’esordio di Jannik Sinner contro Sebastian Ofner agli Internazionali d’Italia 2026 è in programma oggi sabato 9 maggio, alle ore 19 sul Campo Centrale. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Sky Sport dedicati al tennis e sarà disponibile anche in streaming su Sky Go e su NOW, all’interno della copertura integrale del Masters 1000 di Roma.

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Sinner-Ofner: secondo turno Internazionali d’Italia;

secondo turno Internazionali d’Italia; Data: sabato 9 maggio 2026;

sabato 9 maggio 2026; Orario: 19;

19; Dove vederla in diretta TV: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis;

Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; Dove vederla in chiaro gratis: non disponibile;

non disponibile; Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV

Sinner-Ofner, l’esordio da numero 1 al Foro Italico

Dopo il trionfo di Madrid, che gli è valso il quinto Masters 1000 consecutivo – un filotto mai riuscito a nessuno prima di lui – Sinner arriva a Roma con addosso i gradi di numero 1 del mondo e di uomo da battere. Il suo esordio agli Internazionali BNL d’Italia sarà nel secondo turno contro l’austriaco Sebastian Ofner, numero 82 del ranking ATP, che si è guadagnato la sfida con Jannik superando lo statunitense Alex Michelsen al primo turno.

Sinner-Ofner è in programma oggi, sabato 9 maggio 2026, alle ore 19 come primo match del programma serale sul Campo Centrale. A livello ATP non ci sono precedenti ufficiali tra i due, quindi si tratterà del primo incrocio ufficiale della loro carriera, anche se gli appassionati ricorderanno un confronto a livello Challenger a Ortisei nel 2019, vinto dall’azzurro in due set. Jannik stavolta torna al Foro da finalista uscente: nel 2025 era arrivato fino all’ultimo atto, dove si era arreso a Carlos Alcaraz al rientro dopo tre mesi di stop per il caso Clostebol. Questa volta però ci arriva in una dimensione diversa, da numero uno, con la caccia aperta al sesto Masters 1000 consecutivo.

L’attesa per Laila Hasanovic al Foro Italico

Attorno al debutto di Sinner non c’è solo l’attenzione di fan e appassionati di sport. Negli ultimi mesi, infatti, il pubblico ha imparato a conoscere – grazie a brevi apparizioni – anche la fidanzata del tennista Laila Hasanovic, modella danese che ha iniziato a comparire con più frequenza accanto a Jannik. A Montecarlo, durante il Masters di aprile, Laila è stata di fatto una presenza fissa nel corso della settimana. Diversa, invece, la situazione a Madrid: nel torneo appena vinto da Jannik Laila non si è vista sugli spalti, alimentando il gioco delle ipotesi tra tifosi e social vari.

Per questo Roma è un palcoscenico doppiamente speciale. Dopo l’esperienza in Italia lo scorso novembre alle Nitto ATP Finals di Torino, la Hasanovic potrebbe tornare a farsi vedere anche al Foro Italico, forte del rapporto con il pubblico italiano e del legame ormai consolidato con Jannik. A confermare questa ipotesi gli ultimi aggiornamenti, che segnalano Laila in procinto di sbarcare a Roma. Ma solo il match di oggi ci darà la certezza.

Le scritte omofobe e la vigilia avvelenata per Sinner

Nel frattempo, a rovinare parzialmente il clima della vigilia ci hanno pensato alcune scritte e adesivi con insulti omofobi contro Sinner apparsi tra il Foro Italico e lo Stadio Olimpico, proprio nei giorni precedenti al suo esordio. Sugli sticker si leggevano frasi come "Sinner f****o" e "Sinner rotti***o", parole che nulla hanno a che vedere con lo sport e che hanno suscitato indignazione trasversale nel mondo del tennis, tra tifosi e commentatori.

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