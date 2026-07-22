Sinner, nuove polemiche su Montecarlo. Ma Jannik si rilassa (e raddoppia) con Laila Hasanovic in Sardegna Il tennista altoatesino si sta godendo le vacanze insieme alla compagna in vista degli impegni americani: lo scatto al supermercato accende i social

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Dopo aver conquistato Wimbledon, Jannik Sinner si è preso qualche giorno di pausa in Sardegna insieme alla fidanzata Laila Hasanovic, ma nemmeno le vacanze sono bastate a tenerlo lontano dalle polemiche. Mentre il numero uno del mondo si rilassa tra Porto Rafael, il mare della Gallura e qualche cena con gli amici, in Italia è tornato puntuale il dibattito sulla sua residenza nel Principato di Monaco. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Sinner tra Montecarlo e Sardegna: perché torna la polemica sulla sua residenza a Montecarlo

A riaccendere la discussione sono state le parole della giornalista Giovanna Botteri, che durante un incontro pubblico ha ammesso: "Anche Sinner abita lì. Quanto mi rode che Jannik Sinner viva a Montecarlo". A farle eco è stato Luca Sommi, che ha tirato in ballo anche Carlos Alcaraz: "Tu guadagni 70 milioni di euro all’anno, ma perché non fai come Alcaraz, che ha mantenuto la sede fiscale in Spagna? Non bastano 70 milioni di euro all’anno?". Botteri ha poi aggiunto una riflessione sul patrimonio del campione: "Uno che cosa fa con 70 milioni l’anno?". La polemica, in realtà, accompagna Sinner ormai da anni. Il tennista ha sempre spiegato di aver scelto Montecarlo soprattutto per ragioni sportive: lì si allenava già con il suo primo allenatore e può contare su strutture di altissimo livello, oltre alla possibilità di confrontarsi quotidianamente con altri professionisti del circuito. "Mi sento a casa, sto bene lì, ho una vita normale, posso andare al supermercato con zero problemi", aveva raccontato dopo il trionfo agli Australian Open 2024. E proprio il supermercato è diventato, ironia della sorte, il simbolo di queste vacanze. Le fotografie pubblicate dal settimanale Chi lo mostrano mentre fa la spesa in un discount sardo. Una scena che ha divertito molti sui social: c’è chi scherza immaginando il campione intento a confrontare le offerte sui biscotti, mentre i suoi presunti "70 milioni" se ne stanno, ben custoditi, a Montecarlo, rigorosamente lontani dal Fisco italiano. Una battuta, naturalmente, perché la questione della residenza fiscale è ben più complessa e continua a dividere opinione pubblica e commentatori.

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Le vacanze con Laila Hasanovic e i prossimi impegni di Jannik

Nel frattempo Sinner sembra aver trovato un equilibrio anche fuori dal campo. Con Laila Hasanovic vive una relazione lontana dai riflettori, ma pur sempre al centro della cronaca rosa. Un concetto che le immagini della vacanza in Sardegna (dove, stando ad alcune voci, starebbe anche cercando casa) sembrano confermare: piscina, mare, amici, il cane Snoopy e qualche momento di normalità prima di tornare a pensare al tennis. All’orizzonte c’è infatti la tournée americana. È possibile che il campione salti il Masters 1000 del Canada per gestire al meglio le energie e rientri direttamente a Cincinnati, ultimo banco di prova prima degli US Open, dove proverà ad aggiungere un altro capitolo a una stagione già straordinaria.

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