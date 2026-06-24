Sinner-Norrie, oggi in tv il debutto di Jannik a Londra di quest'anno: quando e dove vedere il match che anticipa Wimbledon Il primo appuntamento del numero uno del mondo al Giorgio Armani Tennis Classic è per oggi 24 giugno: orario, diretta tv e tutti i dettagli sul suo ritorno in campo pre Wimbledon.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Dopo settimane di attesa, allenamenti e preparazione lontano dai riflettori, Jannik Sinner è pronto a tornare il campo. Prima dell’attesissimo appuntamento con Wimbledon, il numero uno del ranking mondiale ha scelto di testare la propria condizione sull’erba londinese partecipando al Giorgio Armani Tennis Classic, tradizionale esibizione che ogni anno richiama alcuni dei migliori giocatori del circuito internazionale. L’evento rappresenta un passaggio importante verso il terzo Slam della stagione e offre ai protagonisti l’opportunità di prendere confidenza con una superficie tanto affascinante quanto complessa. Per gli appassionati italiani, inoltre, sarà l’occasione per rivedere finalmente all’opera Sinner dopo l’ultima apparizione ufficiale avvenuta al Roland Garros.

Quando gioca Jannik Sinner e chi è l’avversario Cameron Norrie

L’esordio del campione azzurro è in programma mercoledì 24 giugno. Di fronte troverà Cameron Norrie, giocatore britannico particolarmente esperto sull’erba e capace negli anni di ottenere risultati importanti proprio sui campi londinesi. L’inizio delle partite della giornata è fissato alle 15.30 italiane e Sinner sarà il primo a scendere in campo, in quello che rappresenterà il suo debutto stagionale sulla superficie erbosa. Un test atteso non soltanto dai tifosi, ma anche dagli addetti ai lavori, curiosi di verificare lo stato di forma del numero uno del mondo a pochi giorni dall’inizio di Wimbledon.

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Dove vedere il match in diretta

Chi vorrà seguire l’incontro non avrà bisogno di alcun abbonamento particolare. La sfida tra Sinner e Norrie sarà trasmessa in diretta e in chiaro su SuperTennis, emittente che seguirà l’intera manifestazione londinese. La visione sarà disponibile sul canale 64 del digitale terrestre e sul canale 212 della piattaforma Sky. Per chi preferisce seguire il tennis da smartphone, tablet o computer, sarà possibile assistere al match anche in streaming attraverso la piattaforma SuperTenniX. Un’ulteriore possibilità è rappresentata dal canale YouTube ufficiale del torneo, che mette a disposizione gratuitamente la trasmissione degli incontri.

Un torneo speciale in vista di Wimbledon

Pur non assegnando punti validi per la classifica mondiale, il Giorgio Armani Tennis Classic è considerato da molti giocatori uno degli appuntamenti più utili per preparare Wimbledon. L’esibizione si svolge infatti nell’esclusivo Hurlingham Club, storico circolo londinese situato nella zona di Fulham e spesso soprannominato "Little Wimbledon" per le sue caratteristiche molto simili a quelle dei Championships. Negli ultimi anni diversi campioni hanno utilizzato questo evento come trampolino di lancio verso il successo a Wimbledon.

Gli altri protagonisti del Giorgio Armani Tennis Classic

Oltre a Sinner, il torneo vede la presenza di numerosi nomi di primo piano del tennis mondiale. Tra i partecipanti figurano Novak Djokovic, Ben Shelton, Casper Ruud, Tommy Paul, Karen Khachanov e Jiri Lehecka. Non manca neppure una nutrita rappresentanza italiana. In campo ci saranno infatti anche Flavio Cobolli, reduce da un eccellente periodo di risultati, e Luciano Darderi, la cui partecipazione resta legata agli impegni agonistici già programmati. Per i fan però, l’attenzione sarà inevitabilmente concentrata sul ritorno di Sinner.

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