Sinner, non solo Snoopy: il gatto Jaki, la donazione milionaria e la voglia (impossibile) di un cane tutto suo
Dalla vittoria alle ATP Finals al tenero momento con Snoopy, il canel di Laila Hasanovic: il lato più dolce di Sinner tra gatti, cani e la donazione da 5 milioni di euro.
Ieri Jannik Sinner ha conquistato le ATP Finals di Torrino e non ha mancato di sorprendere i fan, ma questa volta in modo dolcissimo. Durante la premiazione, il tennista azzurro ha giocato per qualche istante con Snoopy, il cane della fidanzata Laila Hasanovic, strappando sorrisi e applausi dal pubblico. Un momento leggero e spontaneo, che racconta il lato più umano di un campione che, fuori dal campo, ama circondarsi di affetto animale.
Sinner e Jaki, il gatto della sua famiglia
Snoopy, in quanto cane della sua fidanzata, fa ormai parte della vita di Sinner, ma non è l’unico ‘pet’ amato dal tennista. Jannik infatti è cresciuto con Jaki, il gatto della sua famiglia. Placido e circospetto, Jaki veglia sugli appartamenti di famiglia a Sesto Pusteria gestiti da papà Hanspeter e mamma Siglinde. Sul felino di famiglia c’è un aneddoto svelato lo scorso giugno dal sindaco di Sesto Pusteria, Thomas Summerer. Il primo cittadino del comune altoatesino dove risiedono i Sinner, alla trasmissione Un giorno da pecora, ha svelato: "L’ultima volta, lo abbiamo visto girare con la Panda rossa della madre per portare il suo gatto dal veterinario a San Candido". Nessuna auto di lusso, dunque, nessuna ostentazione: solo un Jannik e l’amore incondizionato per il suo gatto.
L’amore per i cani e il sogno ancora sospeso
Oltre ai gatti, Sinner ama profondamente i cani, come si è potuto vedere ieri durante le premiazioni delle Nitto Finals Atp di Torino, quando ha coccolato il cane di Laila Hasanovic. "Cani? Io li amo molto, anche se non ne abbiamo mai avuto uno. Sono fedeli, leali, provano anche ad ascoltarti a volte", ha detto qualche mese fa in un’intervista negli Stati Uniti. La sua vita da tennista giramondo, però, probabilmente lo costringerà a mettere in stand-by ancora per molto il desiderio di avere un cane tutto suo: "Non so se prenderei mai un cane mentre sono ancora nel circuito, perché bisogna dedicargli tempo. Dopo sicuramente".
Sinner e "Dogtopia": la donazione da cinque milioni
Il cuore di Jannik Sinner per gli animali non si limita a parole. La scorsa estate, infatti, è filtrata la notizia di una sua maxi-donazione a favore dei cani: addirittura cinque milioni di euro versati senza pubblicità per la costruzione di "Dogtopia", una struttura di 15 ettari vicino a Bologna. Una dimostrazione di impegno concreto per garantire a cani abbandonati o bisognosi di cure campi di addestramento, aree giochi acquatiche e assistenza veterinaria 24/7.
