Sinner-Musetti stasera in TV si vede anche in chiaro gratis: chi la trasmette oltre Sky e la polemica sull’orario Il big match tra i due campioni azzurri andrà in onda da New York nella notte di oggi. Pronostici sbilanciati per l'altoatesino. Ma c'è chi protesta per l'ora. Ecco i dettagli.

Manca pochissimo al big match tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti sul palcoscenico degli US Open. I due campioni italiani si affronteranno nella notte tra oggi e domani, mercoledì 3 e giovedì 4 settembre 2025, all’Arthur Ashe Stadium di New York. La partita sarà visibile in Italia anche in chiaro e gratuitamente, e chiunque dei due trionferà sarà poi lanciatissimo per il titolo finale in uno degli Slam più attesi dell’anno. C’è però chi storce il naso, tra i fan, per l’orario in cui verrà trasmesso l’incontro. Una critica comprensibile, a cui il presidente della Federazione Italiana Tennis ha voluto rispondere sottolineando un dettaglio. Ecco di seguito i particolari.

Sinner-Musetti in tv, a che ora giocano e dove vedere la partita

Si attende la notte tra il 3 e il 4 settembre per la partita tra i due campioni italiani Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Da un lato il numero 1 del mondo, protagonista di un percorso solidissimo agli US Open e con una serenità ritrovata, merito anche della nuova relazione con la modella danese Laila Hasanovic. Dall’altra parte della rete, invece, un Musetti in crescita costante a livello tennistico, e in attesa del suo secondo figlio (nonostante la giovane età) dalla compagna Veronica Confalonieri.

La partita tra i due verrà trasmessa nella notte di oggi, subito dopo l’incontro femminile tra Karolina Muchova e Naomi Osaka, che è programmato per l’1.00. È quindi ragionevole aspettarsi l’inizio tra le 2 e le 3 orario italiano. Per chi riuscirà a fare le ore piccole, il match sarà visibile non solo su Sky, come al solito, ma anche in chiaro e gratis su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre. E per quelli che preferiscono lo streaming, l’incontro tra i due italiani potrà essere seguito sulla piattaforma OTT SuperTennix e su NowTV (con accesso riservato agli abbonati).

I pronostici e le parole di Alcaraz

Come è lecito aspettarsi, tutti i pronostici della vigilia danno Jannik Sinner come favorito per la vittoria. Ma Musetti è apparso in grande spolvero nei turni precedenti, e un derby italiano può risultare davvero imprevedibile. Intanto, il campione spagnolo Alcaraz ha commentato così la sfida parlando con SuperTennis: "Sinner e Musetti sono due grandissimi giocatori. Jannik lo dimostra già in ogni singolo torneo, Musetti merita di essere in top 10 con il suo livello, la tecnica e la classe che esprime in campo…Credo che sarà una grande partita in cui entrambi faranno vedere un ottimo tennis. Il fattore mentale sarà importante. Hanno ottimi colpi, un livello di gioco altissimo, una fisicità. Farà la differenza la testa, la capacità di stare nel match, di prevalere nei momenti cruciali".

Le polemiche sull’orario del match Sinner-Musetti

Non si arrestano però le polemiche sull’orario scelto per la partita. Gli americani hanno optato per un incontro serale (quindi in notturna per noi) data l’importanza del match. E proprio su questo punto d’orgoglio si è espresso Angelo Binaghi, il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel: "Sinner-Musetti è il match più atteso anche dagli americani, quindi lo hanno messo nella loro prima serata piuttosto che nel pomeriggio. Siamo troppo forti e troppo belli". Poi l’aggiunta: "Purtroppo siamo vittime del nostro successo, nel senso che quello tra Sinner e Musetti non è solo il match più atteso dagli italiani ma anche dagli americani".

